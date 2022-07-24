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Рашисты разобрали и украли фонтан из Театрального сквера оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Россияне разобрали и увезли фонтан из Театрального сквера Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский фонтан в Театральном сквере, тот самый, по которому (бегал) быстро прогуливался Президент Украины Владимир Зеленский, окончательно украден. Вместе с форсунками. Мразота российская", - отметил Андрющенко.

Читайте: Рашисты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы снять с себя ответственность за преступление, - ГУР

Рашисты разобрали и украли фонтан из Театрального сквера оккупированного Мариуполя, - Андрющенко 01

Мариуполь (5718) мародерство (461) оккупация (10167) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+40
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24.07.2022 17:09
+34
Орда...
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24.07.2022 17:09
+34
а Ви бачили коли-небудь, щоб сарана щось будувала ?

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24.07.2022 17:21
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Орда...
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24.07.2022 17:09 Ответить
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24.07.2022 17:10 Ответить
До чого тут цей ростовський чепушило?
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24.07.2022 19:09 Ответить
Город пропал на десятилетия.
Вряд ли что-то хорошее там будет без Азовстали, когда души десятки тысяч невинно убиенных требуют успокоения.
Мемориал без жизни - его судьба.
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24.07.2022 18:05 Ответить


"Мемориал без жизни - его судьба."

Не треба впадати в песімізм та істерити,
все відродиться, ще й у кращому вигляді.
В Лондоні під час ДСВ загиблих було не меньше, вже до середени 50-х практично все відбудували,
я вже не кажу про Варшаву.
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24.07.2022 18:58 Ответить
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24.07.2022 17:09 Ответить
Пацаны, я не вижу логики. Если вы орёте, что пришли навсегда, на/ера вы всё оттуда вывозите? Или вы что-то чувствуете?
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24.07.2022 17:09 Ответить
Дуже проста логіка.
Вони не збираються там хоч щось робити: буде нова Абхазія, Осетія, Сирія.
Для них, це просто джерело ресурсів.
От і все.
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24.07.2022 17:15 Ответить
а Ви бачили коли-небудь, щоб сарана щось будувала ?

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24.07.2022 17:21 Ответить
...ісконно русская десь на Сибіру
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24.07.2022 17:23 Ответить
Сибір - ісконно тюркська земля. Якщо кацапи її засрали, це не означає, що вона їхня
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24.07.2022 21:06 Ответить
Вони і в себе в епинях нічого не будують, тільки в ГнилуВоду все стягують, будуть вони щось будувати в Україні, ага.
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24.07.2022 17:44 Ответить
мені це ось що нагадує..разграбовані пам'ятки, потім могили..а плитами нквд мостили шляхи..домівки собі робили..
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24.07.2022 17:30 Ответить
у те що "назавжди" вірить тільки луганьдоньска вата.Бо це не перше ,що ординці крадуть та вивозять https://ukrrudprom.com/news/V_okkupirovanoy_chasti_Luganskoy_oblasti_prodolgaetsya_vivoz_pro.html
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24.07.2022 17:20 Ответить
Вони не впевнені, скільки це "назавжди" триватиме
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24.07.2022 17:21 Ответить
они его спи*дили для массажа своего ануса
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24.07.2022 17:30 Ответить
Де ви там пацанів побачили?
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24.07.2022 17:30 Ответить
Да они своей жопой чувствуют, что для них всё это - временное явление.
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24.07.2022 23:24 Ответить
артінспекція ЗСУ https://youtu.be/OwXhSQ4lAa8 пряме потрапляння до бк московитів
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24.07.2022 17:09 Ответить
Я так думаю - вони скоро на сірниках будуть тягнуть - кому іти склад з б/к охоронять чи завантажувально-розвантажувальні роботи проводить!
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24.07.2022 17:13 Ответить
а кому починати могилки копати, або будівельні мішки розкладати
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24.07.2022 17:32 Ответить
Ещё не все унитазы вывезли, а Вы о каких то скульптурах.
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24.07.2022 17:10 Ответить
які унітази!! вони трусєля не вивезли для своїх..
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24.07.2022 17:33 Ответить
А пам'ятаєте був час як куди не поїде презЕдент там не аби яка халепа трапляється, а в Україні ніби все гаразд було. Було ...
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24.07.2022 17:10 Ответить
карма вона така..
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24.07.2022 17:34 Ответить
Українська економіка з вами не погодиться. У неї бідосіки з червня 2019.
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24.07.2022 17:57 Ответить
Можна було хоч тут відос з зеленим виродком не показувати
Хоча відео яскраво відображає як він готувався до війни
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24.07.2022 17:10 Ответить
Гданськ, 2021 год. Так адекватные люди готовились к войне, в то врёмя, как населению Украины ссали в уши.

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24.07.2022 20:44 Ответить
Ну конечно же он готовился, всё внимание у его было на дороги, вы что - забыли?
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24.07.2022 23:32 Ответить
зе бедоносец, даже фонтану досталось
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24.07.2022 17:11 Ответить
Самый почитаемый ныне русский святой - это св. *******!
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24.07.2022 17:12 Ответить
Чтоб он вам на надгробный памятник пошел
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24.07.2022 17:13 Ответить
Крадій не може не красти-бо крадій...
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24.07.2022 17:14 Ответить
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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24.07.2022 17:15 Ответить
Вони і зі своїх республік так же все вивозять підчисту-золото, нікель,газ, нафту, ліс, вугілля, і т. д. Було б щось подібне , скажімо, в Уфі (іншопланетяни привезли і встановили), то вони б і звідти стирили б і повезли у Москву, Пітер, або генералу чи чиновнику на дачу.
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24.07.2022 17:44 Ответить
Аура бідоносця і до фонтана дісталася.
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24.07.2022 17:16 Ответить
Я, конечно, все понимаю, но при чем ...? Или при чем?
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24.07.2022 17:19 Ответить
раша-фашисти "відбудовуючи" Маріуполь знайшли фонтану краще місце... не красній площі перед сифілітичним мавзолєєм...
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24.07.2022 17:22 Ответить
Его еще в прошлом месяце разобрали.наверное чепушиле во дворе поставят
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24.07.2022 17:23 Ответить
Може хочь сраки свої підмиють...
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24.07.2022 17:26 Ответить
Нахэра???
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24.07.2022 17:33 Ответить
Жалкое и убогое ворье, а не воинство! Пробили дно даже в фонтане! Жаль, что не своей тупой башкой. Но еще все у них впереди...
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24.07.2022 17:47 Ответить
бедоносец попрыгал по фонтану вот и беда пришла
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24.07.2022 17:52 Ответить
есть верная украинская примета - как только в вашем городе по фонтану бегает непонятный аниматор в косоворотке с подозрительным бэкграундом, то надо сразу же озаботиться разменом жилья и переездом в другой город, а если у вас маленькие дети, то даже в другую страну, так как это означает скорый ******** этому городу.
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24.07.2022 17:55 Ответить
желающие могут сейчас оставить свои ответы на идиотские комменты к этому видео
https://www.youtube.com/watch?v=fEmthwIESXA
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24.07.2022 17:57 Ответить
Как говорят мариупольские блогеры, жизнь в городе после освобождения налаживается, город отстраивается
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24.07.2022 17:57 Ответить
это те 10-12 тыс. населения которое осталось, ходят и рассказывают как все отстраивается
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24.07.2022 18:50 Ответить
а йому по....уй..
Україна для випадкових істот - тупо ресурс - наколядує - і в Оман, тринькати крадене "асфальтне" бабло
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24.07.2022 18:07 Ответить
Orki suki paganije.
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24.07.2022 18:17 Ответить
там де ти, там завжди біда.....

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24.07.2022 18:31 Ответить
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24.07.2022 18:32 Ответить
Це Абхазія сьогодні, зустрічайте
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24.07.2022 19:48 Ответить
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Все более ли менее ясно» ©. Иван Бунин.
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24.07.2022 18:35 Ответить
А навіщо розбирати, якщо кацапи типу вірять, що це тепер їхнє? Тільки тому, що там ЗЄ попригав?

Ну так розбирайте Червону площу в Москві. Там ЗЄ теж скакав під час війни у 2014-му
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24.07.2022 18:38 Ответить
Це Абхазія сьогодні:
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24.07.2022 18:41 Ответить
Теперь это Обхезия. 💩
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25.07.2022 12:20 Ответить
треба підірвати шляхи вивезення,
москаляки грабують все підряд
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24.07.2022 18:47 Ответить
не все зависит от президента, основной фактор это граждане, которые еще не стали населением
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24.07.2022 19:06 Ответить
Знають що не втримають.
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24.07.2022 20:19 Ответить
Лишний раз доказано: где оно побывало - там беда!
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24.07.2022 22:20 Ответить
Вот теперь от его и беда по всей Украине, выбрали на свою голову.
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24.07.2022 23:41 Ответить
 
 