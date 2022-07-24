РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7117 посетителей онлайн
Новости Видео
16 403 76

В Мариуполе захватчики сгоняют детей в "путлерюгенд". ВИДЕО

В Мариуполе русские захватчики формируют пророссийские милитаризованные отряды, где дети и подростки в форме маршируют и поют советские песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал в телеграм-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"МраZота в качестве мести за сине-желтые сердца детей кует "путлерюгенд". Одно хорошо, в этом строю исключительно дети коллаборантов", - написал Андрющенко.

Смотрите: Рашисты разобрали и украли фонтан из Театрального сквера оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Мариуполь (5718) пропаганда (3685)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Сраний совок...
показать весь комментарий
24.07.2022 20:25
+26
Что значит сгоняют? Все молодые кто там остались прокацапский биомусори идут они туда добровольно
показать весь комментарий
24.07.2022 20:28
+24
Полный ******. Родители которые отдали своих детей или конченные, или больные на всю голову.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.07.2022 20:24 Ответить
Ну не совсем так. Основная их сила это количество оружия и мяса, а также абсолютное пренебрежение своей жизнью, соответсвенно возможность закидать противника мясом. А так да кацапская армия сверхнепрофессиональна
показать весь комментарий
24.07.2022 20:31 Ответить
ну как сказать...., вот наши братья всего четыре мясорубки подогнали и как сразу полегчало!
обезьянам резко вдруг и поговорить захотелось.....
а далi ж буде.......
показать весь комментарий
24.07.2022 20:49 Ответить
АБСУРД ‼️Их ,что палками туда сгоняют , почему родители позволяют⁉️фашистско -сралинский режим
показать весь комментарий
24.07.2022 21:02 Ответить
Якщо батьки відмовляться дітей туди "заґанять", то батьків разом з дітьми загонять за Полярне коло. В есересері всі були загнані в піонєри/камсамольци. І сильно це допомогло есересері?
показать весь комментарий
24.07.2022 21:18 Ответить
Так ви читали чиї то діти? Колаборантів. А в якій сім'ї дитина виховується так вона і себе веде, такі в неї і погляди на життя
показать весь комментарий
24.07.2022 21:31 Ответить
Сраний совок...
показать весь комментарий
24.07.2022 20:25 Ответить
Мутанти , генетичне сміття.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:37 Ответить
Ачєрєдноє пушечнає мяса...
показать весь комментарий
24.07.2022 20:26 Ответить
не успеют. Это будущие эмигранты в васюганские глубеня.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:28 Ответить
коллаборанты и прочие
показать весь комментарий
24.07.2022 20:27 Ответить
Полный ******. Родители которые отдали своих детей или конченные, или больные на всю голову.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:27 Ответить
Они ждали руцкий мир, их все устраивает.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:29 Ответить
В Мариуполе до войны было не меньше 70% больных "сруским миром".
показать весь комментарий
24.07.2022 20:34 Ответить
А в усій Україні 21-го квітня 19-го року?
показать весь комментарий
24.07.2022 21:37 Ответить
Откуда данные? Опять на эмоциях от новости нафантазировал? Почему не 146% тогда?
показать весь комментарий
25.07.2022 07:36 Ответить
Я бы не стал спешить их осуждать до тех пор, пока Вы сами не померяли ботинки в которые их там обули. В жизни бывают непреодолимое обстоятельства, а мы не должны забывать, что, по совести, есть большая наша вина в том, что они оказались в таком положении.
Давайте без злобства, будет ещё время разобраться спокойно и с этим явлением.
показать весь комментарий
24.07.2022 21:37 Ответить
Вы сами не померяли ботинки в которые их там обули. В жизни бывают непреодолимое обстоятельства...
...есть большая наша вина в том, что они оказались в таком положении.
- "Іх там обулі"? Хто?
"Непрєодолімиє обстоятєльства"? Які саме?
"Наша віна"? З якого це дива?
Не перекладайте з хворої голови на здорову. Адже ми прекрасно пам'ятаємо, як "нєщасниє маріупольци" зупиняли наших воїнів, не даючи їм придушити "на корню" "васстаніє житєлєй протів кієвскай хунти" та за довбану "матушку-расію".

показать весь комментарий
24.07.2022 22:40 Ответить
Так деякі гниди по всій Україні (а не тільки в Мелітополі та Маріуполі з Херсоном) триндять до цих пір що "если-бы не сапративлялись, то и рассийские вайска не стреляли-бы!"
показать весь комментарий
25.07.2022 07:07 Ответить
Вот живёшь ты себе, живёшь, а потом на голову начинают сыпаться бомбы, снаряды, мины, танки ездят по твоим улицам и дворам и стреляют, люди умирают, дома горят и ругаться везде. А потом это все прекращается и появляются люди с автоматами, вернее нелюди, а ты из своего подвала выглядываешь. Хочешь жить выбирайся из города, или пристосовивайся как есть, жить то надо. Информации никакой нет, еды нет, страна в которой ты жил всю свою жизнь ушла, а вокруг люди с автоматами, они диктуют тебе как тебе жить и жить ли вообще.
Действительно, кто же этих людей загнал в из ботинки, в этот ужас что они переживают с конца зимы?
Вот ты, на уютном диване, в своем целом доме, в окружении своих брызгаешь слюной, как будто то в каком ты сейчас положении исключительно твоя заслуга. Люди в первую очередь хотят жить, а этим людям уже пятый месяц приходиться выживать на грани смерти. С предателями разберётся СБУ, когда город освободят, но ты до этого просто попробуй проявить немного эмпатии и хоть на Толи почувствовать что эти люди пережили и переживают.
Они сейчас даже не подозревают о твоём существовании, ни о интернете, ни о цензоре. Это совсем не похоже на все что происходит здесь, это совсем не нормальная жизнь.
показать весь комментарий
25.07.2022 07:45 Ответить
Твій перший абзац - про "ужас что люди переживают с конца зимы". Я в курсі. І вже про це раніше. Там же знайдеш і про "немного эмпатии" (з твого другого абзацу).
Ніякої моєї особистої "заслуги", про яку ти пишеш, звісно, нема. Є заслуга переважної більшості киян, які, як і я, не сприймали Мордор як щось рідне і таке, за що треба "вставати раком", під час "руSSкай вєсни" 2014 року. Коли на сході і півдні зривали українські прапори з адмінбудівель і волали "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" (фото нижче - з Харкова).
Добре, що тоді у Харкові, Одесі та Запоріжжі все закінчилось пшиком - де після введення спецназу (у Харкові), а де й просто в результаті рішучого опору патріотів (в Одесі та Запоріжжі). І ситуація в цих містах стала спокійною.
А от мешканці Донбасу вирішили взяти до рук зброю і воювати за "свєтлає будущєє в саставє Расіі". І навіть у звільнених влітку 2014 року містах (зокрема, і Маріуполі) багато хто шипів на Україну у підворітнях і чекав на прихід *****. Найкраще про це може розповісти маріупольчанка Таня Адамс, яка була змушена покинути Донбасс у 2014-му.
То може тепер, коли ***** таки прийшло до Маріуполя, його любителі-маріупольчани побачать на власні очі (а не лише на кремлівському зомбоящику), який він є насправді - "свєркающій РуSSкій МірЪ".

показать весь комментарий
25.07.2022 10:12 Ответить
Я розумію тебе. Але звати путлера , а потім бідкатись що прийшов.
показать весь комментарий
26.07.2022 06:49 Ответить


показать весь комментарий
24.07.2022 22:41 Ответить
Чувак, тобі краще личить нік Z Zz.
показать весь комментарий
25.07.2022 07:49 Ответить
Я не винен що ***** в мене вкрав . Зміню.
показать весь комментарий
26.07.2022 06:52 Ответить
Что значит сгоняют? Все молодые кто там остались прокацапский биомусори идут они туда добровольно
показать весь комментарий
24.07.2022 20:28 Ответить
Цю недоімперію потрібно знищувати без варіантів, але дивлюсь сильні світу цього непроти дати ще надцятий шанс доя цього зомбі зоопарку
показать весь комментарий
24.07.2022 20:30 Ответить
потрібно, але спочатку довкола себе потрібно знищити внутрішнього ворога
показать весь комментарий
24.07.2022 20:36 Ответить
******* учатся лєтать!
показать весь комментарий
24.07.2022 20:31 Ответить
показать весь комментарий
24.07.2022 20:32 Ответить
Новое мясо подростает. Через 2-3 года у ***** будет новая армия. Нужно побыстрее заканчивать с кацапоидами ато ето не закончится никогда.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:36 Ответить
А технику они так быстро не наклепают, даже если работать круглосуточно. Они уже потеряли очень очень много
показать весь комментарий
24.07.2022 20:39 Ответить
Вы наверное Арестовича наслушались. Тот тоже еще в марте рассказывал что рашисты не соберут резервы и не захватят Северодонецк. Не нужно недооценивать врага. У рашистов куча нефтелолларов, поставят сейчас своих зомбаков за станки и начнут штамповать пускай примитивное оружие. А что не сделают завезут с Ирана, Сирии и даже Северной кореи.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:44 Ответить
Нет, Арестовича не слушаю. Есть пределы для заводов и то что они сейчас используют это наследие совка, которое он клепал десятилетиями и имел куда большие возможности. Даже старое не так просто делать, ведь это тоже была кооперация многих стран. Да, серыми схемами они могут что-то достать, но это снова таки время. А технику они теряют очень быстро. Они за месяц теряют то что смогут восполнить за год
показать весь комментарий
24.07.2022 20:50 Ответить
Вот давай ты прямо завтра с утра встанешь за токарный станок? Не? Может ты профессиональный сварщик?

На любом современном производстве просто "мясо" абсолютно бесполезно, а профессионалы растут годами. Кого кацапы "поставят за станки" - бурятов с кадыровцами? Вот те наработают, только всё оборудование в негодность приведут. Я только за, но и кацапы не полные идиоты. Вон, недавно закон приняли на этот счет, который позволяет рабов на заводе держать в три смены, без выходных и отпусков. Но даже таким методом производство можно поднять только в три раза максимум, а они за полгода танков потеряли 1700, а делают 50 в год. Ну ладно, будут рабы в три смены пахать, будет не 50, а 150, всё равно потребуется 10 лет, чтобы восполнить потери. Фантазеры (особенно кацапы любят такое фантазировать), которые тут начинают рассказывать, что, мол, нефиг делать настроить новых заводов по всей стране, они конечно классные сказочники, только это уж совсем мутные фантазии. 5-10 лет от принятия решения "будем строить" до выпуска первой продукции даже в хорошие мирные годы, когда всего в стране хватает и нет никаких санкций. А быстрее - только кошки плодятся.
показать весь комментарий
25.07.2022 04:24 Ответить
два три это вряд ли. восемь - десять больше похоже. только мозги надо будет промывать аля двойной совок, а это уже полные дебилы на выходе. хотя если прям интернет закрыть, северная корея стайл, давать жрать щи и по праздникам (день рождения Хйла) - мясо, то,в принципе, можно.
показать весь комментарий
25.07.2022 03:02 Ответить
Когда коту нечего делать - он яйца лижет.знову из детей делают дибилов
показать весь комментарий
24.07.2022 20:39 Ответить
Не путай кота с собакой .
показать весь комментарий
24.07.2022 22:14 Ответить
Это лютый треш. Еще не успели достать и похоронить всех их родных и родственников убитых рашистами а они уже шагают в армии тех кто вчера их убивал их родителей.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:40 Ответить
Ну так они думают, что это наша армия всех убивала. Это понять нужно, руцкий мир это психическое заболевания, которое профессионалы должны изучать
показать весь комментарий
24.07.2022 20:45 Ответить
Мнда! Маріуполь - не Херсон.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:43 Ответить
Раша ТБ- зброя масового знищення. Нація дебілів, нічого не вдієш.
Від кацапа може народитися тільки кацап, дебіл.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:51 Ответить
Для кого ці меседжі, що їх зганяють?
Ніхто їх туди не зганяє, це неможливо зробити, туди їд відправляють ватні батьки.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:54 Ответить
Де косарка для цього бур'яну? Чи тільки вручну треба викорінювати?
показать весь комментарий
24.07.2022 20:54 Ответить
все одно колаборанти будуть втікати з сім'ями
показать весь комментарий
24.07.2022 20:58 Ответить
На жаль в Маріуполі багато тих хто ждав "руцкого міра" На Донбасі майже не було тероборони,бо ніхто не хотів воювати проти"своїх братів" Прикро але цей край гнилий і там совок глибоко сидить в голові населення. І вина в цьому всіх президентів,бо ніхто там не виховував ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ. Це край де правили комуністи ,регіонали, бойки,ахметови і звичайні бандюки. Всі "гнались" за рейтингами і ніхто не боровся "ЗА ДУШІ"
показать весь комментарий
24.07.2022 21:02 Ответить
Кончні психопади ця орда
показать весь комментарий
24.07.2022 21:09 Ответить
Якісь червоні сорочки, берети.....Що вони символізують? СССР? Комунізм? Червоний прапор? Піонерію?

У москалів зараз офіційні символи країни - царський ДВОГОЛОВИЙ ОРЕЛ, і ТРИКОЛОР фашиста Власова...до чого цей червоний колір?
показать весь комментарий
24.07.2022 21:15 Ответить
Викликає до себе Путін Мединського, «міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
показать весь комментарий
25.07.2022 07:13 Ответить
Не намагайтеся зрозуміти бидлостан. Яку "ідеологію" насєлєнію/бидлу виплюнуть у морду/вуха з телевізору сьогодні, така й буде сьогодні у них "ідеологія". А завтра може бути вже інша; вони навіть не здивуються.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:17 Ответить
сивоха, не забудь их родителям назначить украинские пенсии, детям украинские оздоровительные - это мечта политического руководителя Украины - зеленского.
показать весь комментарий
24.07.2022 21:18 Ответить
Не просто пенсіі, а шахтарські пенсіі! Вони ж там усі -- "шахтьори".
показать весь комментарий
25.07.2022 08:20 Ответить
... и этих тоже, вместе с родителями.
Укрепи, Господи, руку стреляющую
И да не дрогнет она в момент сей праведный.
показать весь комментарий
24.07.2022 21:19 Ответить
Сомнительно, что это Мариуполь.
показать весь комментарий
24.07.2022 21:34 Ответить
Та снять могли в любых сруцких ******.
показать весь комментарий
24.07.2022 21:39 Ответить
Потім цих ублюдків влаштують в українські виші по квоті. Даунєцкає і луганскає бидло.
показать весь комментарий
24.07.2022 21:40 Ответить
Нам нужно срочно вводить паспорта *негражданина*, как в странах балтии. Вся ета сепарня не должна прикасаться ни к избранию власти ни к государтсвенным должностям и даже учителям. Все предатели должны чуствовать себя отбросами. Слишком много мы заплатили за свою лояльность к предателям и сепаратистам.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:07 Ответить
Починай! Пояснюю для ідіота: поки йде війна - ніякі зміни в Конституцію внесені буть не можуть - це прямо заборонено Законом! А громадянство і всі питання, з ним пов"язані, визначаються саме Конституцією!
Тепер ДІЙШЛО?!
показать весь комментарий
25.07.2022 07:17 Ответить
Яр Холодний, заспокойтеся. Звісно ж, що це -- не терміново. Спочатку тре розібратися з агентами "козирями", а вже потім з колаборантами та дрібнішими зрадниками/запроданцями.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:28 Ответить
Та я "спокійний як удав"! Просто не терплю недоумків які з розумним виглядом "херню" пишуть!
показать весь комментарий
25.07.2022 08:50 Ответить
дурдом відпочиває.Знову подвійні стандарти.Якщо у росії навязлива ідея існування радянського союзу то території України мають визнаватися такими як були за часів радянського союзу.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:09 Ответить
Не допомогло совку, не допоможе і мордеру. Сила діі рівна силі протедіі. Третій закон самі знаєте кого. Перевірено поколіннями.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:42 Ответить
діточки тих "українських" мусоров та чиновників, які здали Маріуполь
показать весь комментарий
24.07.2022 22:58 Ответить
В москалів, в дурних головах, все змішалося.
показать весь комментарий
24.07.2022 22:59 Ответить
Навчалась в мене дівчина з Маріа. У 14 поступила. Не дурна дівчина, при розумі. Повернулась в Марік. Потім вийшла заміж. Народила дочку. Жила, все нормально... Як з лютого пошла війна, спочатку писала: Маріуполь, роднєнькій, держись!, потім :Я думаю, что загранпаспорт получать нє обязатєльно! Скоро вєзде будєт росія! А як до Маріуполя орки дійшли- виклала аквофреш з буквою Zю...
показать весь комментарий
24.07.2022 23:22 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011716021246
показать весь комментарий
24.07.2022 23:41 Ответить
И там таких 80 %, они действительно ждали русский мир, там реальная украинофобия как по всему донбассу.
показать весь комментарий
25.07.2022 00:23 Ответить
Сама придумала? И как там среди этих восьмидесяти там выживали те двадцать процентов что не ждали, куда смотрело СБУ, чем занимался Азов?
показать весь комментарий
25.07.2022 07:51 Ответить
ну, способ выживания. не факт, что поможет, конечно. это из тех кто "ничего не решают" и голосуют за гречку, а это, кстати, тоже следствие "равенства" перед законом, когда всегда есть кто-то более равный, ну и сами законы построены не на морали и праве, логике и физике, структурности и т.п., а на рандомных хотелках конкретных физиономий. так что продукт - массовый. на кацапстане все еще более печально конечно.
показать весь комментарий
25.07.2022 03:13 Ответить
Дебилы сэсэсэр. Ну вот кто такое творить может? беспризорщина?уголовщина? нормальные люди разве такое творят?
показать весь комментарий
25.07.2022 03:22 Ответить
больные ублюдки...
показать весь комментарий
25.07.2022 10:52 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 11:07 Ответить
зверніть увагу, як піднесено та охоче вони співають ! ну просто викопані "змушені" та "зігнані"
показать весь комментарий
25.07.2022 21:11 Ответить
 
 