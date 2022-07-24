Рашисты разобрали и украли фонтан из Театрального сквера оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
Россияне разобрали и увезли фонтан из Театрального сквера Мариуполя.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольский фонтан в Театральном сквере, тот самый, по которому (бегал) быстро прогуливался Президент Украины Владимир Зеленский, окончательно украден. Вместе с форсунками. Мразота российская", - отметил Андрющенко.
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Вряд ли что-то хорошее там будет без Азовстали, когда души десятки тысяч невинно убиенных требуют успокоения.
Мемориал без жизни - его судьба.
"Мемориал без жизни - его судьба."
Не треба впадати в песімізм та істерити,
все відродиться, ще й у кращому вигляді.
В Лондоні під час ДСВ загиблих було не меньше, вже до середени 50-х практично все відбудували,
я вже не кажу про Варшаву.
Вони не збираються там хоч щось робити: буде нова Абхазія, Осетія, Сирія.
Для них, це просто джерело ресурсів.
От і все.
Хоча відео яскраво відображає як він готувався до війни
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
https://www.youtube.com/watch?v=fEmthwIESXA
Україна для випадкових істот - тупо ресурс - наколядує - і в Оман, тринькати крадене "асфальтне" бабло
Ну так розбирайте Червону площу в Москві. Там ЗЄ теж скакав під час війни у 2014-му
москаляки грабують все підряд