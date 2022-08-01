Двум полицейским сообщено о подозрении в госизмене

Двум полицейским, занимавшим псевдодолжности в "прокуратуре Новопсковского района "ЛНР", сообщено о подозрении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в государственной измене начальнику следственного отделения и следователю Старобельского РУП ГУ Нацполиции в Луганской области.

По данным следствия, подозреваемые, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, перешли на сторону врага. Они прошли собеседование с представителями так называемой "ЛНР" оккупационной администрации РФ и добровольно вступили на службу в псевдоправоохранительный орган - "прокуратуру Новопсковского района "ЛНР".

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