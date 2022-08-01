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Новини
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Щотижневі уроки патріотичного виховання запроваджують у школах РФ

юнармия

У школах РФ з початку вересня проводитимуть раз на тиждень тематичні класні години "Розмови про важливе". На заняттях проводитиметься "обговорення з дітьми у відкритому діалозі" актуального інформаційного порядку денного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"З початку навчального року раз на тиждень, у понеділок, у школах та установах середньої професійної освіти будуть проводити такі уроки. Після підняття державного прапора та виконання гімну", - сказав заступник міністра освіти РФ  Денис Грибов.

"Нам би хотілося, щоб вся країна говорила однією мовою. З правильним розумінням тих речей та процесів, що відбуваються", - зазначили у Міносвіти РФ.

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Передбачається, що на таких класних годиних будуть обговорювати напрямки зі "Стратегії національної безпеки Росії", такі як "Життя, гідність, права і свободи людини", "Патріотизм", "Міцна сім'я", " Історична пам'ять та наступність поколінь".

Автор: 

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Топ коментарі
+16
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01.08.2022 19:43
+8
Малюнки від школярів будуть?
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01.08.2022 19:43
+7
Потом все массово на лоботомию.
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01.08.2022 19:40
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gde to kogda to eto uzhe bylo....(facepalm)
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01.08.2022 19:36 Відповісти
""
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01.08.2022 19:40 Відповісти
Потом все массово на лоботомию.
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01.08.2022 19:40 Відповісти
Посередині Коля Герасимов?

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01.08.2022 19:41 Відповісти
Шото Алоїзич заворочався, та на Веймарців напала гикавка. У Бальдика фон Шираха у сторонці закінчились цигарки..
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01.08.2022 19:42 Відповісти
Малюнки від школярів будуть?
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01.08.2022 19:43 Відповісти
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01.08.2022 19:43 Відповісти
Ковровая зубрежка.
Как российские власти «денацифицируют» образование в захваченных регионах Украины
https://news.zerkalo.io/world/19069.html?c
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01.08.2022 20:22 Відповісти
Я даремно боявся, що згодом з їпанутих оленів знімуть санкції, але там скріпи в череп прямо з жопи проростають - це клініка назавжди і з плином часу стає все помітнішою.
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01.08.2022 19:47 Відповісти
А навіщо нам знати про життя у зоопарку
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01.08.2022 19:53 Відповісти
нові піонери... мля павліки морозови срані
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01.08.2022 19:57 Відповісти
Називайте речі своїми іменами!
Яке відношення до патріотизму, має культ особистості, та насадження ненависті до України та усього українського?
Виховання малолітніх вбивць та садистів для війн майбутнього.
Справжній гітлерюгенд!
Можливо мене зараз забанять, але я б для кацапів, влаштував би табори смерті, щоб знищити це зміїне кубло!
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01.08.2022 20:00 Відповісти
Было такое при совке. Урок политинформации называлось. Мне нравилось - никого не вызывали, училка что-то там бухтела сама себе, можно было спокойно нарисовать METALLICA на парте))
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01.08.2022 20:02 Відповісти
Угу бляха. Я навачався у спецкласі (вивчення англійської мови з першого класу). Після шостого поперла література Англії та Америки. З 9 го по 10 й, практика транслейтора, технічний переклад.
Так ось по вівторках політінформація, чотири особи з класу вигравали джек пот..... навмання класної. В по черзі повинні були лупашити на класичній англійській мові про боротьбу за врожаї, радості рідної капесиси, прориви комсомолу на будівлях совку.
Ото був жестяк!
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01.08.2022 20:37 Відповісти
Больше мясааааааа!!!!!!!
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01.08.2022 20:02 Відповісти
Ой же ж добре! Нічого не робить на расєє стільки зрадників, як патріотичне виховання!)))
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01.08.2022 20:03 Відповісти
Кожен такий урок повинен закінчуватися груповим мінєтом, щоб учні знали, чим все це закінчується
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01.08.2022 20:06 Відповісти
Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд - и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы.

(Дж. Оруэлл, "1984")
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01.08.2022 20:14 Відповісти
Наступне добриво для земель України.
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01.08.2022 20:19 Відповісти
Такі малі, а вже груз-200
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01.08.2022 20:33 Відповісти
Це не патріотичне виховання ,це нациське шовіністичне виховання ,тому бажаю росії і її дибільному народу розвалу цієї імперії зла.
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01.08.2022 20:55 Відповісти
Уроки ненависті до інших, а не любов до Батьківщини прививають ці уроки.
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01.08.2022 21:09 Відповісти
Головне шоб всіх перевірили, чи нема в них алергії на чорний пакет...
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01.08.2022 21:32 Відповісти
дивно чому не щоденне промивання мізків,
треба ж наробити купу зомбі
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01.08.2022 23:20 Відповісти
Коли американці вперше зіткнулися в бою з підрозділами, що здебільшого були укомплектовані вихованцями "Гітлерюгенду", то вони спочатку розгубилися: вони не були готові воювать з малолітніми "звірями" Перед очима - підліток, а по суті - холоднокровний фанатик-садист зі сформованим комплексом жорстокості і ненависті Щоб залишиться живими - "переломили себе" і перестали брать їх в полон
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02.08.2022 06:24 Відповісти
 
 