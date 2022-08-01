Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Херрингтону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Поскольку памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение одесских депутатов.
"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - заявил глава государства.
Также в письме к Одесскому городскому совету президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно - очищение общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "закрепляющего в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".
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"Лучше порноактер чем Екатерина II"
Жители Одессы полностью поддерживают замену памятника Екатерины на порноактера.
https://www.causeur.fr/a-odessa-catherine-ii-menacee-par-le-mariage-pour-tous-238525/
як був сцикло, так і залишився
Ніякого ідеологічного або політичного навантаження пам'ятник Катерини ІІ на момент його відновлення (більшість фрагментів аутентичні) не ніс, а сприймався лише як відновлення історичної справедливості, яку зруйнували більшовики.
Так сталося, що Одеса будувалась за наказом Катерини ІІ, але це зовсім не означає, що це місто треба зруйнувати.
І всі троє стоять, як на "торжищі", пропонуючи один одному свій товар
А где ответы на петиции по скрытому ношению оружия? По Татарову? По рашкоязыковому ТК Дом? И др "неудобным" вопросам?
"Тётя Соня вернулась с Привоза".
Таки всё очень просто, если холовой не только кушать!
😆