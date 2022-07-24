Рашисты разобрали и украли фонтан из Театрального сквера оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Россияне разобрали и увезли фонтан из Театрального сквера Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский фонтан в Театральном сквере, тот самый, по которому (бегал) быстро прогуливался Президент Украины Владимир Зеленский, окончательно украден. Вместе с форсунками. Мразота российская", - отметил Андрющенко.

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