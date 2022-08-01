Обстріл Криворізького району: зруйновано залізничну колію, рух поїздів призупинено
Внаслідок ворожого обстрілу Криворізького району Дніпропетровщини зруйнована залізнична інфраструктура.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
"Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура", - повідомили в ОВА.
Як зазначається, у Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Люди не постраждали.
Крім того, з РСЗВ ворог вдарив і поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає.
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Василий Воробец
показати весь коментар01.08.2022 18:27 Відповісти Мені подобається 0
Beer Bear
показати весь коментар01.08.2022 21:37 Відповісти Мені подобається 0
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