Рашисти за добу тричі обстріляли Сумщину з мінометів і артилерії, - ОВА

1 серпня російські загарбники тричі обстріляли прикордоння Сумської області - з мінометів і артилерії.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад області, зафіксовано 16 прильотів", - йдеться у повідомленні.

Близько 12.00 стався артилерійський обстріл Білопільщини. Після 14.00 ворог здійснив мінометний обстріл Хотінської громади. Ввечері − з 18.20 до 19.30 − тривав артилерійський обстріл Есманської громади.

В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань, зазначив керівник ОВА.

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