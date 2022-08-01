Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується замінити пам'ятник Катерині ІІ на пам'ятник американському актору Біллі Геррінґтону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Оскільки пам’ятник Катерині ІІ встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради, Зеленський скерував це питання на розгляд одеських депутатів.
"Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції", - заявив глава держави.
Також у листі до Одеської міської ради президент зазначив про важливість захисту національних інтересів, а саме - очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".
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"Лучше порноактер чем Екатерина II"
Жители Одессы полностью поддерживают замену памятника Екатерины на порноактера.
https://www.causeur.fr/a-odessa-catherine-ii-menacee-par-le-mariage-pour-tous-238525/
як був сцикло, так і залишився
Ніякого ідеологічного або політичного навантаження пам'ятник Катерини ІІ на момент його відновлення (більшість фрагментів аутентичні) не ніс, а сприймався лише як відновлення історичної справедливості, яку зруйнували більшовики.
Так сталося, що Одеса будувалась за наказом Катерини ІІ, але це зовсім не означає, що це місто треба зруйнувати.
І всі троє стоять, як на "торжищі", пропонуючи один одному свій товар
А где ответы на петиции по скрытому ношению оружия? По Татарову? По рашкоязыковому ТК Дом? И др "неудобным" вопросам?
"Тётя Соня вернулась с Привоза".
Таки всё очень просто, если холовой не только кушать!
😆