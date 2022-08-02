Вадатурский мог погибнуть случайно, ракета С-300 не точная, - Ким
Ракета С-300, попавшая в дом Героя Украины, руководителя СП "Нибулон" в Николаеве Алексея Вадатурского, не точна. Поэтому говорить о том, что именно этот дом был целью россиян, пока рано.
Об этом сказал глава областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не могу комментировать это событие, потому что сейчас идет следствие. Могу высказать свою точку зрения. Это ракета С-300, она не точная. После этого события, когда погиб Вадатурский, на следующий день было еще два попадания в берег рядом. То есть, это была какая-то плановая мишень россиян. Возможно, это потому, что это бывшая территория воинской части", - сказал Ким.
На уточняющий вопрос, не задержан ли корректировщик огня именно в связи с этим событием, председатель ОВА ответил, что нет, потому что пока нет информации о том, что этот корректировщик был вообще.
Что касается обнаружения корректировщиков огня в городе, то, по словам Кима, местные жители помогают: "Сегодня была новость от СБУ, что задержан один человек. Еще двое под следствием, то есть результаты есть".
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Ну що тут,*****,ще скажеш? Так переможемо🤦🤦🤦
Злой одессит - Саня Коваленко
По убийству Алексея Вадатурского выскажу своё мнение.
Предварительно, удар был нанесён ракетой ЗРК С-300, перенастроенной на нанесение ударов по земле. Этим сейчас никого не удивишь, оккупанты испытывают дефицит в ракетах и таким образом выходят из положения.
Но, есть одно НО...
У этих ракет точность, либо катастрофически никакая, либо достаточно высокая. Всё зависит от присутствия элемента наведения - целеуказателя, которым может быть либо БПЛА, либо наводчик.
Ракета попала точно в дом Алексея Вадатурского. В то крыло где находилась спальная. То есть, для ракеты осуществлялось целеуказание, был либо БПЛА, либо наводчик, что говорит о целенаправленном ударе и спланированном убийстве.
Почему то НЕ ТОЧНА ракета убила не просто садовника, а украинского главного олигарха.
а то что Вы оправдываете случайности , говорит что Вы работаете на спецслужбы. Осталось выяснить на какие Точно не на ЦРУ
Отак жила собі людина у своєму будинку, політикою навіть не займалася, хоч працювала на користь держави, а потім раптово ні з якої причини, несподівано у своїй спальні разом з дружиною "випадково загинула".
Кім міг би сказати, що Вадатурський став однією із жертв масового терору, який ***** і його головорізи влаштували миколаївцям і не їм одним.