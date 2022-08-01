Одна из версий расследования гибели Вадатурского – целенаправленное убийство, - генпрокурор Костин
Следствие по делу о гибели владельца агрокомпании "Нибулон" Героя Украины Алексея Вадатурского рассматривает версию целенаправленного убийства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире украинского телемарафона в понедельник.
"Одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи", – сказал генпрокурор.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в результате массированного ракетного обстрела города Николаева со стороны российских войск погиб генеральный директор ООО СП "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.
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- по перше це достаньо близька до Порошенка людина, а ми знаємо ставлення ЗЕленої ригоанальної влади до Порошенко
- по друге, зернова сделка, єкспортувати будуть зерно якої компанії? А якщо немає власника, це означає що гроші тепер чиї? от й подивиться, наші сліпі прокурори - чи всі гроші від зерна надходять на його компанію, чи лише маленька частка. Але щось мені підсказує що дивитися будуть куди завгодно, але не сюди. Бо так можна, як завжди, вийти слідством на саміх себе.
- ну й по трете, як всякий порядний олігарх в Україні він вважав за необхідне хоч трохі віджати землиці у армії, тобто його домік був побудований на территорії війскової частини. Але ж ми всі бачили карти кацапськи 40-ка річної давнини. Упс, дивляться кацапи - війскова частина, а не ней немаленький такий охороняємий будиночок. Ну не дворнік же там живе? А давай гепнемо туди, чому ні?
... ну і суднобудівний завод в Миколаєві, де ще півроку тому домовились локалізувати для ВМСУ побудову 20-ти французьких патрульних катерів, а також планували добудувати там же турецькі корвети Ada.
Жирні контракти. Не здивуюсь якщо коригували ворожу арту з нашої сторони
***** починав точно так.....
чи списуємо все на війну та на *****?
а ще ***** знищило всі кримінальні справи бені.
і воно ще призначило баканова.
а ще путін позвонив бульбону і здав вагнерівців.
і долар продав по 42 а тепер купує по 38.
я знаю що путін ***** але не на стільки...
забув
***** ще вітренка поставив на нафтогаз, землю з молотка пустив по штуці баксів...
і сховав 3000 енлавів коли орки харків штурмували.
Вам баранам згодували байку про тупих і недолугих руських з картами 70-х років. Та я тобі за 30 сек знайду будинок за адресою і дам точні координати. А адреси відомих людей - то не секрет.
Ну тупий ти ...
Стадо баранів, а не нація. Все завжди не так вам