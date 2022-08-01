Еженедельные уроки патриотического воспитания вводятся в школах РФ

В школах РФ с начала сентября будут проводить раз в неделю тематические классные часы "Разговоры о важном". На занятиях будет проводиться "обсуждение с детьми в открытом диалоге" актуальной информационной повестки дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"С начала учебного года, пока, предварительно, раз в неделю, в понедельник, в школах и учреждениях среднего профессионального образования будут проводить такие уроки. После поднятия государственного флага и исполнения гимна", - сказал замминистра образования РФ Денис Грибов.

"Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят", - отметили в Минобразования РФ.

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Предполагается, что на таких классных часах будут обсуждать направления из "Стратегии национальной безопасности России", такие как "Жизнь, достоинство, права и свободы человека", "Патриотизм", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Историческая память и преемственность поколений".