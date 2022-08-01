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Новости Война
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Двум полицейским сообщено о подозрении в госизмене

генпрокурор

Двум полицейским, занимавшим псевдодолжности в "прокуратуре Новопсковского района "ЛНР", сообщено о подозрении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в государственной измене начальнику следственного отделения и следователю Старобельского РУП ГУ Нацполиции в Луганской области.

По данным следствия, подозреваемые, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, перешли на сторону врага. Они прошли собеседование с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ и добровольно вступили на службу в псевдоправоохранительный орган - "прокуратуру Новопсковского района "ЛНР".

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Автор: 

оккупация (10167) прокуратура (5021) коллаборационизм (874)


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тільки двом?
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01.08.2022 21:36 Ответить
Гроші не встигли зібрати.
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01.08.2022 22:02 Ответить
Вже набагато швидше писати прозвище тих хто не зрадив...
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01.08.2022 23:52 Ответить
ого. на восьмой год войны! чем вы блт больше чем полсрока занимались? Пороха хоть посадили?
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01.08.2022 21:47 Ответить
А Мураєву, Новинському, Портнову, Татарову і іншим виродкам чомусь не повідомили про держ.зраду !!
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01.08.2022 22:29 Ответить
Почему то прокуратура мне напоминает проститутку. Пока не заплатят - теребят мошонку клиенту.
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01.08.2022 22:55 Ответить
чого цензор пише лнр і днр великими літерами? що за хрень? все що рашинське пишемо з дуже маленькими літерами.
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01.08.2022 23:03 Ответить
 
 