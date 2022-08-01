Обстрел Криворожского района: разрушен железнодорожный путь, движение поездов приостановлено
В результате вражеского обстрела Криворожского района Днепропетровщины разрушена железнодорожная инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале Днепропетровская областная военная администрация.
"Агрессор обстрелял Криворожский район. Попал по Зеленодольской и Грушевской громадах. Повреждена железнодорожная инфраструктура", - сообщили в ОВА.
Как отмечается, в Грушевской громаде из-за вражеских обстрелов ракетой разбит железнодорожный путь. Движение по нему остановлено. Также поврежден электротрансформатор и электросеть. Люди не пострадали.
Кроме того, из РСЗО враг ударил и вблизи Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет.
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Василий Воробец
показать весь комментарий01.08.2022 18:27 Ответить Мне нравится 0
Beer Bear
показать весь комментарий01.08.2022 21:37 Ответить Мне нравится 0
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