В Мариуполе захватчики сгоняют детей в "путлерюгенд". ВИДЕО

В Мариуполе русские захватчики формируют пророссийские милитаризованные отряды, где дети и подростки в форме маршируют и поют советские песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал в телеграм-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"МраZота в качестве мести за сине-желтые сердца детей кует "путлерюгенд". Одно хорошо, в этом строю исключительно дети коллаборантов", - написал Андрющенко.

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