Рашисти за добу тричі обстріляли Сумщину з мінометів і артилерії, - ОВА
1 серпня російські загарбники тричі обстріляли прикордоння Сумської області - з мінометів і артилерії.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад області, зафіксовано 16 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Близько 12.00 стався артилерійський обстріл Білопільщини. Після 14.00 ворог здійснив мінометний обстріл Хотінської громади. Ввечері − з 18.20 до 19.30 − тривав артилерійський обстріл Есманської громади.
В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань, зазначив керівник ОВА.
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Бодрые слова о битве за Донбасс, которую мы обязательно выиграем, затем о наступлении на Херсон, которое в итоге некто Арестович откладывает, ведёт к потере кредита доверия, и это не прикрыть разговорами, что всему виной колебания Байдена с ракетами и письма Спартц. Бестолковость ОП с душком зрады и постоянными разговорами: союзники опять что-то не додали и всё пропало."
И перестаньте слушать арестовича, это может привести к необратимым психическим изменениям личности.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!" (с)