Рашисты за сутки трижды обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, - ОВА
1 августа российские захватчики трижды обстреляли пограничье Сумской области из минометов и артиллерии.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в течение дня россияне совершили три обстрела пограничных громад области, зафиксировано 16 прилетов", - говорится в сообщении.
Около 12:00 произошел артиллерийский обстрел Белопольщины. После 14:00 враг произвел минометный обстрел Хотинской громады. Вечером – с 18:20 до 19:30 – продолжался артиллерийский обстрел Эсманской громады.
Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений, отметил руководитель ОВА.
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Бодрые слова о битве за Донбасс, которую мы обязательно выиграем, затем о наступлении на Херсон, которое в итоге некто Арестович откладывает, ведёт к потере кредита доверия, и это не прикрыть разговорами, что всему виной колебания Байдена с ракетами и письма Спартц. Бестолковость ОП с душком зрады и постоянными разговорами: союзники опять что-то не додали и всё пропало."
И перестаньте слушать арестовича, это может привести к необратимым психическим изменениям личности.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!" (с)