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Новости Война
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Вадатурский мог погибнуть случайно, ракета С-300 не точная, - Ким

вадатурський

Ракета С-300, попавшая в дом Героя Украины, руководителя СП "Нибулон" в Николаеве Алексея Вадатурского, не точна. Поэтому говорить о том, что именно этот дом был целью россиян, пока рано.

Об этом сказал глава областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу комментировать это событие, потому что сейчас идет следствие. Могу высказать свою точку зрения. Это ракета С-300, она не точная. После этого события, когда погиб Вадатурский, на следующий день было еще два попадания в берег рядом. То есть, это была какая-то плановая мишень россиян. Возможно, это потому, что это бывшая территория воинской части", - сказал Ким.

На уточняющий вопрос, не задержан ли корректировщик огня именно в связи с этим событием, председатель ОВА ответил, что нет, потому что пока нет информации о том, что этот корректировщик был вообще.

Что касается обнаружения корректировщиков огня в городе, то, по словам Кима, местные жители помогают: "Сегодня была новость от СБУ, что задержан один человек. Еще двое под следствием, то есть результаты есть".

Читайте: Одна из версий расследования гибели Вадатурского – целенаправленное убийство, - генпрокурор Костин

Николаев (2156) обстрел (27405) Вадатурский Алексей (23) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+20
секонд плиз

Злой одессит - Саня Коваленко

По убийству Алексея Вадатурского выскажу своё мнение.

Предварительно, удар был нанесён ракетой ЗРК С-300, перенастроенной на нанесение ударов по земле. Этим сейчас никого не удивишь, оккупанты испытывают дефицит в ракетах и таким образом выходят из положения.

Но, есть одно НО...

У этих ракет точность, либо катастрофически никакая, либо достаточно высокая. Всё зависит от присутствия элемента наведения - целеуказателя, которым может быть либо БПЛА, либо наводчик.

Ракета попала точно в дом Алексея Вадатурского. В то крыло где находилась спальная. То есть, для ракеты осуществлялось целеуказание, был либо БПЛА, либо наводчик, что говорит о целенаправленном ударе и спланированном убийстве.
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02.08.2022 13:41
+16
Кім не будь Зенерозумійком,для не точної дуже точно попала,хіба що цілили в гараж.
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02.08.2022 13:36
+11
Та "дурника вмикає". Для чого? Для кого? Із ОП "папрасілі"? Треш.
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02.08.2022 13:40
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Пи#дець😧😧
Ну що тут,*****,ще скажеш? Так переможемо🤦🤦🤦
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02.08.2022 13:35 Ответить
Кім не будь Зенерозумійком,для не точної дуже точно попала,хіба що цілили в гараж.
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02.08.2022 13:36 Ответить
Та "дурника вмикає". Для чого? Для кого? Із ОП "папрасілі"? Треш.
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02.08.2022 13:40 Ответить
Кацапе, а ти за собою не помічав, що ти довбойолоп?
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02.08.2022 13:43 Ответить
Нетрож Гарри, он военный эксперт политолог врач химик ядерщик экономист юрист, диванный защитник обездоленных и бравый солдат дивизии "мне нельзя воевать".
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02.08.2022 14:10 Ответить
Два-дурень😧 Де ви беретесь,довбой@би? Ну я тебе чіпав,дебіла??🧐
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02.08.2022 17:15 Ответить
Раз-дурень🤨
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02.08.2022 17:11 Ответить
звичайна переобладнана для стрільби по землі С-300 справді не точна, але при підсвітці цілі з землі або беспілотника, С-300 попадає точно
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02.08.2022 15:39 Ответить
ага, конечно. судя по фото, там что-то залетело прямо в дом. от С 300 его просто не осталось бы вообще.
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02.08.2022 13:36 Ответить
Вы путаете С 300 с Калибрами или X-55, X-555, X-101...
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02.08.2022 13:52 Ответить
Обов'язково Украіна переможе , навіть сумнівів немає - інша справа коли ?...., але це вже покаже час 💪✊👊🏼
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02.08.2022 13:39 Ответить
Рашисти бють С-300 які отримали при захваті Херсона де була здана в полон бригада ПВО 1 березня 2022 року.
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02.08.2022 13:40 Ответить
У рашистів вистачає своїх власних С-300.
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02.08.2022 13:53 Ответить
Шо таке ПВО, та ще й №1 ?
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02.08.2022 14:11 Ответить
Еще один абдрыстович. Тот тоже на каждый удар по ТРЦ с людьми или школам рассказывает что все это из-за плохой точности рашистских ракет.
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02.08.2022 13:41 Ответить
секонд плиз

Злой одессит - Саня Коваленко

По убийству Алексея Вадатурского выскажу своё мнение.

Предварительно, удар был нанесён ракетой ЗРК С-300, перенастроенной на нанесение ударов по земле. Этим сейчас никого не удивишь, оккупанты испытывают дефицит в ракетах и таким образом выходят из положения.

Но, есть одно НО...

У этих ракет точность, либо катастрофически никакая, либо достаточно высокая. Всё зависит от присутствия элемента наведения - целеуказателя, которым может быть либо БПЛА, либо наводчик.

Ракета попала точно в дом Алексея Вадатурского. В то крыло где находилась спальная. То есть, для ракеты осуществлялось целеуказание, был либо БПЛА, либо наводчик, что говорит о целенаправленном ударе и спланированном убийстве.
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02.08.2022 13:41 Ответить
Міг бути і радіомаячок направленої дії, встановлений зарані агентом.
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02.08.2022 13:46 Ответить
Зрадники, губошльопи є#ані.
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02.08.2022 13:41 Ответить
Зебіли і тут прикривають кацапів
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02.08.2022 13:44 Ответить
Виходить, що потрібно вірити Кіму, що ракета с-300 не точна, а висновок Кіма має бути точним? Та шукайте , "йолки палки" зрадників, які сидять в Миколаєві в кожному кабінеті. Вадатурський займався зерном і це в нього виходило добре і займався від цією справою більше 30 років, а арахамія і його покровителі, поперлися домовлятися з кацапами про відгрузку зерна, а не про обмен "Азовцями". Щоб збити величезний негатив на кацапів, що мов вони вже домовляються і можливо добрі, а з цього зрадники мають і собі щось від продажі пшениці, а не турбота за українців. Недавно арахамія направив в європейський суд листа, щоб зняли санкції з абрамовича, бо той ніби спас 400 тисяч українців, а про "Азовців" ні слова, ні абхазський патріот арахамія, ні той "спасатєль" українців абрамович.
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02.08.2022 13:48 Ответить
Я не вірю у випадковість смерті Олексія Вадатурського. Все було сплановано або рашистами, або рашистськими посіпаками із Zeкоманди і рашистами.
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02.08.2022 13:48 Ответить
Правильно Zeкоманди і рашистами.
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02.08.2022 16:23 Ответить
Ким - наверно дурак
Почему то НЕ ТОЧНА ракета убила не просто садовника, а украинского главного олигарха.
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02.08.2022 13:56 Ответить
****** конечно, каждый , абсолютно каждый день москальские ракеты убивают гражданских украинцев. И у меня есть инфа что они не все олигархи. Все гибнут, и богатые и бедные, свинособакам срать кого убивать.
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02.08.2022 14:14 Ответить
Случайностей в мире не бывает . Любая случайность - это хорошо подготовленная процедура. Вот в раше случайно перегибла вся оппозиция, самолёт Качинского тоже случайно упал , Черновол случайно погиб в автокатастрофе
а то что Вы оправдываете случайности , говорит что Вы работаете на спецслужбы. Осталось выяснить на какие Точно не на ЦРУ
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02.08.2022 14:36 Ответить
Я неговорю о случайности и не случайности, я не знаю этого. Это местные эксперты цензора утверждают что точно знают. А тебе конкретно сказал что украинцы умирают от ракет каждый день и Вадатурский для меня ничем не отличается от погибшего учителя, садовника или дворника, они все жертвы свинособак.
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02.08.2022 14:42 Ответить
Валатурський не олігарх, а великий бізнесмен. Олігархи використовують корупцію, і владу, щоб отримувати доступ до державних ресурсів і незаконні преференції, отримані корупційеим шляхом, дозволяють їм це робити.
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02.08.2022 15:03 Ответить
сумні новини
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02.08.2022 13:59 Ответить
Міг загинути випадково=міг загинути не випадково
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02.08.2022 14:15 Ответить
Ракета С-300, яка влучила у будинок Героя України, керівника СП "Нібулон" у Миколаєві Олексія Вадатурського, не точна. Тому говорити про те, що вона була не точна, в той самий час , як від її точності загинув Олексій Вадатурський може лише довершений дурень,або один із співучасників вбивства ,котрий розраховує на долю від продажі хліба компанії "Нібулон" Вадатурського
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02.08.2022 14:19 Ответить
Бред.если шо у него сын остался,который долю никому не отдаст
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02.08.2022 14:38 Ответить
ракета С-300 не точна, але вона точно попала в дім Вадатурського
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02.08.2022 14:21 Ответить
Отже, всім "сильним України", хто побудував собі хатинки землях Міністерства оборони і стратегічних підприємств (бази відпочинку, профспілкове майно) Кім дав сигнал - може прилетіти.
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02.08.2022 14:22 Ответить
Висловлювання Кіма нарпрочуд невдале, втомився мабуть.
Отак жила собі людина у своєму будинку, політикою навіть не займалася, хоч працювала на користь держави, а потім раптово ні з якої причини, несподівано у своїй спальні разом з дружиною "випадково загинула".
Кім міг би сказати, що Вадатурський став однією із жертв масового терору, який ***** і його головорізи влаштували миколаївцям і не їм одним.
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02.08.2022 14:45 Ответить
Не думаю, что следует оправдывать русню -- целились ли они конкретно в этот дом или попали случайно.
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02.08.2022 15:00 Ответить
До кого перейде бізнес Вадатурського - той і замовив його вбивство.
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02.08.2022 15:08 Ответить
Цим кіндерсюрприз від зеленського кім хотів, мабуть, сказати, що цілили в коломойського.
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02.08.2022 15:19 Ответить
Добре, що ти потвора , узкоглаза " випадково" запізнився на роботу, коли ода обстріляли! Клоун!
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02.08.2022 15:55 Ответить
Ракета точно знала, що Вадатурський не єврей.
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02.08.2022 16:09 Ответить
Його спеціально вбили. Щоб викликати паніку серед підприємців та зруйнувати екноміку України до кінця. Натомість наші дебіли нічого не роблять для знищення економіки рф - не обстрілюють та не знищують заводи рф. А цього б навіть у вигляді мінімальних пошкоджень і більше паніки було би достатньо щоб всі зразу почали виконувати санкції та втікати з рф.
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02.08.2022 16:27 Ответить
Дурень намагається себе самозаспокоїти,ракета поцілила точнісінько в спальню де спала людина,що майбуть займається вивозом зерна! І тільки круглесенький ідіот може вважати це випадковістю!!!
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02.08.2022 23:24 Ответить
 
 