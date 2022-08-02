Вадатурский мог погибнуть случайно, ракета С-300 не точная, - Ким

Ракета С-300, попавшая в дом Героя Украины, руководителя СП "Нибулон" в Николаеве Алексея Вадатурского, не точна. Поэтому говорить о том, что именно этот дом был целью россиян, пока рано.

Об этом сказал глава областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу комментировать это событие, потому что сейчас идет следствие. Могу высказать свою точку зрения. Это ракета С-300, она не точная. После этого события, когда погиб Вадатурский, на следующий день было еще два попадания в берег рядом. То есть, это была какая-то плановая мишень россиян. Возможно, это потому, что это бывшая территория воинской части", - сказал Ким.

На уточняющий вопрос, не задержан ли корректировщик огня именно в связи с этим событием, председатель ОВА ответил, что нет, потому что пока нет информации о том, что этот корректировщик был вообще.

Что касается обнаружения корректировщиков огня в городе, то, по словам Кима, местные жители помогают: "Сегодня была новость от СБУ, что задержан один человек. Еще двое под следствием, то есть результаты есть".

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