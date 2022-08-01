Двом поліцейським повідомлено про підозру у держзраді
Двом поліцейським, які обіймали псевдопосади у "прокуратурі Новопсковського району ЛНР", повідомлено про підозру
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді начальнику слідчого відділення та слідчій Старобільського РУП ГУ Нацполіції в Луганській області.
За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, перейшли на бік ворога. Вони пройшли співбесіду з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та добровільно вступили на службу до псевдоправоохоронного органу "прокуратура Новопсковського району ЛНР".
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