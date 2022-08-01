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Новости
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Украина приветствует решение Косово отложить перерегистрацию сербских документов, - МИД

мзс

Украина приветствует компромиссное решение властей Косово об отсрочке процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов, а также призывает стороны к конструктивному диалогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина приветствует достижение компромиссного решения Приштины об отсрочке начала процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов. Призываем стороны к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан", - говорится в заявлении.

В министерстве отмечают, что важно не дать России пространство для воплощения ее политики эскалации в регионе.

Кроме того, МИД напомнил, что для помощи украинцам открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Сербии: +381631113185.

Напомним, 31 июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась.

Автор: 

Косово (215) МИД (6968) Сербия (392)


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Топ комментарии
+7
Краще б мовчали. МЗС обісралось із такою меншовартісною заявою не менше за Трампа.
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01.08.2022 22:24
+5
Треба визнати Косово, все одно Сербія за кацапів
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01.08.2022 22:26
+2
Украина не признала независимость Косова. Для Украины Косово имеет точно такой же правовой статус, как лугандон.
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01.08.2022 22:28
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Краще б мовчали. МЗС обісралось із такою меншовартісною заявою не менше за Трампа.
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01.08.2022 22:24 Ответить
Треба визнати Косово, все одно Сербія за кацапів
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01.08.2022 22:26 Ответить
Украина не признала независимость Косова. Для Украины Косово имеет точно такой же правовой статус, как лугандон.
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01.08.2022 22:28 Ответить
та да,лугандония мухамедоправославнутая на всю тыковку....
ты не прав.
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01.08.2022 22:38 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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01.08.2022 22:40 Ответить
бункерный гоблин, (****** Альцгеймер Сорокасемихромосомович)
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01.08.2022 22:58 Ответить
Молодчинка, Оля! Но вопрос был не тебе, а "американцу".
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01.08.2022 23:02 Ответить
Україна вітає?
можно якось автора новости в рамочке побачыты?
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01.08.2022 22:34 Ответить
Віщаємо про що завгодно, тільки не про Україну.
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01.08.2022 22:53 Ответить
Ось Українi, тільки про Косово подумати...
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01.08.2022 23:18 Ответить
Через мiсяць "балканськi кацапи" почнуть новий мутняк...
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01.08.2022 23:58 Ответить
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02.08.2022 00:12 Ответить
Нафиг вы вообще туда суётесь. Своих дел полно.
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02.08.2022 01:09 Ответить
 
 