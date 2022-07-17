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Новости
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Масштабы военной подготовки для детей в России расширяются

рф,діти

В Российской Федерации расширяются масштабы военной подготовки для детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В российском Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов.

Также в Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто желает служить в армии, однако не имеет соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд объектов, связанных с войной, в глубину российской территории. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в пгт Октябрьский.

Смотрите также: РФ хочет легализовать похищение детей. Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства украинскими детьми-сиротами, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Логистика приёма людей остается без изменений: после оформления "беженцы" направляются в помещение спортивного комплекса "Вираж" (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей.

В то же время, не прекращается практика незаконного усыновления детей с Донбасса российскими семьями. 14 июля губернатор Московской области Воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей с "ДНР" под опеку семьям из подмосковья".

Читайте также: ООН будет расследовать дела о вывозе и усыновлении украинских детей в России

Автор: 

дети (6489) россия (95467) усыновление (75) военные учения (3457) Белгород (449)


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Топ комментарии
+8
Вже змалку готуються лягти в труни.
Замість того, щоб будувати державу, яка вже є.
Придуркам мало території...
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17.07.2022 14:54
+8
ну от... і скільки повинно проминути поколінь щоби з рабів, баранів і гарматного м"яса виросли будівельники і хлібороби????
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17.07.2022 14:58
+8
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17.07.2022 15:09
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Орлята,учаться летать!! Орли,але не ті що літають,а ті що лайно ковтають!! Бройлери,кремлівської селекції !!!)))
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17.07.2022 14:49 Ответить
Одним словом - *******!
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17.07.2022 17:48 Ответить
І путін буде відправляти на війну дітей. Він втратив вже 50 тис вбитими та пораненими ось і намагається поповнити резерви. Тільки резерви з дітьми та пенсіонерами мало значущі для ведення наступу.
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17.07.2022 14:50 Ответить
Вже змалку готуються лягти в труни.
Замість того, щоб будувати державу, яка вже є.
Придуркам мало території...
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17.07.2022 14:54 Ответить
ну от... і скільки повинно проминути поколінь щоби з рабів, баранів і гарматного м"яса виросли будівельники і хлібороби????
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17.07.2022 14:58 Ответить
Рашка- безнадійно, вміють тільки руйнувати, вбивати цивільних, гвалтувати .
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17.07.2022 15:04 Ответить
Пане Василю, з кочівника ніколи не вийде хлібороба. Як приклад, вибраний нарід. Вершина їхньої еволюції - фінансові мародери Світового масштабу
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17.07.2022 15:10 Ответить
зачем им все это, если можно украсть у других
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17.07.2022 15:14 Ответить
Мяско все свежеет и свежеет!
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17.07.2022 15:08 Ответить
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17.07.2022 15:09 Ответить
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17.07.2022 15:21 Ответить
Путин походу все таки решил воевать до последнего русского
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17.07.2022 15:21 Ответить
Уже поздно готовить свежее мясо,Орде скоро капут.
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17.07.2022 15:21 Ответить
Буде як у КНДР, половина населення рабами на полях працює, половина військові вертухаї, які за рабами наглядають.
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17.07.2022 15:35 Ответить
Підготовка вбивць людей....
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17.07.2022 16:09 Ответить
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17.07.2022 16:19 Ответить
"так это ж было уже..." (с) - кажется, Экклезиаст
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17.07.2022 16:28 Ответить
путинюгенд
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17.07.2022 16:32 Ответить
Юні путінци остаточно і знищать одне одного, коли їхні папашкі гєроічєскіє повернуться з війни, іх вдома вже будуть очікувати малолітні підготовлені вбивці, які завдяки своєму едіповому комплексу відправлять до пекла орка, щоб відібрати у татка зароблені гроші, наприклад.
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17.07.2022 17:47 Ответить
 
 