Масштабы военной подготовки для детей в России расширяются

В Российской Федерации расширяются масштабы военной подготовки для детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В российском Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов.

Также в Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто желает служить в армии, однако не имеет соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в пгт Октябрьский.

Смотрите также: РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Логистика приёма людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж" (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей.

В то же время, не прекращается практика незаконного усыновления детей с Донбасса российскими семьями. 14 июля губернатор Московской области Воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей с "ДНР" под опеку семьям из подмосковья".

Читайте также: ООН будет расследовать дела о вывозе и усыновлении украинских детей в России