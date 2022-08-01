Украина приветствует решение Косово отложить перерегистрацию сербских документов, - МИД

Украина приветствует компромиссное решение властей Косово об отсрочке процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов, а также призывает стороны к конструктивному диалогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина приветствует достижение компромиссного решения Приштины об отсрочке начала процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов. Призываем стороны к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан", - говорится в заявлении.

В министерстве отмечают, что важно не дать России пространство для воплощения ее политики эскалации в регионе.

Кроме того, МИД напомнил, что для помощи украинцам открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Сербии: +381631113185.

Напомним, 31 июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась.