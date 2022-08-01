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Еженедельные уроки патриотического воспитания вводятся в школах РФ

юнармия

В школах РФ с начала сентября будут проводить раз в неделю тематические классные часы "Разговоры о важном". На занятиях будет проводиться "обсуждение с детьми в открытом диалоге" актуальной информационной повестки дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"С начала учебного года, пока, предварительно, раз в неделю, в понедельник, в школах и учреждениях среднего профессионального образования будут проводить такие уроки. После поднятия государственного флага и исполнения гимна", - сказал замминистра образования РФ Денис Грибов.

"Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят", - отметили в Минобразования РФ.

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Предполагается, что на таких классных часах будут обсуждать направления из "Стратегии национальной безопасности России", такие как "Жизнь, достоинство, права и свободы человека", "Патриотизм", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Историческая память и преемственность поколений".

Автор: 

дети (6528) пропаганда (3685) россия (95702)


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Топ комментарии
+16
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01.08.2022 19:43
+8
Малюнки від школярів будуть?
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01.08.2022 19:43
+7
Потом все массово на лоботомию.
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01.08.2022 19:40
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gde to kogda to eto uzhe bylo....(facepalm)
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01.08.2022 19:36 Ответить
""
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01.08.2022 19:40 Ответить
Потом все массово на лоботомию.
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01.08.2022 19:40 Ответить
Посередині Коля Герасимов?

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01.08.2022 19:41 Ответить
Шото Алоїзич заворочався, та на Веймарців напала гикавка. У Бальдика фон Шираха у сторонці закінчились цигарки..
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01.08.2022 19:42 Ответить
Малюнки від школярів будуть?
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01.08.2022 19:43 Ответить
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01.08.2022 19:43 Ответить
Ковровая зубрежка.
Как российские власти «денацифицируют» образование в захваченных регионах Украины
https://news.zerkalo.io/world/19069.html?c
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01.08.2022 20:22 Ответить
Я даремно боявся, що згодом з їпанутих оленів знімуть санкції, але там скріпи в череп прямо з жопи проростають - це клініка назавжди і з плином часу стає все помітнішою.
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01.08.2022 19:47 Ответить
А навіщо нам знати про життя у зоопарку
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01.08.2022 19:53 Ответить
нові піонери... мля павліки морозови срані
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01.08.2022 19:57 Ответить
Називайте речі своїми іменами!
Яке відношення до патріотизму, має культ особистості, та насадження ненависті до України та усього українського?
Виховання малолітніх вбивць та садистів для війн майбутнього.
Справжній гітлерюгенд!
Можливо мене зараз забанять, але я б для кацапів, влаштував би табори смерті, щоб знищити це зміїне кубло!
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01.08.2022 20:00 Ответить
Было такое при совке. Урок политинформации называлось. Мне нравилось - никого не вызывали, училка что-то там бухтела сама себе, можно было спокойно нарисовать METALLICA на парте))
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01.08.2022 20:02 Ответить
Угу бляха. Я навачався у спецкласі (вивчення англійської мови з першого класу). Після шостого поперла література Англії та Америки. З 9 го по 10 й, практика транслейтора, технічний переклад.
Так ось по вівторках політінформація, чотири особи з класу вигравали джек пот..... навмання класної. В по черзі повинні були лупашити на класичній англійській мові про боротьбу за врожаї, радості рідної капесиси, прориви комсомолу на будівлях совку.
Ото був жестяк!
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01.08.2022 20:37 Ответить
Больше мясааааааа!!!!!!!
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01.08.2022 20:02 Ответить
Ой же ж добре! Нічого не робить на расєє стільки зрадників, як патріотичне виховання!)))
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01.08.2022 20:03 Ответить
Кожен такий урок повинен закінчуватися груповим мінєтом, щоб учні знали, чим все це закінчується
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01.08.2022 20:06 Ответить
Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд - и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы.

(Дж. Оруэлл, "1984")
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01.08.2022 20:14 Ответить
Наступне добриво для земель України.
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01.08.2022 20:19 Ответить
Такі малі, а вже груз-200
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01.08.2022 20:33 Ответить
Це не патріотичне виховання ,це нациське шовіністичне виховання ,тому бажаю росії і її дибільному народу розвалу цієї імперії зла.
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01.08.2022 20:55 Ответить
Уроки ненависті до інших, а не любов до Батьківщини прививають ці уроки.
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01.08.2022 21:09 Ответить
Головне шоб всіх перевірили, чи нема в них алергії на чорний пакет...
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01.08.2022 21:32 Ответить
дивно чому не щоденне промивання мізків,
треба ж наробити купу зомбі
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01.08.2022 23:20 Ответить
Коли американці вперше зіткнулися в бою з підрозділами, що здебільшого були укомплектовані вихованцями "Гітлерюгенду", то вони спочатку розгубилися: вони не були готові воювать з малолітніми "звірями" Перед очима - підліток, а по суті - холоднокровний фанатик-садист зі сформованим комплексом жорстокості і ненависті Щоб залишиться живими - "переломили себе" і перестали брать їх в полон
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02.08.2022 06:24 Ответить
 
 