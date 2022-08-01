Одна з версій розслідування загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство, - генпрокурор Костін
Слідство у справі про загибель власника агрокомпанії "Нібулон" Героя України Олексія Вадатурського розглядає версію цілеспрямованого вбивства.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це овідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі українського телемарафону у понеділок.
"Одна з версій – цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини", - сказав генпрокурор.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.
Топ коментарі
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- по перше це достаньо близька до Порошенка людина, а ми знаємо ставлення ЗЕленої ригоанальної влади до Порошенко
- по друге, зернова сделка, єкспортувати будуть зерно якої компанії? А якщо немає власника, це означає що гроші тепер чиї? от й подивиться, наші сліпі прокурори - чи всі гроші від зерна надходять на його компанію, чи лише маленька частка. Але щось мені підсказує що дивитися будуть куди завгодно, але не сюди. Бо так можна, як завжди, вийти слідством на саміх себе.
- ну й по трете, як всякий порядний олігарх в Україні він вважав за необхідне хоч трохі віджати землиці у армії, тобто його домік був побудований на территорії війскової частини. Але ж ми всі бачили карти кацапськи 40-ка річної давнини. Упс, дивляться кацапи - війскова частина, а не ней немаленький такий охороняємий будиночок. Ну не дворнік же там живе? А давай гепнемо туди, чому ні?
... ну і суднобудівний завод в Миколаєві, де ще півроку тому домовились локалізувати для ВМСУ побудову 20-ти французьких патрульних катерів, а також планували добудувати там же турецькі корвети Ada.
Жирні контракти. Не здивуюсь якщо коригували ворожу арту з нашої сторони
***** починав точно так.....
чи списуємо все на війну та на *****?
а ще ***** знищило всі кримінальні справи бені.
і воно ще призначило баканова.
а ще путін позвонив бульбону і здав вагнерівців.
і долар продав по 42 а тепер купує по 38.
я знаю що путін ***** але не на стільки...
забув
***** ще вітренка поставив на нафтогаз, землю з молотка пустив по штуці баксів...
і сховав 3000 енлавів коли орки харків штурмували.
Вам баранам згодували байку про тупих і недолугих руських з картами 70-х років. Та я тобі за 30 сек знайду будинок за адресою і дам точні координати. А адреси відомих людей - то не секрет.
Ну тупий ти ...
Стадо баранів, а не нація. Все завжди не так вам