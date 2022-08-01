Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Херрингтону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Поскольку памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение одесских депутатов.

"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - заявил глава государства.

Также в письме к Одесскому городскому совету президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно - очищение общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "закрепляющего в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

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