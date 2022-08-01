Одна из версий расследования гибели Вадатурского – целенаправленное убийство, - генпрокурор Костин

Следствие по делу о гибели владельца агрокомпании "Нибулон" Героя Украины Алексея Вадатурского рассматривает версию целенаправленного убийства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире украинского телемарафона в понедельник.

"Одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи", – сказал генпрокурор.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в результате массированного ракетного обстрела города Николаева со стороны российских войск погиб генеральный директор ООО СП "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

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