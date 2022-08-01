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Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

одеса,катерина,пам'ятник

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується замінити пам'ятник Катерині ІІ на пам'ятник американському актору Біллі Геррінґтону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Оскільки пам’ятник Катерині ІІ встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради, Зеленський скерував це питання на розгляд одеських депутатів.

"Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції", - заявив глава держави.

Також у листі до Одеської міської ради президент зазначив про важливість захисту національних інтересів, а саме - очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Одеса (5476) пам’ятник (930) петиція (320)


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Топ коментарі
+54
Ич, який демократ, коли треба, корчить з себе европейця!
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01.08.2022 23:26
+36
Я його перестав сприймати як людину,після сіньйор голодомор,ще тоді хотілось цю наволоч пристрелити,якби ж знав куди воно далі вилізе...
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01.08.2022 23:42
+32
Знов перекинув проблему на когось під благовидним предлогом.
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01.08.2022 23:30
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У всіх питаннях Зеля петляє як заєць, окрім кадрових та грошових, у них він завжди перший.
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02.08.2022 06:13 Відповісти
Я бы поставил памятник путину с шваброй в дупе.Чтоб каждый мог плюнуть ему в харю
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02.08.2022 06:16 Відповісти
Я вспомнил совковый фильм о кооператорах. Фильм так себе, как почти все совковое кино. Но в нем есть бесподобный сюжет. Главный герой фильма купил статую Членина, как всегда с указующей рукой. Он поставил эту статую перед своим платным туалетом, и товарищ Членин своей рукой показывал на туалет.
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02.08.2022 08:00 Відповісти
эта придорожная шалава вообще не должна быть, так как Одессу основала не она, а Коцюба-Якушинский в 1413 года...
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02.08.2022 06:45 Відповісти
"на порожньому місті" можна тільки висратись, а там де було поселення виростають як правило міста або люди після пожару поселення не відбудовують
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02.08.2022 08:27 Відповісти
та пішов ти на юх знавець історії Одеси. Якщо на московії москва була ніби як один двір для відпочинку мандрівникам, то його вважають за початок відкриття москви, а поселення козаків так не вважають... Та всі міста починалися з поселення і навіть Київ мав спочатку декілька поселень і Берлін і Париж і виключно всі. Не було тут нічого в мізках дебілів, бо скрізь було життя і скрізь були міста. Це Московії не було дуже довго поки хани Гіреї не дали назву москві і не розбудували маленьке поселення для сина зрадника московитів-хинови олександра нєвського -данила і це було тільки у 1772 році.
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02.08.2022 09:27 Відповісти
"Четкий сигнал о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества".

"Лучше порноактер чем Екатерина II"

Жители Одессы полностью поддерживают замену памятника Екатерины на порноактера.

https://www.causeur.fr/a-odessa-catherine-ii-menacee-par-le-mariage-pour-tous-238525/
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02.08.2022 06:49 Відповісти
А може простіше поставить пам"ятник греку та скіфу? Адже Хаджибей - це місце злиття двох культур - з яких і народилась Одеса? І вперше в історичних пам"ятках це поселення згадується як рибальське селище грецьких колоністів та місце торгівлі з місцевими скіфськими племенами - як землеробами, так і кочівниками
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02.08.2022 06:57 Відповісти
так, там хоч диназаври мешкали, а на московських болотах і того не було.
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02.08.2022 09:28 Відповісти
Над макшандией 8 000 лет назад плескалось море Вилайет(Каспий, только и того , шо не соединялся с Балтийским, бо тогда его еще не было). Около 5 000 лет до н.э. - 3000 лет назад, над московией пляяскалось пресноводное море, образованное плотиной, которую воздвиг тающе-скользящий ледник(Рипейские горы). Каспий еще в конце старой эры соединялся с азовско-черным морями. Прорыв плотины и потоп, около 3000 лет назад(тогда у Днепра образовалось 2 русла, кроме основного. Одно, в районе Запорожья ушло на запад и соединилось с Бугом. Второе уходило на Крым. Вот к началу новой эры на мокшинских болотах и обзавелись первые живые существа(царевны-лягушки), бо все пресноводное внутреннее море все сошло в Черное море. На его месте образовалась обширная болотистая местность(сейчас - это Беларусь+европейская часть каазлабада)... В начале-средине новой эры. на мокшандии поселились словене Карпат, Варяги(ословяненные словенами викинги Полабья), + вятко-ляхове+чудь-весь-мордва... к 10-ому столетию получилось черти что... Хотя еще около 945-го года было сравнительно нормально, бо киевская княгиня Ольга обнесла частоколом 3 заброшенные деревушки Рюрика. Эти 3 деревушки стали опорной базой для сбора дани с приильменья и остальой мокшинской округи, для отправки в Киев. Впоследствии эти 3 деревушки, обнесенные частоколом получили название НОВГОРОД... Тобто, новгорода до 950-го года не было еще даже в проекте, как бы москали не пыжились. Я уже молчу о мааскве , северный опорный улусный пункт Золотоордынцев, который ордынцы сварганили после нашестия на Киев.
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02.08.2022 10:31 Відповісти
ДО ВТОРЖЕНИЯ СКИФСКОЙ ОРДЫ, то былаусатовская культура(пост триполье+кммерийцы+северо-кавказская R1b-гаплогруппа(будущая германская, тормены первой волны).
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02.08.2022 10:09 Відповісти
Пояснюю для "трішки не доганяючих" - питання стоїть не про доісторичний період території Одеси, а саме про історичний В історичних пам"ятках говориться про існування поселення греків-колоністів та місце торгівлі їх з місцевим населенням - "царськими скіфами" (кочівниками") та "скіфами-орачами" Ким насправді були за походженням оті "скіфи-орачі", у історичних пам"ятках даних не збереглося Може вони були саме потомками "трипільців"? Ми ж не знаємо справжньої мови ні трипільців, ні скіфів різних племінних угрупувань А господарські навички розвиваються подібно у різних народів, якщо вони проживають у подібних умовах Наприклад сокира кельта Етці - жителя Альп подібна до "томагавків" північноамериканських індіанців Чи ти хочеш сказать, що кельти - предки могавків та ірокезів?
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02.08.2022 10:27 Відповісти
Дякую за пiдтримку, що до трипiльськоi доби Усатово-Одеси. ЗЫ... Для трiшки доганяючих.
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02.08.2022 10:35 Відповісти
Як зносити якусь совєччину чи кацапщину , воно одразу умиває ручки
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02.08.2022 07:29 Відповісти
Он что-то сам может решить?Стрелочник,#янепричем.
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02.08.2022 07:48 Відповісти
То корчим із себе "нач жека"--вмішувався в усі питання,а коли потрібно брати на себе відповідальність за вирішення політичних питань--та сцикун ховається за інші структури І так в усьому. Одним словам--ПО ЄВРЕЙСЬКІ
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02.08.2022 08:08 Відповісти
єврей, це той який ходить до синагоги, а це не ходить нікуди, тільки до будки з шаурмою
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02.08.2022 08:24 Відповісти
...забыли , шо еще раздупляться ходит(после фастфуда).
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02.08.2022 08:50 Відповісти
"Сначала рухнул миф о величии рюсь. народа, потом о наличии ума у рюсссиян, а после 24 февраля возник вопрос, а это вообще люди или оскотинившаяся орда душегубов?" Равиль Хаматов.
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02.08.2022 08:38 Відповісти
У Зе- политика полубеременного, нужно с папой Беней посоветоваться с агентами Путлера - сделать все , что бы матушке России не было обидно. Сам он не принимает решений , боится за свою жопу, перекладывает ответственность на третьих лиц и одесситов. Он марионетка, не управляет страной. Одессу основали , как и весь юг Украины осваивали при Русьско-Литовском княжестве , основали ещё раньше. Причём здесь эта профура? Для Зе главное что бы Путлер не обиделся. И украинцы не должны обижаться , что Путлер убивает тысячи мирных граждан. Сказано,, Да-Да , Нет-Нет, остальное от лукавого ,, У Зе от лукавого очень много.
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02.08.2022 08:12 Відповісти
наперсточних фуїв!
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02.08.2022 08:22 Відповісти
"Какая разніца...." я всьо равно ничего не решаю
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02.08.2022 08:31 Відповісти
уникає відповідальних рішень
як був сцикло, так і залишився
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02.08.2022 08:33 Відповісти
Тю, а я считаю, что здесь налицо наративы пыни. Преданность методичке и пятиконечной звезде.
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02.08.2022 08:48 Відповісти
Они хотят чтобы Зеленский отдал приказ снести Катьку и потерял немного электората. А он не дурак.
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02.08.2022 09:38 Відповісти
Бг-г-г-г... На шо нАмек? Приспособленекц звичайний?... ХЕХ...
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02.08.2022 10:01 Відповісти
Коза ти а не козак !
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02.08.2022 09:44 Відповісти
кізяк
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02.08.2022 10:01 Відповісти
Без єрмака такі рішення не приймає.
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02.08.2022 10:25 Відповісти
Шановні «корисні ідіоти» невже ви не можете зрозуміти, що вас використовують так звані «патріоти» щоб відволікти увагу від існування в тій же Одесі ідеологічних символів комуністичного режиму (найбільш кривавого за всю історію України). Чи ми вже декомунізацію завершили? Чомусь ніхто не згадує, що в Одесі продовжує стояти комуністичний пам'ятник революціонерам героям-потьомкінцям, пам'ятник сталінському підспівувачу Горькому, парк названий його імʼям, самий великий район Одеси носить ім'я вбивці-бандита Котовського, та багато інших символів тоталітаризму. Всім нам необхідно зрозуміти, що декомунізувати необхідно не тільки пам'ятники та символи але і економіку нашої держави, систему освіти, профсоюзи, юридичну та судову систему… та врешті решт декомунізація має статися в наших головах. І тоді, я сподіваюсь, ми зможемо відрізнити пропаганду від мистецтва і не станемо уподібнюватися більшовикам.
Ніякого ідеологічного або політичного навантаження пам'ятник Катерини ІІ на момент його відновлення (більшість фрагментів аутентичні) не ніс, а сприймався лише як відновлення історичної справедливості, яку зруйнували більшовики.
Так сталося, що Одеса будувалась за наказом Катерини ІІ, але це зовсім не означає, що це місто треба зруйнувати.
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02.08.2022 10:30 Відповісти
Є варіант пам"ятника, що "примирить" УСІХ! Пам"ятник з ТРЬОХ фігур: грека в хітоні і з амфорою в руках, скіфа-кочівника з овечою шкурою і бородатого скіфа-орача з мішком зерна З греком все ясно У образі скіфа-кочівника татари можуть бачить і своїх предків (бо їх предки - хозари асимілювали у свій час "таврів", яких греки вважали одним зі скіфських племен) А в образі "скіфа-орача" кацапи місцеві можуть вбачать "славяніна" (вони ж себе ототожнюють саме з "славянами") А українців влаштує весь комплекс
І всі троє стоять, як на "торжищі", пропонуючи один одному свій товар
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02.08.2022 10:41 Відповісти
Уже давно замечено, что вот на такие "пустышки" чинуши отвечают громко и вовремя.....
А где ответы на петиции по скрытому ношению оружия? По Татарову? По рашкоязыковому ТК Дом? И др "неудобным" вопросам?
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02.08.2022 17:08 Відповісти
Пусть "дорисуют" ей в свободную руку авоську в которой: кефаль, помидоры, лук, петрушка, укроп, чеснок и 2 килограмма баклажанов, и назвать этот памятник -
"Тётя Соня вернулась с Привоза".
Таки всё очень просто, если холовой не только кушать!
😆
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03.08.2022 23:11 Відповісти
Все імперське потрібно знести. І https://granite-memory.in.ua замовити пам'ятник інший патріотичний.
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08.09.2022 11:47 Відповісти
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