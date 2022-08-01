Щотижневі уроки патріотичного виховання запроваджують у школах РФ
У школах РФ з початку вересня проводитимуть раз на тиждень тематичні класні години "Розмови про важливе". На заняттях проводитиметься "обговорення з дітьми у відкритому діалозі" актуального інформаційного порядку денного.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"З початку навчального року раз на тиждень, у понеділок, у школах та установах середньої професійної освіти будуть проводити такі уроки. Після підняття державного прапора та виконання гімну", - сказав заступник міністра освіти РФ Денис Грибов.
"Нам би хотілося, щоб вся країна говорила однією мовою. З правильним розумінням тих речей та процесів, що відбуваються", - зазначили у Міносвіти РФ.
Передбачається, що на таких класних годиних будуть обговорювати напрямки зі "Стратегії національної безпеки Росії", такі як "Життя, гідність, права і свободи людини", "Патріотизм", "Міцна сім'я", " Історична пам'ять та наступність поколінь".
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Как российские власти «денацифицируют» образование в захваченных регионах Украины
https://news.zerkalo.io/world/19069.html?c
Яке відношення до патріотизму, має культ особистості, та насадження ненависті до України та усього українського?
Виховання малолітніх вбивць та садистів для війн майбутнього.
Справжній гітлерюгенд!
Можливо мене зараз забанять, але я б для кацапів, влаштував би табори смерті, щоб знищити це зміїне кубло!
Так ось по вівторках політінформація, чотири особи з класу вигравали джек пот..... навмання класної. В по черзі повинні були лупашити на класичній англійській мові про боротьбу за врожаї, радості рідної капесиси, прориви комсомолу на будівлях совку.
Ото був жестяк!
(Дж. Оруэлл, "1984")
треба ж наробити купу зомбі