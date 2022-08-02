Новоназначенная судья КС Совгиря способствовала пребыванию российского флота в Крыму

Новая судья Конституционного суда Украины Ольга Совгиря в 2010 году как ученая не рекомендовала КСУ рассматривать представление об ограничении срока пребывания иностранных войск в Украине.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Это был ее научный вывод как доцента кафедры Киевского национального университета имени Т. Шевченко по запросу Конституционного суда. Именно на этот вывод тогда, в частности, опирался КСУ, когда наконец принял решение отказать в открытии дела по существу (это произошло накануне голосования за Харьковские соглашения, продолжившие пребывание Черноморского флота России в Крыму).

Издание напоминает, что в 2010 году президент Виктор Ющенко и 50 народных депутатов обратились в КСУ с конституционными представлениями, в которых попросили разъяснить нормы основного закона по ограничению срока размещения иностранных военных баз в Украине.

Срок действия соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины истекал в 2017 году.

Тогдашний первый заместитель секретаря СНБО Владимир Огрызко объяснял, что "президент хочет получить толкование того, возможно ли продление договора, регламентирующего размещение иностранной военной базы (ЧФ РФ) на территории Украины".

В депутатском представлении избранники также просили разъяснить Конституцию о временности пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды, речь шла только об одном сроке.

КСУ обратился в университет имени Шевченко с просьбой "выразить мнение ученых-специалистов по вопросам, поднятым в конституционных представлениях". В ответ в высшем учебном заведении направили научное заключение, подготовленное на тот момент доцентом кафедры конституционного и административного права юридического факультета Ольгой Совгирей.

В заключении она отметила, что этот вопрос "не должен рассматриваться Конституционным судом на предмет его официального толкования, поскольку осуществление толкования (...) в данном случае невозможно и может привести к вмешательству Конституционного суда Украины в политические вопросы".

20 апреля 2010 года Конституционный суд отказал в открытии этих конституционных представлений, опираясь, в частности, на это научное заключение. Против такого решения был судья КСУ Виктор Шишкин, написавший особое мнение на этот счет.

Вскоре Верховная Рада проголосовала за продление срока пребывания российского Черноморского флота в Крыму с 2017 по 2042 год.

Впоследствии, как сообщают "Схемы", именно на это решение Конституционного суда опирались сторонники президента Виктора Януковича о продлении пребывания российского флота в Украине.

Так недавно первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в статусе заместителя министра иностранных дел Украины в 2010 году убеждал депутатов на закрытом заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны поддержать ратификацию Харьковских соглашений. В частности, он ссылался именно на решение КСУ.

"20 апреля этого года (2010) Конституционный суд Украины принял решение отказать в открытии производства по делу о конституционном представлении президентом Украины относительно сроков пребывания иностранных военных формирований на территории Украины… следовательно, заключение соглашения от 21 апреля этого года состоялось исключительно с соблюдением Конституции (голосованию в парламенте предшествовало подписание соглашения в Харькове 21 апреля 2010 между тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем - ред.)", - отмечал Демченко, как свидетельствует стенограмма заседания комитета, которую разыскали "Схемы" в архиве ВР.

27 апреля 2010 года Верховная Рада ратифицировала Харьковские соглашения.

За день до голосования состоялось закрытое заседание комитета безопасности, на котором отдельные политики продвигали идею принятия этих соглашений. Среди них – недавно уволенный Руслан Демченко. Журналисты "Схем" разыскали в архиве Верховной Рады стенограмму с этого заседания и опубликовали в расследовании.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование "по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы". Уголовное производство открыли "по служебным лицам органов государственной власти". По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к аннексии Крыма.

27 июля 2022 года Верховная Рада назначила Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Журналисты обратились к ней с просьбой о комментарии и ждут ответа.

"Ольга Совгиря, которую ВР неконституционно и незаконно назначила на должность судьи КСУ, как оказалось, еще и способствовала подписанию Харьковских соглашений и продолжению базирования Черноморского флота России в Крыму.

Это не помешало ее коллегам-депутатам на днях назначить ее на должность, а новым коллегам-судьям КСУ привести сегодня к присяге судьи.

Как раскопали журналисты, будучи доцентом кафедры конституционного права КНУ, которую в тот же период возглавлял Андрей Портнов, Ольга издала научный вывод. В нем она доказывает, что КСУ не должен рассматривать вопрос конституционности продления пребывания ЧФ РФ в Крыму, потому что это "политический вопрос". КСУ после этого отказывается это делать.

Что было дальше вы знаете.

Если бы существовала нормальная конкурсная процедура отбора судей КСУ, которая проверяет являются ли кандидаты на эту высокую должность "юристами с признанным уровнем компетенции" и обладают ли они "высокими моральными качествами", вряд ли такое назначение было бы возможным.

Теперь госпожа Ольга проведет уже в статусе судьи КСУ следующие 9 лет.

Кстати, ввести нормальный конкурс в КСУ является нашим обязательством перед ЕС в связи с кандидатством, которое мы никак не выполняем, а делаем вот что.

Напомню, двумя профильными заместителями председателя ОП по судебной реформе являются Андрей Смирнов и Олег Татаров, оба напрямую связаны с уже упомянутым Андреем Портновым", - прокомментировал информацию председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.