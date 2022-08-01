Еженедельные уроки патриотического воспитания вводятся в школах РФ
В школах РФ с начала сентября будут проводить раз в неделю тематические классные часы "Разговоры о важном". На занятиях будет проводиться "обсуждение с детьми в открытом диалоге" актуальной информационной повестки дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"С начала учебного года, пока, предварительно, раз в неделю, в понедельник, в школах и учреждениях среднего профессионального образования будут проводить такие уроки. После поднятия государственного флага и исполнения гимна", - сказал замминистра образования РФ Денис Грибов.
"Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят", - отметили в Минобразования РФ.
Предполагается, что на таких классных часах будут обсуждать направления из "Стратегии национальной безопасности России", такие как "Жизнь, достоинство, права и свободы человека", "Патриотизм", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Историческая память и преемственность поколений".
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Яке відношення до патріотизму, має культ особистості, та насадження ненависті до України та усього українського?
Виховання малолітніх вбивць та садистів для війн майбутнього.
Справжній гітлерюгенд!
Можливо мене зараз забанять, але я б для кацапів, влаштував би табори смерті, щоб знищити це зміїне кубло!
Так ось по вівторках політінформація, чотири особи з класу вигравали джек пот..... навмання класної. В по черзі повинні були лупашити на класичній англійській мові про боротьбу за врожаї, радості рідної капесиси, прориви комсомолу на будівлях совку.
Ото був жестяк!
(Дж. Оруэлл, "1984")
треба ж наробити купу зомбі