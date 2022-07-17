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Новини
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Масштаби військової підготовки для дітей в Росії розширюються

рф,діти

В Російській Федерації розширюються масштаби військової підготовки для дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У російському Бєлгороді та бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.

Також у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту зі ЗС РФ.

Наближення зони бойових дій до кордону бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, так званий "пункт прийому біженців", а по суті – насильно переміщених осіб, передислоковано з району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хоче легалізувати викрадення дітей. Путін підписав указ про спрощенний порядок набуття громадянства українськими дітьми-сиротами, - Денісова. ДОКУМЕНТ

Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення "біженці" направляються у приміщення спортивного комплексу "Віраж" (критий картодром). Від початку війни через пункт пройшло 6,5 тис. осіб, зокрема 1,4 тис. дітей.

Водночас не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями. 14 липня губернатор московської області Воробйов анонсував завершення процедури "передачі 9 дітей з "ДНР" під опіку родинам із підмосков’я".

Також читайте: Путін підписав закон про спеціальні заходи в економіці для забезпечення російської армії

Автор: 

діти (5063) росія (65073) усиновлення (47) військові навчання (2775) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+8
Вже змалку готуються лягти в труни.
Замість того, щоб будувати державу, яка вже є.
Придуркам мало території...
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17.07.2022 14:54
+8
ну от... і скільки повинно проминути поколінь щоби з рабів, баранів і гарматного м"яса виросли будівельники і хлібороби????
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17.07.2022 14:58
+8
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17.07.2022 15:09
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Орлята,учаться летать!! Орли,але не ті що літають,а ті що лайно ковтають!! Бройлери,кремлівської селекції !!!)))
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17.07.2022 14:49 Відповісти
Одним словом - *******!
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17.07.2022 17:48 Відповісти
І путін буде відправляти на війну дітей. Він втратив вже 50 тис вбитими та пораненими ось і намагається поповнити резерви. Тільки резерви з дітьми та пенсіонерами мало значущі для ведення наступу.
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17.07.2022 14:50 Відповісти
Вже змалку готуються лягти в труни.
Замість того, щоб будувати державу, яка вже є.
Придуркам мало території...
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17.07.2022 14:54 Відповісти
ну от... і скільки повинно проминути поколінь щоби з рабів, баранів і гарматного м"яса виросли будівельники і хлібороби????
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17.07.2022 14:58 Відповісти
Рашка- безнадійно, вміють тільки руйнувати, вбивати цивільних, гвалтувати .
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17.07.2022 15:04 Відповісти
Пане Василю, з кочівника ніколи не вийде хлібороба. Як приклад, вибраний нарід. Вершина їхньої еволюції - фінансові мародери Світового масштабу
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17.07.2022 15:10 Відповісти
зачем им все это, если можно украсть у других
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17.07.2022 15:14 Відповісти
Мяско все свежеет и свежеет!
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17.07.2022 15:08 Відповісти
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17.07.2022 15:09 Відповісти
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17.07.2022 15:21 Відповісти
Путин походу все таки решил воевать до последнего русского
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17.07.2022 15:21 Відповісти
Уже поздно готовить свежее мясо,Орде скоро капут.
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17.07.2022 15:21 Відповісти
Буде як у КНДР, половина населення рабами на полях працює, половина військові вертухаї, які за рабами наглядають.
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17.07.2022 15:35 Відповісти
Підготовка вбивць людей....
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17.07.2022 16:09 Відповісти
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17.07.2022 16:19 Відповісти
"так это ж было уже..." (с) - кажется, Экклезиаст
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17.07.2022 16:28 Відповісти
путинюгенд
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17.07.2022 16:32 Відповісти
Юні путінци остаточно і знищать одне одного, коли їхні папашкі гєроічєскіє повернуться з війни, іх вдома вже будуть очікувати малолітні підготовлені вбивці, які завдяки своєму едіповому комплексу відправлять до пекла орка, щоб відібрати у татка зароблені гроші, наприклад.
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17.07.2022 17:47 Відповісти
 
 