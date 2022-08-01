Щотижневі уроки патріотичного виховання запроваджують у школах РФ

У школах РФ з початку вересня проводитимуть раз на тиждень тематичні класні години "Розмови про важливе". На заняттях проводитиметься "обговорення з дітьми у відкритому діалозі" актуального інформаційного порядку денного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"З початку навчального року раз на тиждень, у понеділок, у школах та установах середньої професійної освіти будуть проводити такі уроки. Після підняття державного прапора та виконання гімну", - сказав заступник міністра освіти РФ Денис Грибов.

"Нам би хотілося, щоб вся країна говорила однією мовою. З правильним розумінням тих речей та процесів, що відбуваються", - зазначили у Міносвіти РФ.

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Передбачається, що на таких класних годиних будуть обговорювати напрямки зі "Стратегії національної безпеки Росії", такі як "Життя, гідність, права і свободи людини", "Патріотизм", "Міцна сім'я", " Історична пам'ять та наступність поколінь".