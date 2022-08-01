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Двом поліцейським повідомлено про підозру у держзраді

генпрокурор

Двом поліцейським, які обіймали псевдопосади у "прокуратурі Новопсковського району ЛНР", повідомлено про підозру

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді начальнику слідчого відділення та слідчій Старобільського РУП ГУ Нацполіції в Луганській області.

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, перейшли на бік ворога. Вони пройшли співбесіду з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ та добровільно вступили на службу до псевдоправоохоронного органу "прокуратура Новопсковського району ЛНР".

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окупація (6719) прокуратура (3685) колабораціонізм (1161)


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тільки двом?
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01.08.2022 21:36 Відповісти
Гроші не встигли зібрати.
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01.08.2022 22:02 Відповісти
Вже набагато швидше писати прозвище тих хто не зрадив...
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01.08.2022 23:52 Відповісти
ого. на восьмой год войны! чем вы блт больше чем полсрока занимались? Пороха хоть посадили?
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01.08.2022 21:47 Відповісти
А Мураєву, Новинському, Портнову, Татарову і іншим виродкам чомусь не повідомили про держ.зраду !!
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01.08.2022 22:29 Відповісти
Почему то прокуратура мне напоминает проститутку. Пока не заплатят - теребят мошонку клиенту.
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01.08.2022 22:55 Відповісти
чого цензор пише лнр і днр великими літерами? що за хрень? все що рашинське пишемо з дуже маленькими літерами.
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01.08.2022 23:03 Відповісти
 
 