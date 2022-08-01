Рашисты за сутки трижды обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, - ОВА

1 августа российские захватчики трижды обстреляли пограничье Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в течение дня россияне совершили три обстрела пограничных громад области, зафиксировано 16 прилетов", - говорится в сообщении.

Около 12:00 произошел артиллерийский обстрел Белопольщины. После 14:00 враг произвел минометный обстрел Хотинской громады. Вечером – с 18:20 до 19:30 – продолжался артиллерийский обстрел Эсманской громады.

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений, отметил руководитель ОВА.

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