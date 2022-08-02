Літак Пелосі наближається до Тайваню: Військові літаки Китаю патрулюють Тайванську протоку

Кілька китайських військових літаків дислокуються поблизу Тайванської протоки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За інформацією видання китайські військові літаки пролетіли над лінією, що розділяє Тайванську протоку.

Водночас борт, де може перебувати Ненсі Пелосі, продовжує прямувати у бік Тайваню.

Згідно з даними Flightradar24, за пересуванням літака Пелосі стежать понад 300 тис. людей по всьому світу.

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