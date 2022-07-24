У Маріуполі загарбники зганяють дітей у "путлерюгенд". ВIДЕО

У Маріуполі російські загарбники формують проросійські мілітаризовані загони, де діти і підлітки в одностроях марширують і співають радянські пісні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив у Телеграмі радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"МраZота на помсту за синьо-жовті серця дітей кує "путлерюгенд". Одне добре, в цьому строю виключно діти колаборантів", - написав Андрющенко.

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