Вадатурський міг загинути випадково, ракета С-300 не точна, - Кім
Ракета С-300, яка влучила у будинок Героя України, керівника СП "Нібулон" у Миколаєві Олексія Вадатурського, не точна. Тому говорити про те, що саме цей дім був ціллю росіян, наразі зарано.
Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не можу коментувати цю подію, бо зараз триває слідство. Можу висловити свою точку зору. Це ракета С-300, вона не точна. Після цієї події, коли загинув Вадатурський, на наступний день було ще два влучання в берег поряд. Тобто, це була якась планова мішень росіян. Можливо це тому, що це колишня територія військової частини", - сказав Кім.
На уточнювальне запитання, чи не затримано коригувальника вогню саме у зв'язку з цією подією, голова ОВА відповів, що ні, бо наразі немає інформації про те, що цей коригувальник був узагалі.
Що стосується виявлення коригувальників вогню у місті, то, за словами Кіма, місцеві мешканці допомагають: "Сьогодні була новина від СБУ, що затримано одну людину. Ще двоє під слідством, тобто результати є".
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Ну що тут,*****,ще скажеш? Так переможемо🤦🤦🤦
Злой одессит - Саня Коваленко
По убийству Алексея Вадатурского выскажу своё мнение.
Предварительно, удар был нанесён ракетой ЗРК С-300, перенастроенной на нанесение ударов по земле. Этим сейчас никого не удивишь, оккупанты испытывают дефицит в ракетах и таким образом выходят из положения.
Но, есть одно НО...
У этих ракет точность, либо катастрофически никакая, либо достаточно высокая. Всё зависит от присутствия элемента наведения - целеуказателя, которым может быть либо БПЛА, либо наводчик.
Ракета попала точно в дом Алексея Вадатурского. В то крыло где находилась спальная. То есть, для ракеты осуществлялось целеуказание, был либо БПЛА, либо наводчик, что говорит о целенаправленном ударе и спланированном убийстве.
Почему то НЕ ТОЧНА ракета убила не просто садовника, а украинского главного олигарха.
а то что Вы оправдываете случайности , говорит что Вы работаете на спецслужбы. Осталось выяснить на какие Точно не на ЦРУ
Отак жила собі людина у своєму будинку, політикою навіть не займалася, хоч працювала на користь держави, а потім раптово ні з якої причини, несподівано у своїй спальні разом з дружиною "випадково загинула".
Кім міг би сказати, що Вадатурський став однією із жертв масового терору, який ***** і його головорізи влаштували миколаївцям і не їм одним.