Україна вітає рішення Косова відкласти перереєстрацію сербських документів, - МЗС

Україна вітає компромісне рішення влади Косова про відтермінування процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів, а також закликає сторони до конструктивного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України.

"Україна вітає досягнення компромісного рішення Приштини про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів. Закликаємо сторони до конструктивного діалогу заради гарантування безпеки усіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан", - зазначено у заяві.

У міністерстві зауважують, що важливо не дати рф простір для втілення її політики ескалації в регіоні.

Крім того, МЗС нагадало, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.