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Одна з версій розслідування загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство, - генпрокурор Костін

вадатурський

Слідство у справі про загибель власника агрокомпанії "Нібулон" Героя України Олексія Вадатурського розглядає версію цілеспрямованого вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це овідомив генеральний прокурор Андрій Костін  в ефірі українського телемарафону у понеділок.

"Одна з версій – цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Вадатурського та його дружини

Автор: 

Миколаїв (1810) Вадатурський Олексій (41) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+17
Вадатурського убили потому что он мог через европейские и международные суды заблокировать продажу украденного орками у его компании зерна.
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01.08.2022 19:51
+10
тут можна що завгодно разганяти
- по перше це достаньо близька до Порошенка людина, а ми знаємо ставлення ЗЕленої ригоанальної влади до Порошенко
- по друге, зернова сделка, єкспортувати будуть зерно якої компанії? А якщо немає власника, це означає що гроші тепер чиї? от й подивиться, наші сліпі прокурори - чи всі гроші від зерна надходять на його компанію, чи лише маленька частка. Але щось мені підсказує що дивитися будуть куди завгодно, але не сюди. Бо так можна, як завжди, вийти слідством на саміх себе.
- ну й по трете, як всякий порядний олігарх в Україні він вважав за необхідне хоч трохі віджати землиці у армії, тобто його домік був побудований на территорії війскової частини. Але ж ми всі бачили карти кацапськи 40-ка річної давнини. Упс, дивляться кацапи - війскова частина, а не ней немаленький такий охороняємий будиночок. Ну не дворнік же там живе? А давай гепнемо туди, чому ні?
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01.08.2022 19:50
+10
На фоні стрьомної засекреченої домовленості про вивіз зерна, як мінімум підозрілим виглядає вбивство власника десятків портів і зернових терміналів на Чорному морі і всій українській частині Дніпра...
... ну і суднобудівний завод в Миколаєві, де ще півроку тому домовились локалізувати для ВМСУ побудову 20-ти французьких патрульних катерів, а також планували добудувати там же турецькі корвети Ada.
Жирні контракти. Не здивуюсь якщо коригували ворожу арту з нашої сторони
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01.08.2022 20:10
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Що ти несеш , покидьок !? Поїдь в Миколаїв і скажи це в очі встрічному тоді дізнаєшся хто стане овочем
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01.08.2022 19:55 Відповісти
И чего он тебя в бетон не закатал?
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01.08.2022 20:04 Відповісти
тут можна що завгодно разганяти
- по перше це достаньо близька до Порошенка людина, а ми знаємо ставлення ЗЕленої ригоанальної влади до Порошенко
- по друге, зернова сделка, єкспортувати будуть зерно якої компанії? А якщо немає власника, це означає що гроші тепер чиї? от й подивиться, наші сліпі прокурори - чи всі гроші від зерна надходять на його компанію, чи лише маленька частка. Але щось мені підсказує що дивитися будуть куди завгодно, але не сюди. Бо так можна, як завжди, вийти слідством на саміх себе.
- ну й по трете, як всякий порядний олігарх в Україні він вважав за необхідне хоч трохі віджати землиці у армії, тобто його домік був побудований на территорії війскової частини. Але ж ми всі бачили карти кацапськи 40-ка річної давнини. Упс, дивляться кацапи - війскова частина, а не ней немаленький такий охороняємий будиночок. Ну не дворнік же там живе? А давай гепнемо туди, чому ні?
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01.08.2022 19:50 Відповісти
С-300 могла так точно попасти у флігель тільки при наявності підсвітки цілі з землі
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01.08.2022 20:03 Відповісти
с-300 для наземного використання модифікується таким чином, що на рівні кожної ракети радар замінюється на gps-трекер і пристрій, який транслює gps сигнал у скориговану штучну підсвітку цілі у залежності від часу польоту. Тобто, задають gps-координати і луплять по ним, але вони повинні бути дуже точними (набагато більш точними, ніж для Іскандера/Калібра), тому що ракета с-300 не призначена для ураження будівель або особового складу і має набагато менший радіус ураження для цього типу цілей.
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01.08.2022 20:14 Відповісти
Другий трекер також кидають на дах цілі, але він потрібен не для роботи системи наведення, а просто для отримання точних координат, щоб потім їх вручну внести у трекер на ракеті.
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01.08.2022 20:17 Відповісти
На фоні стрьомної засекреченої домовленості про вивіз зерна, як мінімум підозрілим виглядає вбивство власника десятків портів і зернових терміналів на Чорному морі і всій українській частині Дніпра...
... ну і суднобудівний завод в Миколаєві, де ще півроку тому домовились локалізувати для ВМСУ побудову 20-ти французьких патрульних катерів, а також планували добудувати там же турецькі корвети Ada.
Жирні контракти. Не здивуюсь якщо коригували ворожу арту з нашої сторони
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01.08.2022 20:10 Відповісти
первая версия самая натуральная , зелень под шумок убирает конкурентов и патриотов ,
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01.08.2022 21:02 Відповісти
не буду коментувати, лише скажу один точний на100% факт.
***** починав точно так.....
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01.08.2022 22:38 Відповісти
Вадатурский человек не молодой и с мозгами у него, судя по его достижениям, все в порядке. 100% он думал о наследнике и со своими юристами этот вопрос решил.
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01.08.2022 23:22 Відповісти
Вадатурського убили потому что он мог через европейские и международные суды заблокировать продажу украденного орками у его компании зерна.
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01.08.2022 19:51 Відповісти
а держава Україна не могла зробити теж саме?
чи списуємо все на війну та на *****?
а ще ***** знищило всі кримінальні справи бені.
і воно ще призначило баканова.
а ще путін позвонив бульбону і здав вагнерівців.
і долар продав по 42 а тепер купує по 38.
я знаю що путін ***** але не на стільки...
забув
***** ще вітренка поставив на нафтогаз, землю з молотка пустив по штуці баксів...
і сховав 3000 енлавів коли орки харків штурмували.
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01.08.2022 22:46 Відповісти
100%.
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01.08.2022 19:53 Відповісти
Ну рашка прямо так прицільно випускає ракети, що аж попали в спальню, чистий збіг обставин, а що верзе генпрокурор не зрозуміло.
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01.08.2022 19:56 Відповісти
ага, а чого жодного разу до єрмака в спальню не прилетіло і взагалі до жодної наволочі?
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01.08.2022 20:04 Відповісти
Вся ця наволоч живе у ядерному бункері, а на світло виходить тільки для селфі.
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01.08.2022 20:09 Відповісти
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01.08.2022 21:51 Відповісти
Вадатурського однозначно вбили навмисне. Ти з рашки дурнів не роби. Вони можуть дуже якісно воювати. Від конкретного виконавця і від типу ракети залежить точність влучання. Задовбали вже шапками закидати ворога.
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01.08.2022 21:17 Відповісти
Нехай новий ген прокурор розпочне з кротів яких можна достати , особливо тих хто домовлювався в Турції
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01.08.2022 19:57 Відповісти
Було заявлено що в будинок Вадатурського влучила ракета С-300, причому дуже влучно, саме туди де подружжя спало. Версія, яку першим оприлюдним добре відомий ****** з ОПУ, а потім вимушено підхватила прокуратура, виглядає дуже сумнівно бо ця ракета розробка 70-х років прошлого століття і якоюсь точністью не вирізняється. Якби дійсно хотіли вбити саме Вадатурського, то використали б більш модернові та високоточні ракети, наприклад Калібр.
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01.08.2022 20:07 Відповісти
*** что этот дибил прокурор несет??? каждый день бомбежка еще может быть нецелеспрямованой, это как, откуда такой придурок взялся???
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01.08.2022 20:22 Відповісти
Взагалі то, в той день валили по всьому берегу, від 1КП до Варварівського мосту, а потім ще й через річку перекинули парочку. Сухий Фонтан заплакав просто. В районі 1 КП дуже багато елітних будинків. А ще там була військова частина раніше. Тільки каци цього ж не знали, бо карти та формуляри 60-70-х років.
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01.08.2022 20:36 Відповісти
ты сам видел эти карты ? а включить мозг не пробовал, или глотаешь все подряд что с экрана покажут ? понятия - электронные карты не слышал ? это уровень младших классов, найти улицу и дом не проблема от слова - абсолютно, жпс позиция выдает координаты с точностью до секунды , а это 60 метров , зайди в интернет и тебе выдаст вариантов сотни, выбирай что подходит , неужели ты думаешь там дебилы сидят и пуляют ракеты на право и на лево? не слушай дегенератов в ю-тюбе и телевизоре, ДУМАЙ !!!!
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01.08.2022 21:09 Відповісти
Тебе хочеться обісцяти за шапкозакидацькі слова.
Вам баранам згодували байку про тупих і недолугих руських з картами 70-х років. Та я тобі за 30 сек знайду будинок за адресою і дам точні координати. А адреси відомих людей - то не секрет.

Ну тупий ти ...
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01.08.2022 21:20 Відповісти
С-300 Маса бойової частини 150 кг, будинок повністю знесе.
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01.08.2022 20:49 Відповісти
Перший шедевр зеленого блювотиння. Дебіл це ж твої ж підтвердили : внаслідок масованого удару! Де ти там знайшов шпарину для високоточного аналоговнєта?
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01.08.2022 20:58 Відповісти
При всій повазі до пам'яті загиблого та його дружини, займатися окремим розслідуванням їхньої смерті, це не є справа прокуратури. Війна є війна і перед Богом загиблі всі рівні, яких, на жаль, дуже багато. Тому слідство, швидше за все, створення видимості інтенсивної роботи з боротьби із зовнішніми ворогами, тилових охоронців Закону. У країні достатньо внутрішніх ворогів, деяких, явних, вони вважають за краще не помічати.
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01.08.2022 21:16 Відповісти
Бачу коментатори вже почали БЕЗПІДСТАВНО клеймити нового генпрокурора. Тож ви не заслуговуєте ні на правду ні на розслідування. Вадатурського вбили точною ракетою. Не з Урагана чи Смерча, які луплять куди-попало. А модернізованою С-300, яка б'є njxyj по координатам як HIMARS.

Стадо баранів, а не нація. Все завжди не так вам
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01.08.2022 21:25 Відповісти
как ему удалось в 15-м и 18-м сгонять в Крым по делам, и благополучно вернуться?
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02.08.2022 00:35 Відповісти
Слідство, в першу чергу, має відпрацювати версію - кому із влади вигідна смерть Вадатурського.
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01.08.2022 21:43 Відповісти
Головне щоб під цей шум війни не првбивали конкурентів і не пройшов перерозподіл бізнесу....
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01.08.2022 21:54 Відповісти
у відповідь треба прибирати ключових кацапських орків
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01.08.2022 23:18 Відповісти
 
 