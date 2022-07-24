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У Маріуполі загарбники зганяють дітей у "путлерюгенд". ВIДЕО

У Маріуполі російські загарбники формують проросійські мілітаризовані загони, де діти і підлітки в одностроях марширують і співають радянські пісні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив у Телеграмі радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"МраZота на помсту за синьо-жовті серця дітей кує "путлерюгенд". Одне добре, в цьому строю виключно діти колаборантів", - написав Андрющенко.

Також читайте: Рашисти розібрали та вкрали фонтан із Театрального скверу окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3236) пропаганда (2812)


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Топ коментарі
+27
Сраний совок...
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24.07.2022 20:25
+26
Что значит сгоняют? Все молодые кто там остались прокацапский биомусори идут они туда добровольно
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24.07.2022 20:28
+24
Полный ******. Родители которые отдали своих детей или конченные, или больные на всю голову.
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24.07.2022 20:27
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24.07.2022 20:24 Відповісти
Ну не совсем так. Основная их сила это количество оружия и мяса, а также абсолютное пренебрежение своей жизнью, соответсвенно возможность закидать противника мясом. А так да кацапская армия сверхнепрофессиональна
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24.07.2022 20:31 Відповісти
ну как сказать...., вот наши братья всего четыре мясорубки подогнали и как сразу полегчало!
обезьянам резко вдруг и поговорить захотелось.....
а далi ж буде.......
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24.07.2022 20:49 Відповісти
АБСУРД ‼️Их ,что палками туда сгоняют , почему родители позволяют⁉️фашистско -сралинский режим
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24.07.2022 21:02 Відповісти
Якщо батьки відмовляться дітей туди "заґанять", то батьків разом з дітьми загонять за Полярне коло. В есересері всі були загнані в піонєри/камсамольци. І сильно це допомогло есересері?
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24.07.2022 21:18 Відповісти
Так ви читали чиї то діти? Колаборантів. А в якій сім'ї дитина виховується так вона і себе веде, такі в неї і погляди на життя
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24.07.2022 21:31 Відповісти
Сраний совок...
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24.07.2022 20:25 Відповісти
Мутанти , генетичне сміття.
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24.07.2022 20:37 Відповісти
Ачєрєдноє пушечнає мяса...
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24.07.2022 20:26 Відповісти
не успеют. Это будущие эмигранты в васюганские глубеня.
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24.07.2022 20:28 Відповісти
коллаборанты и прочие
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24.07.2022 20:27 Відповісти
Полный ******. Родители которые отдали своих детей или конченные, или больные на всю голову.
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24.07.2022 20:27 Відповісти
Они ждали руцкий мир, их все устраивает.
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24.07.2022 20:29 Відповісти
В Мариуполе до войны было не меньше 70% больных "сруским миром".
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24.07.2022 20:34 Відповісти
А в усій Україні 21-го квітня 19-го року?
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24.07.2022 21:37 Відповісти
Откуда данные? Опять на эмоциях от новости нафантазировал? Почему не 146% тогда?
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25.07.2022 07:36 Відповісти
Я бы не стал спешить их осуждать до тех пор, пока Вы сами не померяли ботинки в которые их там обули. В жизни бывают непреодолимое обстоятельства, а мы не должны забывать, что, по совести, есть большая наша вина в том, что они оказались в таком положении.
Давайте без злобства, будет ещё время разобраться спокойно и с этим явлением.
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24.07.2022 21:37 Відповісти
Вы сами не померяли ботинки в которые их там обули. В жизни бывают непреодолимое обстоятельства...
...есть большая наша вина в том, что они оказались в таком положении.
- "Іх там обулі"? Хто?
"Непрєодолімиє обстоятєльства"? Які саме?
"Наша віна"? З якого це дива?
Не перекладайте з хворої голови на здорову. Адже ми прекрасно пам'ятаємо, як "нєщасниє маріупольци" зупиняли наших воїнів, не даючи їм придушити "на корню" "васстаніє житєлєй протів кієвскай хунти" та за довбану "матушку-расію".

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24.07.2022 22:40 Відповісти
Так деякі гниди по всій Україні (а не тільки в Мелітополі та Маріуполі з Херсоном) триндять до цих пір що "если-бы не сапративлялись, то и рассийские вайска не стреляли-бы!"
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25.07.2022 07:07 Відповісти
Вот живёшь ты себе, живёшь, а потом на голову начинают сыпаться бомбы, снаряды, мины, танки ездят по твоим улицам и дворам и стреляют, люди умирают, дома горят и ругаться везде. А потом это все прекращается и появляются люди с автоматами, вернее нелюди, а ты из своего подвала выглядываешь. Хочешь жить выбирайся из города, или пристосовивайся как есть, жить то надо. Информации никакой нет, еды нет, страна в которой ты жил всю свою жизнь ушла, а вокруг люди с автоматами, они диктуют тебе как тебе жить и жить ли вообще.
Действительно, кто же этих людей загнал в из ботинки, в этот ужас что они переживают с конца зимы?
Вот ты, на уютном диване, в своем целом доме, в окружении своих брызгаешь слюной, как будто то в каком ты сейчас положении исключительно твоя заслуга. Люди в первую очередь хотят жить, а этим людям уже пятый месяц приходиться выживать на грани смерти. С предателями разберётся СБУ, когда город освободят, но ты до этого просто попробуй проявить немного эмпатии и хоть на Толи почувствовать что эти люди пережили и переживают.
Они сейчас даже не подозревают о твоём существовании, ни о интернете, ни о цензоре. Это совсем не похоже на все что происходит здесь, это совсем не нормальная жизнь.
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25.07.2022 07:45 Відповісти
Твій перший абзац - про "ужас что люди переживают с конца зимы". Я в курсі. І вже про це раніше. Там же знайдеш і про "немного эмпатии" (з твого другого абзацу).
Ніякої моєї особистої "заслуги", про яку ти пишеш, звісно, нема. Є заслуга переважної більшості киян, які, як і я, не сприймали Мордор як щось рідне і таке, за що треба "вставати раком", під час "руSSкай вєсни" 2014 року. Коли на сході і півдні зривали українські прапори з адмінбудівель і волали "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" (фото нижче - з Харкова).
Добре, що тоді у Харкові, Одесі та Запоріжжі все закінчилось пшиком - де після введення спецназу (у Харкові), а де й просто в результаті рішучого опору патріотів (в Одесі та Запоріжжі). І ситуація в цих містах стала спокійною.
А от мешканці Донбасу вирішили взяти до рук зброю і воювати за "свєтлає будущєє в саставє Расіі". І навіть у звільнених влітку 2014 року містах (зокрема, і Маріуполі) багато хто шипів на Україну у підворітнях і чекав на прихід *****. Найкраще про це може розповісти маріупольчанка Таня Адамс, яка була змушена покинути Донбасс у 2014-му.
То може тепер, коли ***** таки прийшло до Маріуполя, його любителі-маріупольчани побачать на власні очі (а не лише на кремлівському зомбоящику), який він є насправді - "свєркающій РуSSкій МірЪ".

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25.07.2022 10:12 Відповісти
Я розумію тебе. Але звати путлера , а потім бідкатись що прийшов.
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26.07.2022 06:49 Відповісти


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24.07.2022 22:41 Відповісти
Чувак, тобі краще личить нік Z Zz.
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25.07.2022 07:49 Відповісти
Я не винен що ***** в мене вкрав . Зміню.
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26.07.2022 06:52 Відповісти
Что значит сгоняют? Все молодые кто там остались прокацапский биомусори идут они туда добровольно
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24.07.2022 20:28 Відповісти
Цю недоімперію потрібно знищувати без варіантів, але дивлюсь сильні світу цього непроти дати ще надцятий шанс доя цього зомбі зоопарку
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24.07.2022 20:30 Відповісти
потрібно, але спочатку довкола себе потрібно знищити внутрішнього ворога
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24.07.2022 20:36 Відповісти
******* учатся лєтать!
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24.07.2022 20:31 Відповісти
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24.07.2022 20:32 Відповісти
Новое мясо подростает. Через 2-3 года у ***** будет новая армия. Нужно побыстрее заканчивать с кацапоидами ато ето не закончится никогда.
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24.07.2022 20:36 Відповісти
А технику они так быстро не наклепают, даже если работать круглосуточно. Они уже потеряли очень очень много
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24.07.2022 20:39 Відповісти
Вы наверное Арестовича наслушались. Тот тоже еще в марте рассказывал что рашисты не соберут резервы и не захватят Северодонецк. Не нужно недооценивать врага. У рашистов куча нефтелолларов, поставят сейчас своих зомбаков за станки и начнут штамповать пускай примитивное оружие. А что не сделают завезут с Ирана, Сирии и даже Северной кореи.
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24.07.2022 20:44 Відповісти
Нет, Арестовича не слушаю. Есть пределы для заводов и то что они сейчас используют это наследие совка, которое он клепал десятилетиями и имел куда большие возможности. Даже старое не так просто делать, ведь это тоже была кооперация многих стран. Да, серыми схемами они могут что-то достать, но это снова таки время. А технику они теряют очень быстро. Они за месяц теряют то что смогут восполнить за год
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24.07.2022 20:50 Відповісти
Вот давай ты прямо завтра с утра встанешь за токарный станок? Не? Может ты профессиональный сварщик?

На любом современном производстве просто "мясо" абсолютно бесполезно, а профессионалы растут годами. Кого кацапы "поставят за станки" - бурятов с кадыровцами? Вот те наработают, только всё оборудование в негодность приведут. Я только за, но и кацапы не полные идиоты. Вон, недавно закон приняли на этот счет, который позволяет рабов на заводе держать в три смены, без выходных и отпусков. Но даже таким методом производство можно поднять только в три раза максимум, а они за полгода танков потеряли 1700, а делают 50 в год. Ну ладно, будут рабы в три смены пахать, будет не 50, а 150, всё равно потребуется 10 лет, чтобы восполнить потери. Фантазеры (особенно кацапы любят такое фантазировать), которые тут начинают рассказывать, что, мол, нефиг делать настроить новых заводов по всей стране, они конечно классные сказочники, только это уж совсем мутные фантазии. 5-10 лет от принятия решения "будем строить" до выпуска первой продукции даже в хорошие мирные годы, когда всего в стране хватает и нет никаких санкций. А быстрее - только кошки плодятся.
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25.07.2022 04:24 Відповісти
два три это вряд ли. восемь - десять больше похоже. только мозги надо будет промывать аля двойной совок, а это уже полные дебилы на выходе. хотя если прям интернет закрыть, северная корея стайл, давать жрать щи и по праздникам (день рождения Хйла) - мясо, то,в принципе, можно.
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25.07.2022 03:02 Відповісти
Когда коту нечего делать - он яйца лижет.знову из детей делают дибилов
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24.07.2022 20:39 Відповісти
Не путай кота с собакой .
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24.07.2022 22:14 Відповісти
Это лютый треш. Еще не успели достать и похоронить всех их родных и родственников убитых рашистами а они уже шагают в армии тех кто вчера их убивал их родителей.
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24.07.2022 20:40 Відповісти
Ну так они думают, что это наша армия всех убивала. Это понять нужно, руцкий мир это психическое заболевания, которое профессионалы должны изучать
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24.07.2022 20:45 Відповісти
Мнда! Маріуполь - не Херсон.
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24.07.2022 20:43 Відповісти
Раша ТБ- зброя масового знищення. Нація дебілів, нічого не вдієш.
Від кацапа може народитися тільки кацап, дебіл.
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24.07.2022 20:51 Відповісти
Для кого ці меседжі, що їх зганяють?
Ніхто їх туди не зганяє, це неможливо зробити, туди їд відправляють ватні батьки.
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24.07.2022 20:54 Відповісти
Де косарка для цього бур'яну? Чи тільки вручну треба викорінювати?
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24.07.2022 20:54 Відповісти
все одно колаборанти будуть втікати з сім'ями
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24.07.2022 20:58 Відповісти
На жаль в Маріуполі багато тих хто ждав "руцкого міра" На Донбасі майже не було тероборони,бо ніхто не хотів воювати проти"своїх братів" Прикро але цей край гнилий і там совок глибоко сидить в голові населення. І вина в цьому всіх президентів,бо ніхто там не виховував ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ. Це край де правили комуністи ,регіонали, бойки,ахметови і звичайні бандюки. Всі "гнались" за рейтингами і ніхто не боровся "ЗА ДУШІ"
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24.07.2022 21:02 Відповісти
Кончні психопади ця орда
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24.07.2022 21:09 Відповісти
Якісь червоні сорочки, берети.....Що вони символізують? СССР? Комунізм? Червоний прапор? Піонерію?

У москалів зараз офіційні символи країни - царський ДВОГОЛОВИЙ ОРЕЛ, і ТРИКОЛОР фашиста Власова...до чого цей червоний колір?
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24.07.2022 21:15 Відповісти
Викликає до себе Путін Мединського, «міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...
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25.07.2022 07:13 Відповісти
Не намагайтеся зрозуміти бидлостан. Яку "ідеологію" насєлєнію/бидлу виплюнуть у морду/вуха з телевізору сьогодні, така й буде сьогодні у них "ідеологія". А завтра може бути вже інша; вони навіть не здивуються.
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25.07.2022 08:17 Відповісти
сивоха, не забудь их родителям назначить украинские пенсии, детям украинские оздоровительные - это мечта политического руководителя Украины - зеленского.
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24.07.2022 21:18 Відповісти
Не просто пенсіі, а шахтарські пенсіі! Вони ж там усі -- "шахтьори".
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25.07.2022 08:20 Відповісти
... и этих тоже, вместе с родителями.
Укрепи, Господи, руку стреляющую
И да не дрогнет она в момент сей праведный.
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24.07.2022 21:19 Відповісти
Сомнительно, что это Мариуполь.
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24.07.2022 21:34 Відповісти
Та снять могли в любых сруцких ******.
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24.07.2022 21:39 Відповісти
Потім цих ублюдків влаштують в українські виші по квоті. Даунєцкає і луганскає бидло.
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24.07.2022 21:40 Відповісти
Нам нужно срочно вводить паспорта *негражданина*, как в странах балтии. Вся ета сепарня не должна прикасаться ни к избранию власти ни к государтсвенным должностям и даже учителям. Все предатели должны чуствовать себя отбросами. Слишком много мы заплатили за свою лояльность к предателям и сепаратистам.
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24.07.2022 22:07 Відповісти
Починай! Пояснюю для ідіота: поки йде війна - ніякі зміни в Конституцію внесені буть не можуть - це прямо заборонено Законом! А громадянство і всі питання, з ним пов"язані, визначаються саме Конституцією!
Тепер ДІЙШЛО?!
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25.07.2022 07:17 Відповісти
Яр Холодний, заспокойтеся. Звісно ж, що це -- не терміново. Спочатку тре розібратися з агентами "козирями", а вже потім з колаборантами та дрібнішими зрадниками/запроданцями.
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25.07.2022 08:28 Відповісти
Та я "спокійний як удав"! Просто не терплю недоумків які з розумним виглядом "херню" пишуть!
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25.07.2022 08:50 Відповісти
дурдом відпочиває.Знову подвійні стандарти.Якщо у росії навязлива ідея існування радянського союзу то території України мають визнаватися такими як були за часів радянського союзу.
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24.07.2022 22:09 Відповісти
Не допомогло совку, не допоможе і мордеру. Сила діі рівна силі протедіі. Третій закон самі знаєте кого. Перевірено поколіннями.
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24.07.2022 22:42 Відповісти
діточки тих "українських" мусоров та чиновників, які здали Маріуполь
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24.07.2022 22:58 Відповісти
В москалів, в дурних головах, все змішалося.
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24.07.2022 22:59 Відповісти
Навчалась в мене дівчина з Маріа. У 14 поступила. Не дурна дівчина, при розумі. Повернулась в Марік. Потім вийшла заміж. Народила дочку. Жила, все нормально... Як з лютого пошла війна, спочатку писала: Маріуполь, роднєнькій, держись!, потім :Я думаю, что загранпаспорт получать нє обязатєльно! Скоро вєзде будєт росія! А як до Маріуполя орки дійшли- виклала аквофреш з буквою Zю...
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24.07.2022 23:22 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011716021246
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24.07.2022 23:41 Відповісти
И там таких 80 %, они действительно ждали русский мир, там реальная украинофобия как по всему донбассу.
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25.07.2022 00:23 Відповісти
Сама придумала? И как там среди этих восьмидесяти там выживали те двадцать процентов что не ждали, куда смотрело СБУ, чем занимался Азов?
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25.07.2022 07:51 Відповісти
ну, способ выживания. не факт, что поможет, конечно. это из тех кто "ничего не решают" и голосуют за гречку, а это, кстати, тоже следствие "равенства" перед законом, когда всегда есть кто-то более равный, ну и сами законы построены не на морали и праве, логике и физике, структурности и т.п., а на рандомных хотелках конкретных физиономий. так что продукт - массовый. на кацапстане все еще более печально конечно.
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25.07.2022 03:13 Відповісти
Дебилы сэсэсэр. Ну вот кто такое творить может? беспризорщина?уголовщина? нормальные люди разве такое творят?
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25.07.2022 03:22 Відповісти
больные ублюдки...
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25.07.2022 10:52 Відповісти
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25.07.2022 11:07 Відповісти
зверніть увагу, як піднесено та охоче вони співають ! ну просто викопані "змушені" та "зігнані"
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25.07.2022 21:11 Відповісти
 
 