Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується замінити пам'ятник Катерині ІІ на пам'ятник американському актору Біллі Геррінґтону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Оскільки пам’ятник Катерині ІІ встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради, Зеленський скерував це питання на розгляд одеських депутатів.

"Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції", - заявив глава держави.

Також у листі до Одеської міської ради президент зазначив про важливість захисту національних інтересів, а саме - очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За встановлення на "Батьківщині-матері" тризуба проголосувало 85% опитуваних, - Ткаченко