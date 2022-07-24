В Мариуполе захватчики сгоняют детей в "путлерюгенд". ВИДЕО
В Мариуполе русские захватчики формируют пророссийские милитаризованные отряды, где дети и подростки в форме маршируют и поют советские песни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал в телеграм-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"МраZота в качестве мести за сине-желтые сердца детей кует "путлерюгенд". Одно хорошо, в этом строю исключительно дети коллаборантов", - написал Андрющенко.
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обезьянам резко вдруг и поговорить захотелось.....
а далi ж буде.......
Давайте без злобства, будет ещё время разобраться спокойно и с этим явлением.
...есть большая наша вина в том, что они оказались в таком положении.
- "Іх там обулі"? Хто?
"Непрєодолімиє обстоятєльства"? Які саме?
"Наша віна"? З якого це дива?
Не перекладайте з хворої голови на здорову. Адже ми прекрасно пам'ятаємо, як "нєщасниє маріупольци" зупиняли наших воїнів, не даючи їм придушити "на корню" "васстаніє житєлєй протів кієвскай хунти" та за довбану "матушку-расію".
Действительно, кто же этих людей загнал в из ботинки, в этот ужас что они переживают с конца зимы?
Вот ты, на уютном диване, в своем целом доме, в окружении своих брызгаешь слюной, как будто то в каком ты сейчас положении исключительно твоя заслуга. Люди в первую очередь хотят жить, а этим людям уже пятый месяц приходиться выживать на грани смерти. С предателями разберётся СБУ, когда город освободят, но ты до этого просто попробуй проявить немного эмпатии и хоть на Толи почувствовать что эти люди пережили и переживают.
Они сейчас даже не подозревают о твоём существовании, ни о интернете, ни о цензоре. Это совсем не похоже на все что происходит здесь, это совсем не нормальная жизнь.
Ніякої моєї особистої "заслуги", про яку ти пишеш, звісно, нема. Є заслуга переважної більшості киян, які, як і я, не сприймали Мордор як щось рідне і таке, за що треба "вставати раком", під час "руSSкай вєсни" 2014 року. Коли на сході і півдні зривали українські прапори з адмінбудівель і волали "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" (фото нижче - з Харкова).
Добре, що тоді у Харкові, Одесі та Запоріжжі все закінчилось пшиком - де після введення спецназу (у Харкові), а де й просто в результаті рішучого опору патріотів (в Одесі та Запоріжжі). І ситуація в цих містах стала спокійною.
А от мешканці Донбасу вирішили взяти до рук зброю і воювати за "свєтлає будущєє в саставє Расіі". І навіть у звільнених влітку 2014 року містах (зокрема, і Маріуполі) багато хто шипів на Україну у підворітнях і чекав на прихід *****. Найкраще про це може розповісти маріупольчанка Таня Адамс, яка була змушена покинути Донбасс у 2014-му.
То може тепер, коли ***** таки прийшло до Маріуполя, його любителі-маріупольчани побачать на власні очі (а не лише на кремлівському зомбоящику), який він є насправді - "свєркающій РуSSкій МірЪ".
На любом современном производстве просто "мясо" абсолютно бесполезно, а профессионалы растут годами. Кого кацапы "поставят за станки" - бурятов с кадыровцами? Вот те наработают, только всё оборудование в негодность приведут. Я только за, но и кацапы не полные идиоты. Вон, недавно закон приняли на этот счет, который позволяет рабов на заводе держать в три смены, без выходных и отпусков. Но даже таким методом производство можно поднять только в три раза максимум, а они за полгода танков потеряли 1700, а делают 50 в год. Ну ладно, будут рабы в три смены пахать, будет не 50, а 150, всё равно потребуется 10 лет, чтобы восполнить потери. Фантазеры (особенно кацапы любят такое фантазировать), которые тут начинают рассказывать, что, мол, нефиг делать настроить новых заводов по всей стране, они конечно классные сказочники, только это уж совсем мутные фантазии. 5-10 лет от принятия решения "будем строить" до выпуска первой продукции даже в хорошие мирные годы, когда всего в стране хватает и нет никаких санкций. А быстрее - только кошки плодятся.
Від кацапа може народитися тільки кацап, дебіл.
Ніхто їх туди не зганяє, це неможливо зробити, туди їд відправляють ватні батьки.
У москалів зараз офіційні символи країни - царський ДВОГОЛОВИЙ ОРЕЛ, і ТРИКОЛОР фашиста Власова...до чого цей червоний колір?
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
Укрепи, Господи, руку стреляющую
И да не дрогнет она в момент сей праведный.
Тепер ДІЙШЛО?!