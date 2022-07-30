Російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини з "Ураганів" та артилерії

Російські війська протягом дня декілька разів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Окупанти били з "Ураганів" і ствольної артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив голова Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Так, загарбники двічі вдарили зі ствольної артилерії по Великій Костромці. У результаті пошкоджено складське приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу і лінію електропередач.

З "Ураганів" росіяни обстріляли село Мар'янське. Там пошкоджено декілька житлових будинків та господарчі споруди.

Окрім цього, під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Обійшлося без руйнувань.

На щастя, постраждалих немає.

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