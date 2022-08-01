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Обстріл Криворізького району: зруйновано залізничну колію, рух поїздів призупинено

ракета

Внаслідок ворожого обстрілу Криворізького району Дніпропетровщини зруйнована залізнична інфраструктура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

"Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура", - повідомили в ОВА.

Як зазначається, у Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Люди не постраждали.

Крім того, з РСЗВ ворог вдарив і поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає.

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залізниця (1508) Кривий Ріг (1358) обстріл (28717)


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Слава Богу,ніхто не постраждав!!!
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01.08.2022 18:27 Відповісти
******** контрнаступление,если раньше доставали до Марьянского то теперь уже до Грушевки! нахера пздеть раньше времени?
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01.08.2022 21:37 Відповісти
 
 