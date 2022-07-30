РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5114 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 290 2

Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины из "Ураганов" и артиллерии

дніпропетровщина

Российские войска несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Оккупанты били из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Захватчики дважды ударили из ствольной артиллерии по Великой Костромке. Как следствие, повреждены складские помещения частного предприятия, здание дошкольного учебного учереждения и линия электропередач.

Из "Ураганов" россияне обстреляли село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.

Кроме этого, под вражеский огонь попали приграничные территории Широковской и Апостоловской громад. Обошлось без разрушений.

К счастью, пострадавших нет.

Смотрите также: Рашисты выпустили до 80 снарядов по Никополю и Червоногригорьевской громаде на Днепропетровщине, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1403) Днепропетровская область (3992)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинские СМИ очень выборочно подают информацию об обстрелах. Например. Рашисты три дня подряд ипашили по Арбузинскому району... Но в СМИ тишина. А ведь расстояние от самой Арбузинки до Южноукраинской АЭС меньше 10 км
показать весь комментарий
30.07.2022 20:21 Ответить
Чем они могли туда ипашить? скорей всего пролетающие калибры наше пво отрабатывало.
показать весь комментарий
30.07.2022 22:39 Ответить
 
 