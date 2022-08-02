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Самолет Пелоси приближается к Тайваню: Военные самолеты Китая патрулируют Тайваньский пролив

китай,винищувач

Несколько китайских военных самолетов дислоцируются вблизи Тайваньского пролива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По информации издания китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив.

В то же время борт, где может находиться Нэнси Пелоси, продолжает идти в сторону Тайваня.

Согласно данным Flightradar24, за передвижением самолета Пелоси следят более 300 тыс. человек по всему миру.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В случае визита Пелози в Тайвань армия Китая применит решительные и сильные контрмеры, - Global Times. ВИДЕО

Китай (3000) Тайвань (113) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+25
у нас зелупа вже третій рік ************, і нічого, тримаємось якось
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02.08.2022 15:35
+18
а что ей помешает долететь? Китайцы без американского и европейского рынка превратятся опять в пожирателей воробьев. Сколько бы не пыжился Китай, он далеко не самодостаточный, и из за какого-то пятачка - Тайваня, рисковать всем? Как бы это не обернулось для Китая катастрофой.
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02.08.2022 15:39
+13
это желторые КИТАЙЦЫ комунясткого Китая просят Пилоси о Паспорте Гражданина США... знаете почему не будет войны между США и Китаем..... ОТВЕКТ ПРОСТ... в США хотят жить 99% китаешек--- а в Китае 0.000099% американцев...
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02.08.2022 15:36
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Третій день летить уже, ніяк не долетить
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02.08.2022 15:31 Ответить
Может на оленьих упряжках едет???))))
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02.08.2022 15:33 Ответить
ну може 73% оленів запрягла
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02.08.2022 15:36 Ответить
у нас зелупа вже третій рік ************, і нічого, тримаємось якось
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02.08.2022 15:35 Ответить
НаголошуЭте що йому теж же час кудись летiти?
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02.08.2022 17:35 Ответить
это желторые КИТАЙЦЫ комунясткого Китая просят Пилоси о Паспорте Гражданина США... знаете почему не будет войны между США и Китаем..... ОТВЕКТ ПРОСТ... в США хотят жить 99% китаешек--- а в Китае 0.000099% американцев...
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02.08.2022 15:36 Ответить
більше того!

навіть той 1% китайців, які все ж таки бажать залишитись в Китаї здохнуть, якщо не будуть торгувати із США !

Кітай без торгівлі із Заходом - повний нуль !!!!!!!!!!!
про західні технології та інвестиції я взагалі мовчу!

якщо дядюшка Сі хоче побавитись в розпальцовку Заходу, то нехай подивиться до чого вже довів економіку рашки його протеже *****
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02.08.2022 16:18 Ответить
Він кружляє...
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02.08.2022 15:37 Ответить
Вообще то это было турне: Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Япония.. и последняя Тайвань, но официально не было объявлено что посетит Тайвань
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02.08.2022 15:42 Ответить
Захотелось острых ощущений или возрастной маразм?
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02.08.2022 15:51 Ответить
пойди проветрись наташа
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02.08.2022 16:17 Ответить
Не допоможе! Все рівно буде смердіти кацапізмом.
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02.08.2022 16:44 Ответить
Ленка начить провiтрювати..щоб скумбрiЭй не смердiло...
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02.08.2022 17:37 Ответить
Цим вiдволiкають вiд вiйни в Україні.
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02.08.2022 18:23 Ответить
Сподіваюсь, що долетить.
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02.08.2022 15:33 Ответить
а куди ж він дінеться?

китайці специ в попередженнях !

«После́днее кита́йское предупрежде́ние» - иносказательная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) идиома в русском языке, означающая бесплодные угрозы «на словах», по поводу которых заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не последует
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02.08.2022 16:20 Ответить
Ну там и расстояние большое. Хотя все равно долго.
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02.08.2022 15:33 Ответить
Ну китаезы слишком уязвимы, то что их много, не значит лучше. Рабсия уже показала, как можно биомусор кидать в никуда...
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02.08.2022 15:36 Ответить
а 40 тысяч это уже не считаешь "чем то"? спэцапирация идэт па плану
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02.08.2022 15:51 Ответить
Це кацапське лайно на Цензор пролізло


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Я читаю: 0

Реєстрація: 25.07.2022
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02.08.2022 17:29 Ответить
Від тебе тхне кацапським лайном
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02.08.2022 15:55 Ответить
Вірмени аплодують, з Карабахом їх не кинули виявляється, та й Югославія, НДР тішаться в трунах, росія їх захистила.
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02.08.2022 16:36 Ответить
добрый день! мой прошлый акк забанили.
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02.08.2022 16:40 Ответить
Добрий, буває, я теж в бані один раз був. Як справи?
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02.08.2022 16:43 Ответить
Тут все исправно работает, да.
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02.08.2022 16:50 Ответить
Угу, в смисле как дела, нет российской раскладки на клаве.
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02.08.2022 16:55 Ответить
не помню, прочли вы или нет, у меня не стало сына. дтп. были и у меня проблемы со здоровьем, но пока жив.
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02.08.2022 17:00 Ответить
живу там же. в инете под прокси. прямой доступ запрещен.
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02.08.2022 17:01 Ответить
я по прежнему храню ваш номер 00****6. я не забываю людей.
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02.08.2022 17:07 Ответить
Номер той самий, в принципі может дзвонити по різним мессенджерам, за сина співчуття, в мене молодший брат командир батареї на фронті, 48 років. Тільки попереджайте, не завжди на зв'язку.
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02.08.2022 17:10 Ответить
я думал еще в феврале, насчет инет программ. увы. тут все под колпаком.
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02.08.2022 17:11 Ответить
дай бог чтоб брат вернулся живым. когда все началось, я сутки не спал, у меня не укладывалось в голове все это.....
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02.08.2022 17:12 Ответить
Ну как говорит брат, ми только виходим на паритет в огневих контактах, не хватало снарядов, мин, ракет. Народ очень злой на россиян, боюсь перекинется таки на россию
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02.08.2022 17:16 Ответить
поверьте, я все понимаю. и понимаю что у вас теперь есть моральное право, отплатить тем же, с чем к вам пришли. и моя жена тоже это понимает.
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02.08.2022 17:18 Ответить
Глубина проблеми больше, условно говоря, россия больше не является славянским государством, и возникает вопрос в исходе славян с ее территории. А куда? Варианти, Украина, Польша, Беларусь, Чехия, Словакия и где их примут и как их фильтровать?
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02.08.2022 17:23 Ответить
Беларусь, пока там лука, отпадает сразу.
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02.08.2022 17:25 Ответить
Лука переживет і вашего и нашего, ви еще увидите как он чернокрасний флаг поднимает, уникальний хамелеон.
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02.08.2022 17:27 Ответить
да, это возможно. он очень скользкий.
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02.08.2022 17:31 Ответить
Піднять-то він підніме От тільки що це йому дасть?
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02.08.2022 17:49 Ответить
Головне не впускати до України, бо міграційна законодавча база в України дуже слабка і іі нихто не хоче адаптувати з міграційнимиЗАКОНАМИ ЕС.
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02.08.2022 17:25 Ответить
у меня всего один человек разделяет мои взгляды, остальное бидло, орет уря -уря! орут и те которым за 70, до меня это не доходит.
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02.08.2022 17:16 Ответить
Ну так за 70, єто норма для них, даже наши беженци с востока боятся у нас бандеровцев, что говорить про россиян. А так, фуйло очень много сделал для популяризации украинского и героизации Бандери.
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02.08.2022 17:20 Ответить
тем кому за 70, неужели было мало афгана? оттуда шел караван гробов......
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02.08.2022 17:20 Ответить
А что Афган, он коснулся глубинки россии и республик, я там бил, москвичей и питерцев не видел, максимум писари и каптери, а так чечени, казаки, украинці, сябри и балтици. При чем если в учебке "бандеровци" рубились с "чехами", то в бой лучше друг з другом, чем с москалями. Вот такая фигня, с россиян боле менее єто Кубань, Ставрополь и помори с Архангельска.
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02.08.2022 17:26 Ответить
о афгане и о том что там гибнут, знали все, и в том числе те, чьи дети туда не попадали. но увы, знание не пошло в толк.
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02.08.2022 17:30 Ответить
ТОй "караван" за ДЕСЯТЬ РОКІВ склав усього 14,5 тис чоловік! А у кацапів зараз (ЗА П"ЯТЬ МІСЯЦІВ) СОРОК ОДНА ТИСЯЧА!!! Бо тоді країною керували політики А зараз - бандити!
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02.08.2022 17:46 Ответить
скажу честно. о Бандере, я до 2014, не знал вообще ничего. история правда никогда не была моим любимым предметом.
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02.08.2022 17:24 Ответить
Блин, та Бандера ето что то типа Суслова, идеолог, он не убил ни одного коммуниста, Шухевич єто да.
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02.08.2022 17:28 Ответить
Про Суслова я конечно знаю, помню его смерть. О Шухевиче увы, знаю столько же, сколько о Бандере.
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02.08.2022 17:32 Ответить
"Сусловим" у ОУН-Б був Лев Ребет Головний "нацист" - єврей за національністю Теж був убитий НКВС
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02.08.2022 17:43 Ответить
Ну тут может быть как, они тупо перехватят борт и потребуют немедленно улететь с пространства, под угрозой сбития. В таком случае пилоты будут вынуждены повернуть
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02.08.2022 15:50 Ответить
авіаносна група США там дарма плаває ?
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02.08.2022 16:21 Ответить
а что ей помешает долететь? Китайцы без американского и европейского рынка превратятся опять в пожирателей воробьев. Сколько бы не пыжился Китай, он далеко не самодостаточный, и из за какого-то пятачка - Тайваня, рисковать всем? Как бы это не обернулось для Китая катастрофой.
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02.08.2022 15:39 Ответить
Си дзи пиню жопа осенью, его партия не переоберет, он загнаной крысы можно ожидать чо хоч
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02.08.2022 15:46 Ответить
І шо? Він там далеко не імператор, а еліти розуміють, що без західних ринків їм швидкий гаплик.
Нічого не буде, окрім смороду від різних дипломатів.
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02.08.2022 16:04 Ответить
Ні хера собі КПК демократизувалася! Гєнсєк знає, що змовники в ЦК вже змовились, і всі досі живі!
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02.08.2022 16:29 Ответить
Шось багато "загнаних пацюкiв" зiбралось в цьому роцi...
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02.08.2022 17:45 Ответить
Китайці хитрозроблені - ідіть у дупу
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02.08.2022 15:42 Ответить
ну что, народ, - чипсы и наблюдаем 3 и последнюю? Илон Маск чуть опоздал.
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02.08.2022 15:49 Ответить
а що нам з того? у нас проблем немає ? дивитись за китаєтайванцями...
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02.08.2022 15:49 Ответить
ну Пелосі - вона як Байден

чогось нема в обох
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02.08.2022 15:50 Ответить
https://www.flightradar24.com/SPAR19/2ce4f83f летить
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02.08.2022 15:51 Ответить
На косой козе едет?
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02.08.2022 15:57 Ответить
Там головне на якому літаку військовому чи гражданському.
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02.08.2022 16:13 Ответить
Boeing C-40C
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02.08.2022 16:15 Ответить
гарний літачок - дальнобой
якось літав на гражданській версії - Boeing Model 737-700C
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02.08.2022 16:26 Ответить
Як переліт однієї американки може розпалити світову війну, вони такі могутні? Он московські вірмени типу калантаряну літають і нічого.
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02.08.2022 16:39 Ответить
вже біля маніли
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02.08.2022 16:11 Ответить
китай соснет тунца
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02.08.2022 16:14 Ответить
сiбаса?...
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02.08.2022 17:46 Ответить
https://uk.upwiki.one/wiki/Boeing_C-40_Clipper
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02.08.2022 16:17 Ответить
Воздушное пространство забито самолетами. Пролив забит кораблями. Сравниваю с тем что у нас было. Спектакль. Потешают. У кого-то будут имиджевые потери, но не более
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02.08.2022 16:19 Ответить
Ну знаю...Гадаю що зара у декого бiля червоних кнопок вже "цеглини" закоксувалися...
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02.08.2022 17:51 Ответить
Стиглиц идет по коридору
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02.08.2022 16:20 Ответить
Я так розумію,любими шляхами хочуть втягнути расєю у ще одну війну, бо до зими треба додавити цей непотріб,світ втомився від них. Договорняк США з Китаєм. А відмовити Китаю руZке не можуть ніяк.
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02.08.2022 16:22 Ответить
китайців поставили перед вибором:

імперське вялічіє Поднєбєсной чи миска теплого рису

китайці розумна нація, боярку не пьють....
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02.08.2022 16:23 Ответить
Китайцы поумнее лаптей будут. Попсихуют, сглотнут,а через месяц про это уже и забудут. И в данной ситуации это будет мудрым решением.
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02.08.2022 16:27 Ответить
Пусть радуются что не эскадра B-2 летит
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02.08.2022 16:38 Ответить
Хтось взагалі може пояснити, на який вона туди попхалася? Надати хоч одну перевагу цієї геніальної ідеї.
Якщо все ж долетить, у найкращому випадку, якщо не війна, то принаймні це ще більше об`єднає Китай з парашкою проти Штатів, але і військова загроза більш ніж реальна. А якщо після цього шуму все ж не полетить, то Америка перед усім світом виглядатиме так, немов боїться Китаю. Чому одразу було не сказати, що це фейки і ніхто туди їхати і не планував?
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02.08.2022 16:53 Ответить
ти краще скажи, чому раніше інші конгресмени бували у Тайвані і такого цирку з боку китаю не було?
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02.08.2022 16:58 Ответить
Штаты просто покажут что в мире есть только одна сверхдержава и парочка сильных региональных в том числе Китай. Вот и все. Ну и раха, но той выделили звание православного аналога Ирана. Китайцы попсихуют и переведут танки на северные границы. Им нужна будет победа и восстановление статуса. Там у них шансов больше скоро будет.. ... ну или дядюшку Си просто уйдут.
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02.08.2022 17:02 Ответить
Тайвань американский форпост против Китая. Как Украина против рашки.
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02.08.2022 17:23 Ответить
 
 