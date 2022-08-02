Літак Пелосі наближається до Тайваню: Військові літаки Китаю патрулюють Тайванську протоку
Кілька китайських військових літаків дислокуються поблизу Тайванської протоки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За інформацією видання китайські військові літаки пролетіли над лінією, що розділяє Тайванську протоку.
Водночас борт, де може перебувати Ненсі Пелосі, продовжує прямувати у бік Тайваню.
Згідно з даними Flightradar24, за пересуванням літака Пелосі стежать понад 300 тис. людей по всьому світу.
Топ коментарі
+25 Fizko Kyiv
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+18 Aleksey NotBad
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+13 VOLVO XC 70
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навіть той 1% китайців, які все ж таки бажать залишитись в Китаї здохнуть, якщо не будуть торгувати із США !
Кітай без торгівлі із Заходом - повний нуль !!!!!!!!!!!
про західні технології та інвестиції я взагалі мовчу!
якщо дядюшка Сі хоче побавитись в розпальцовку Заходу, то нехай подивиться до чого вже довів економіку рашки його протеже *****
китайці специ в попередженнях !
«После́днее кита́йское предупрежде́ние» - иносказательная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) идиома в русском языке, означающая бесплодные угрозы «на словах», по поводу которых заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не последует
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Реєстрація: 25.07.2022
Нічого не буде, окрім смороду від різних дипломатів.
чогось нема в обох
якось літав на гражданській версії - Boeing Model 737-700C
імперське вялічіє Поднєбєсной чи миска теплого рису
китайці розумна нація, боярку не пьють....
Якщо все ж долетить, у найкращому випадку, якщо не війна, то принаймні це ще більше об`єднає Китай з парашкою проти Штатів, але і військова загроза більш ніж реальна. А якщо після цього шуму все ж не полетить, то Америка перед усім світом виглядатиме так, немов боїться Китаю. Чому одразу було не сказати, що це фейки і ніхто туди їхати і не планував?