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Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

одеса,катерина,пам'ятник

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Херрингтону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Поскольку памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение одесских депутатов.

"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - заявил глава государства.

Также в письме к Одесскому городскому совету президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно - очищение общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "закрепляющего в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

Читайте также: В Дубно власти хотят продать танк-памятник за полмиллиона долларов. Деньги отдадут на ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Одесса (7901) памятник (2241) петиция (356)


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Топ комментарии
+54
Ич, який демократ, коли треба, корчить з себе европейця!
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01.08.2022 23:26
+36
Я його перестав сприймати як людину,після сіньйор голодомор,ще тоді хотілось цю наволоч пристрелити,якби ж знав куди воно далі вилізе...
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01.08.2022 23:42
+32
Знов перекинув проблему на когось під благовидним предлогом.
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01.08.2022 23:30
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У всіх питаннях Зеля петляє як заєць, окрім кадрових та грошових, у них він завжди перший.
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02.08.2022 06:13 Ответить
Я бы поставил памятник путину с шваброй в дупе.Чтоб каждый мог плюнуть ему в харю
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02.08.2022 06:16 Ответить
Я вспомнил совковый фильм о кооператорах. Фильм так себе, как почти все совковое кино. Но в нем есть бесподобный сюжет. Главный герой фильма купил статую Членина, как всегда с указующей рукой. Он поставил эту статую перед своим платным туалетом, и товарищ Членин своей рукой показывал на туалет.
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02.08.2022 08:00 Ответить
эта придорожная шалава вообще не должна быть, так как Одессу основала не она, а Коцюба-Якушинский в 1413 года...
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02.08.2022 06:45 Ответить
"на порожньому місті" можна тільки висратись, а там де було поселення виростають як правило міста або люди після пожару поселення не відбудовують
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02.08.2022 08:27 Ответить
та пішов ти на юх знавець історії Одеси. Якщо на московії москва була ніби як один двір для відпочинку мандрівникам, то його вважають за початок відкриття москви, а поселення козаків так не вважають... Та всі міста починалися з поселення і навіть Київ мав спочатку декілька поселень і Берлін і Париж і виключно всі. Не було тут нічого в мізках дебілів, бо скрізь було життя і скрізь були міста. Це Московії не було дуже довго поки хани Гіреї не дали назву москві і не розбудували маленьке поселення для сина зрадника московитів-хинови олександра нєвського -данила і це було тільки у 1772 році.
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02.08.2022 09:27 Ответить
"Четкий сигнал о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества".

"Лучше порноактер чем Екатерина II"

Жители Одессы полностью поддерживают замену памятника Екатерины на порноактера.

https://www.causeur.fr/a-odessa-catherine-ii-menacee-par-le-mariage-pour-tous-238525/
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02.08.2022 06:49 Ответить
А може простіше поставить пам"ятник греку та скіфу? Адже Хаджибей - це місце злиття двох культур - з яких і народилась Одеса? І вперше в історичних пам"ятках це поселення згадується як рибальське селище грецьких колоністів та місце торгівлі з місцевими скіфськими племенами - як землеробами, так і кочівниками
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02.08.2022 06:57 Ответить
так, там хоч диназаври мешкали, а на московських болотах і того не було.
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02.08.2022 09:28 Ответить
Над макшандией 8 000 лет назад плескалось море Вилайет(Каспий, только и того , шо не соединялся с Балтийским, бо тогда его еще не было). Около 5 000 лет до н.э. - 3000 лет назад, над московией пляяскалось пресноводное море, образованное плотиной, которую воздвиг тающе-скользящий ледник(Рипейские горы). Каспий еще в конце старой эры соединялся с азовско-черным морями. Прорыв плотины и потоп, около 3000 лет назад(тогда у Днепра образовалось 2 русла, кроме основного. Одно, в районе Запорожья ушло на запад и соединилось с Бугом. Второе уходило на Крым. Вот к началу новой эры на мокшинских болотах и обзавелись первые живые существа(царевны-лягушки), бо все пресноводное внутреннее море все сошло в Черное море. На его месте образовалась обширная болотистая местность(сейчас - это Беларусь+европейская часть каазлабада)... В начале-средине новой эры. на мокшандии поселились словене Карпат, Варяги(ословяненные словенами викинги Полабья), + вятко-ляхове+чудь-весь-мордва... к 10-ому столетию получилось черти что... Хотя еще около 945-го года было сравнительно нормально, бо киевская княгиня Ольга обнесла частоколом 3 заброшенные деревушки Рюрика. Эти 3 деревушки стали опорной базой для сбора дани с приильменья и остальой мокшинской округи, для отправки в Киев. Впоследствии эти 3 деревушки, обнесенные частоколом получили название НОВГОРОД... Тобто, новгорода до 950-го года не было еще даже в проекте, как бы москали не пыжились. Я уже молчу о мааскве , северный опорный улусный пункт Золотоордынцев, который ордынцы сварганили после нашестия на Киев.
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02.08.2022 10:31 Ответить
ДО ВТОРЖЕНИЯ СКИФСКОЙ ОРДЫ, то былаусатовская культура(пост триполье+кммерийцы+северо-кавказская R1b-гаплогруппа(будущая германская, тормены первой волны).
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02.08.2022 10:09 Ответить
Пояснюю для "трішки не доганяючих" - питання стоїть не про доісторичний період території Одеси, а саме про історичний В історичних пам"ятках говориться про існування поселення греків-колоністів та місце торгівлі їх з місцевим населенням - "царськими скіфами" (кочівниками") та "скіфами-орачами" Ким насправді були за походженням оті "скіфи-орачі", у історичних пам"ятках даних не збереглося Може вони були саме потомками "трипільців"? Ми ж не знаємо справжньої мови ні трипільців, ні скіфів різних племінних угрупувань А господарські навички розвиваються подібно у різних народів, якщо вони проживають у подібних умовах Наприклад сокира кельта Етці - жителя Альп подібна до "томагавків" північноамериканських індіанців Чи ти хочеш сказать, що кельти - предки могавків та ірокезів?
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02.08.2022 10:27 Ответить
Дякую за пiдтримку, що до трипiльськоi доби Усатово-Одеси. ЗЫ... Для трiшки доганяючих.
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02.08.2022 10:35 Ответить
Як зносити якусь совєччину чи кацапщину , воно одразу умиває ручки
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02.08.2022 07:29 Ответить
Он что-то сам может решить?Стрелочник,#янепричем.
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02.08.2022 07:48 Ответить
То корчим із себе "нач жека"--вмішувався в усі питання,а коли потрібно брати на себе відповідальність за вирішення політичних питань--та сцикун ховається за інші структури І так в усьому. Одним словам--ПО ЄВРЕЙСЬКІ
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02.08.2022 08:08 Ответить
єврей, це той який ходить до синагоги, а це не ходить нікуди, тільки до будки з шаурмою
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02.08.2022 08:24 Ответить
...забыли , шо еще раздупляться ходит(после фастфуда).
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02.08.2022 08:50 Ответить
"Сначала рухнул миф о величии рюсь. народа, потом о наличии ума у рюсссиян, а после 24 февраля возник вопрос, а это вообще люди или оскотинившаяся орда душегубов?" Равиль Хаматов.
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02.08.2022 08:38 Ответить
У Зе- политика полубеременного, нужно с папой Беней посоветоваться с агентами Путлера - сделать все , что бы матушке России не было обидно. Сам он не принимает решений , боится за свою жопу, перекладывает ответственность на третьих лиц и одесситов. Он марионетка, не управляет страной. Одессу основали , как и весь юг Украины осваивали при Русьско-Литовском княжестве , основали ещё раньше. Причём здесь эта профура? Для Зе главное что бы Путлер не обиделся. И украинцы не должны обижаться , что Путлер убивает тысячи мирных граждан. Сказано,, Да-Да , Нет-Нет, остальное от лукавого ,, У Зе от лукавого очень много.
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02.08.2022 08:12 Ответить
наперсточних фуїв!
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02.08.2022 08:22 Ответить
"Какая разніца...." я всьо равно ничего не решаю
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02.08.2022 08:31 Ответить
уникає відповідальних рішень
як був сцикло, так і залишився
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02.08.2022 08:33 Ответить
Тю, а я считаю, что здесь налицо наративы пыни. Преданность методичке и пятиконечной звезде.
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02.08.2022 08:48 Ответить
Они хотят чтобы Зеленский отдал приказ снести Катьку и потерял немного электората. А он не дурак.
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02.08.2022 09:38 Ответить
Бг-г-г-г... На шо нАмек? Приспособленекц звичайний?... ХЕХ...
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02.08.2022 10:01 Ответить
Коза ти а не козак !
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02.08.2022 09:44 Ответить
кізяк
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02.08.2022 10:01 Ответить
Без єрмака такі рішення не приймає.
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02.08.2022 10:25 Ответить
Шановні «корисні ідіоти» невже ви не можете зрозуміти, що вас використовують так звані «патріоти» щоб відволікти увагу від існування в тій же Одесі ідеологічних символів комуністичного режиму (найбільш кривавого за всю історію України). Чи ми вже декомунізацію завершили? Чомусь ніхто не згадує, що в Одесі продовжує стояти комуністичний пам'ятник революціонерам героям-потьомкінцям, пам'ятник сталінському підспівувачу Горькому, парк названий його імʼям, самий великий район Одеси носить ім'я вбивці-бандита Котовського, та багато інших символів тоталітаризму. Всім нам необхідно зрозуміти, що декомунізувати необхідно не тільки пам'ятники та символи але і економіку нашої держави, систему освіти, профсоюзи, юридичну та судову систему… та врешті решт декомунізація має статися в наших головах. І тоді, я сподіваюсь, ми зможемо відрізнити пропаганду від мистецтва і не станемо уподібнюватися більшовикам.
Ніякого ідеологічного або політичного навантаження пам'ятник Катерини ІІ на момент його відновлення (більшість фрагментів аутентичні) не ніс, а сприймався лише як відновлення історичної справедливості, яку зруйнували більшовики.
Так сталося, що Одеса будувалась за наказом Катерини ІІ, але це зовсім не означає, що це місто треба зруйнувати.
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02.08.2022 10:30 Ответить
Є варіант пам"ятника, що "примирить" УСІХ! Пам"ятник з ТРЬОХ фігур: грека в хітоні і з амфорою в руках, скіфа-кочівника з овечою шкурою і бородатого скіфа-орача з мішком зерна З греком все ясно У образі скіфа-кочівника татари можуть бачить і своїх предків (бо їх предки - хозари асимілювали у свій час "таврів", яких греки вважали одним зі скіфських племен) А в образі "скіфа-орача" кацапи місцеві можуть вбачать "славяніна" (вони ж себе ототожнюють саме з "славянами") А українців влаштує весь комплекс
І всі троє стоять, як на "торжищі", пропонуючи один одному свій товар
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02.08.2022 10:41 Ответить
Уже давно замечено, что вот на такие "пустышки" чинуши отвечают громко и вовремя.....
А где ответы на петиции по скрытому ношению оружия? По Татарову? По рашкоязыковому ТК Дом? И др "неудобным" вопросам?
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02.08.2022 17:08 Ответить
Пусть "дорисуют" ей в свободную руку авоську в которой: кефаль, помидоры, лук, петрушка, укроп, чеснок и 2 килограмма баклажанов, и назвать этот памятник -
"Тётя Соня вернулась с Привоза".
Таки всё очень просто, если холовой не только кушать!
😆
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03.08.2022 23:11 Ответить
Все імперське потрібно знести. І https://granite-memory.in.ua замовити пам'ятник інший патріотичний.
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08.09.2022 11:47 Ответить
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