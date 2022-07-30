Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины из "Ураганов" и артиллерии
Российские войска несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Оккупанты били из "Ураганов" и ствольной артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Захватчики дважды ударили из ствольной артиллерии по Великой Костромке. Как следствие, повреждены складские помещения частного предприятия, здание дошкольного учебного учереждения и линия электропередач.
Из "Ураганов" россияне обстреляли село Марьянское. Там повреждены несколько жилых домов и хозяйственные постройки.
Кроме этого, под вражеский огонь попали приграничные территории Широковской и Апостоловской громад. Обошлось без разрушений.
К счастью, пострадавших нет.
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