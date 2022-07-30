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Російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини з "Ураганів" та артилерії

дніпропетровщина

Російські війська протягом дня декілька разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Окупанти били з "Ураганів" і ствольної артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив голова Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Так, загарбники двічі вдарили зі ствольної артилерії по Великій Костромці. У результаті пошкоджено складське приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу і лінію електропередач.

З "Ураганів" росіяни обстріляли село Мар'янське. Там пошкоджено декілька житлових будинків та господарчі споруди.

Окрім цього, під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Обійшлося без руйнувань.

На щастя, постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдруге обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - ДСНС

Автор: 

Кривий Ріг (1358) Дніпропетровська область (3766)


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Украинские СМИ очень выборочно подают информацию об обстрелах. Например. Рашисты три дня подряд ипашили по Арбузинскому району... Но в СМИ тишина. А ведь расстояние от самой Арбузинки до Южноукраинской АЭС меньше 10 км
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30.07.2022 20:21 Відповісти
Чем они могли туда ипашить? скорей всего пролетающие калибры наше пво отрабатывало.
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30.07.2022 22:39 Відповісти
 
 