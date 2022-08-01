Одна з версій розслідування загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство, - генпрокурор Костін

Слідство у справі про загибель власника агрокомпанії "Нібулон" Героя України Олексія Вадатурського розглядає версію цілеспрямованого вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це овідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі українського телемарафону у понеділок.

"Одна з версій – цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

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