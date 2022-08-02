Самолет Пелоси приближается к Тайваню: Военные самолеты Китая патрулируют Тайваньский пролив
Несколько китайских военных самолетов дислоцируются вблизи Тайваньского пролива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По информации издания китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив.
В то же время борт, где может находиться Нэнси Пелоси, продолжает идти в сторону Тайваня.
Согласно данным Flightradar24, за передвижением самолета Пелоси следят более 300 тыс. человек по всему миру.
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навіть той 1% китайців, які все ж таки бажать залишитись в Китаї здохнуть, якщо не будуть торгувати із США !
Кітай без торгівлі із Заходом - повний нуль !!!!!!!!!!!
про західні технології та інвестиції я взагалі мовчу!
якщо дядюшка Сі хоче побавитись в розпальцовку Заходу, то нехай подивиться до чого вже довів економіку рашки його протеже *****
китайці специ в попередженнях !
«После́днее кита́йское предупрежде́ние» - иносказательная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) идиома в русском языке, означающая бесплодные угрозы «на словах», по поводу которых заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не последует
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Реєстрація: 25.07.2022
Нічого не буде, окрім смороду від різних дипломатів.
чогось нема в обох
якось літав на гражданській версії - Boeing Model 737-700C
імперське вялічіє Поднєбєсной чи миска теплого рису
китайці розумна нація, боярку не пьють....
Якщо все ж долетить, у найкращому випадку, якщо не війна, то принаймні це ще більше об`єднає Китай з парашкою проти Штатів, але і військова загроза більш ніж реальна. А якщо після цього шуму все ж не полетить, то Америка перед усім світом виглядатиме так, немов боїться Китаю. Чому одразу було не сказати, що це фейки і ніхто туди їхати і не планував?