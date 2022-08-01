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Новости Война
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Рашисты за сутки трижды обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, - ОВА

сумщина,дпсу

1 августа российские захватчики трижды обстреляли пограничье Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в течение дня россияне совершили три обстрела пограничных громад области, зафиксировано 16 прилетов", - говорится в сообщении.

Около 12:00 произошел артиллерийский обстрел Белопольщины. После 14:00 враг произвел минометный обстрел Хотинской громады. Вечером – с 18:20 до 19:30 – продолжался артиллерийский обстрел Эсманской громады.

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений, отметил руководитель ОВА.

Смотрите также: Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме. ФОТОрепортаж

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обстрел (27396) Сумская область (3178)


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"Москва постоянно кричит об обстрелах ВСУ, а правительство Украины в израильском стиле старается это не комментировать, но в отличие от Израиля старается их и не наносить. Такая ситуация длится четыре месяца, а разговоры в Вашингтоне о передаче нам ракет дальностью в 300 км явно потеряли роль сдерживающего фактора для Москвы. В мае - июне подобные разговоры шли о передаче ракет дальностью 80 км. Лондон их дал, вопреки колебаниям Вашингтона, и даже сказал, что мы имеем законное право нанести ими удар по территории РФ. Ставка такого политического решения не приняла, и проиграла бункеру в "смотрелки", где поняли, что могут безнаказанно обстреливать Харьков и всё пограничье.
Бодрые слова о битве за Донбасс, которую мы обязательно выиграем, затем о наступлении на Херсон, которое в итоге некто Арестович откладывает, ведёт к потере кредита доверия, и это не прикрыть разговорами, что всему виной колебания Байдена с ракетами и письма Спартц. Бестолковость ОП с душком зрады и постоянными разговорами: союзники опять что-то не додали и всё пропало."
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01.08.2022 22:56 Ответить
передача нам ATACMS проблему трансграничных обстрелов не решит, потому что Новые Вирки обстреливает хакасско-калмыцкий расчет с восточной окраины Тёткино, а Ободы обстреливает чувашский расчет из 2Б11 установленного в кузове грузовика, ежедневно приезжающего на окраину Политотдельского. И чувашам как-то ***** какие ракеты нам передал Вашингтон, потому что знают, что этой ракетой им прямо в кузов грузовика не выстрелят. А по "территории", как вы говорите, мы ******* не будем. Тем собственно и отличаемся от кацапов. Ответка может быть только по цели, а не по какой-то гипотетической "территории".
И перестаньте слушать арестовича, это может привести к необратимым психическим изменениям личности.
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01.08.2022 23:28 Ответить
"Так убей же русского чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!" (с)
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01.08.2022 23:37 Ответить
 
 