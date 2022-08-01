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Україна вітає рішення Косова відкласти перереєстрацію сербських документів, - МЗС

мзс

Україна вітає компромісне рішення влади Косова про відтермінування процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів, а також закликає сторони до конструктивного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України.

"Україна вітає досягнення компромісного рішення Приштини про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів. Закликаємо сторони до конструктивного діалогу заради гарантування безпеки усіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан", - зазначено у заяві.

У міністерстві зауважують, що важливо не дати рф простір для втілення її політики ескалації в регіоні.

Крім того, МЗС нагадало, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.

Автор: 

Косово (93) МЗС (4141) Сербія (370)


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Топ коментарі
+7
Краще б мовчали. МЗС обісралось із такою меншовартісною заявою не менше за Трампа.
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01.08.2022 22:24
+5
Треба визнати Косово, все одно Сербія за кацапів
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01.08.2022 22:26
+2
Украина не признала независимость Косова. Для Украины Косово имеет точно такой же правовой статус, как лугандон.
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01.08.2022 22:28
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Краще б мовчали. МЗС обісралось із такою меншовартісною заявою не менше за Трампа.
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01.08.2022 22:24 Відповісти
Треба визнати Косово, все одно Сербія за кацапів
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01.08.2022 22:26 Відповісти
Украина не признала независимость Косова. Для Украины Косово имеет точно такой же правовой статус, как лугандон.
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01.08.2022 22:28 Відповісти
та да,лугандония мухамедоправославнутая на всю тыковку....
ты не прав.
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01.08.2022 22:38 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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01.08.2022 22:40 Відповісти
бункерный гоблин, (****** Альцгеймер Сорокасемихромосомович)
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01.08.2022 22:58 Відповісти
Молодчинка, Оля! Но вопрос был не тебе, а "американцу".
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01.08.2022 23:02 Відповісти
Україна вітає?
можно якось автора новости в рамочке побачыты?
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01.08.2022 22:34 Відповісти
Віщаємо про що завгодно, тільки не про Україну.
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01.08.2022 22:53 Відповісти
Ось Українi, тільки про Косово подумати...
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01.08.2022 23:18 Відповісти
Через мiсяць "балканськi кацапи" почнуть новий мутняк...
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01.08.2022 23:58 Відповісти
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02.08.2022 00:12 Відповісти
Нафиг вы вообще туда суётесь. Своих дел полно.
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02.08.2022 01:09 Відповісти
 
 