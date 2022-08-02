Самолет Пелоси приближается к Тайваню: Военные самолеты Китая патрулируют Тайваньский пролив

Несколько китайских военных самолетов дислоцируются вблизи Тайваньского пролива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По информации издания китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив.

В то же время борт, где может находиться Нэнси Пелоси, продолжает идти в сторону Тайваня.

Согласно данным Flightradar24, за передвижением самолета Пелоси следят более 300 тыс. человек по всему миру.

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