Масштаби військової підготовки для дітей в Росії розширюються

В Російській Федерації розширюються масштаби військової підготовки для дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У російському Бєлгороді та бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.

Також у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту зі ЗС РФ.

Наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий "пункт прийому біженців", а по суті – насильно переміщених осіб, передислоковано з району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

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Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення "біженці" направляються у приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром). Від початку війни через пункт пройшло 6,5 тис. осіб, зокрема 1,4 тис. дітей.

Водночас не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. 14 липня губернатор московської області Воробйов анонсував завершення процедури "передачі 9 дітей з "ДНР" під опіку родинам із підмосков’я".

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