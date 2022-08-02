Вадатурський міг загинути випадково, ракета С-300 не точна, - Кім

Ракета С-300, яка влучила у будинок Героя України, керівника СП "Нібулон" у Миколаєві Олексія Вадатурського, не точна. Тому говорити про те, що саме цей дім був ціллю росіян, наразі зарано.

Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не можу коментувати цю подію, бо зараз триває слідство. Можу висловити свою точку зору. Це ракета С-300, вона не точна. Після цієї події, коли загинув Вадатурський, на наступний день було ще два влучання в берег поряд. Тобто, це була якась планова мішень росіян. Можливо це тому, що це колишня територія військової частини", - сказав Кім.

На уточнювальне запитання, чи не затримано коригувальника вогню саме у зв'язку з цією подією, голова ОВА відповів, що ні, бо наразі немає інформації про те, що цей коригувальник був узагалі.

Що стосується виявлення коригувальників вогню у місті, то, за словами Кіма, місцеві мешканці допомагають: "Сьогодні була новина від СБУ, що затримано одну людину. Ще двоє під слідством, тобто результати є".

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