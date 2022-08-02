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Літак Пелосі наближається до Тайваню: Військові літаки Китаю патрулюють Тайванську протоку

китай,винищувач

Кілька китайських військових літаків дислокуються поблизу Тайванської протоки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За інформацією видання китайські військові літаки пролетіли над лінією, що розділяє Тайванську протоку.

Водночас борт, де може перебувати Ненсі Пелосі, продовжує прямувати у бік Тайваню.

Згідно з даними Flightradar24, за пересуванням літака Пелосі стежать понад 300 тис. людей по всьому світу.

Також читайте: Сайт офісу президента Тайваню атакували хакери, - Reuters

Автор: 

Китай (4636) Тайвань (181) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+25
у нас зелупа вже третій рік ************, і нічого, тримаємось якось
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02.08.2022 15:35
+18
а что ей помешает долететь? Китайцы без американского и европейского рынка превратятся опять в пожирателей воробьев. Сколько бы не пыжился Китай, он далеко не самодостаточный, и из за какого-то пятачка - Тайваня, рисковать всем? Как бы это не обернулось для Китая катастрофой.
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02.08.2022 15:39
+13
это желторые КИТАЙЦЫ комунясткого Китая просят Пилоси о Паспорте Гражданина США... знаете почему не будет войны между США и Китаем..... ОТВЕКТ ПРОСТ... в США хотят жить 99% китаешек--- а в Китае 0.000099% американцев...
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02.08.2022 15:36
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Третій день летить уже, ніяк не долетить
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02.08.2022 15:31 Відповісти
Может на оленьих упряжках едет???))))
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02.08.2022 15:33 Відповісти
ну може 73% оленів запрягла
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02.08.2022 15:36 Відповісти
у нас зелупа вже третій рік ************, і нічого, тримаємось якось
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02.08.2022 15:35 Відповісти
НаголошуЭте що йому теж же час кудись летiти?
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02.08.2022 17:35 Відповісти
это желторые КИТАЙЦЫ комунясткого Китая просят Пилоси о Паспорте Гражданина США... знаете почему не будет войны между США и Китаем..... ОТВЕКТ ПРОСТ... в США хотят жить 99% китаешек--- а в Китае 0.000099% американцев...
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02.08.2022 15:36 Відповісти
більше того!

навіть той 1% китайців, які все ж таки бажать залишитись в Китаї здохнуть, якщо не будуть торгувати із США !

Кітай без торгівлі із Заходом - повний нуль !!!!!!!!!!!
про західні технології та інвестиції я взагалі мовчу!

якщо дядюшка Сі хоче побавитись в розпальцовку Заходу, то нехай подивиться до чого вже довів економіку рашки його протеже *****
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02.08.2022 16:18 Відповісти
Він кружляє...
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02.08.2022 15:37 Відповісти
Вообще то это было турне: Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Япония.. и последняя Тайвань, но официально не было объявлено что посетит Тайвань
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02.08.2022 15:42 Відповісти
Захотелось острых ощущений или возрастной маразм?
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02.08.2022 15:51 Відповісти
пойди проветрись наташа
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02.08.2022 16:17 Відповісти
Не допоможе! Все рівно буде смердіти кацапізмом.
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02.08.2022 16:44 Відповісти
Ленка начить провiтрювати..щоб скумбрiЭй не смердiло...
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02.08.2022 17:37 Відповісти
Цим вiдволiкають вiд вiйни в Україні.
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02.08.2022 18:23 Відповісти
Сподіваюсь, що долетить.
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02.08.2022 15:33 Відповісти
а куди ж він дінеться?

китайці специ в попередженнях !

«После́днее кита́йское предупрежде́ние» - иносказательная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) идиома в русском языке, означающая бесплодные угрозы «на словах», по поводу которых заведомо известно, что никаких действий в ближайшее время не последует
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02.08.2022 16:20 Відповісти
Ну там и расстояние большое. Хотя все равно долго.
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02.08.2022 15:33 Відповісти
Ну китаезы слишком уязвимы, то что их много, не значит лучше. Рабсия уже показала, как можно биомусор кидать в никуда...
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02.08.2022 15:36 Відповісти
а 40 тысяч это уже не считаешь "чем то"? спэцапирация идэт па плану
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02.08.2022 15:51 Відповісти
Це кацапське лайно на Цензор пролізло


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Я читаю: 0

Реєстрація: 25.07.2022
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02.08.2022 17:29 Відповісти
Від тебе тхне кацапським лайном
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02.08.2022 15:55 Відповісти
Вірмени аплодують, з Карабахом їх не кинули виявляється, та й Югославія, НДР тішаться в трунах, росія їх захистила.
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02.08.2022 16:36 Відповісти
добрый день! мой прошлый акк забанили.
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02.08.2022 16:40 Відповісти
Добрий, буває, я теж в бані один раз був. Як справи?
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02.08.2022 16:43 Відповісти
Тут все исправно работает, да.
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02.08.2022 16:50 Відповісти
Угу, в смисле как дела, нет российской раскладки на клаве.
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02.08.2022 16:55 Відповісти
не помню, прочли вы или нет, у меня не стало сына. дтп. были и у меня проблемы со здоровьем, но пока жив.
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02.08.2022 17:00 Відповісти
живу там же. в инете под прокси. прямой доступ запрещен.
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02.08.2022 17:01 Відповісти
я по прежнему храню ваш номер 00****6. я не забываю людей.
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02.08.2022 17:07 Відповісти
Номер той самий, в принципі может дзвонити по різним мессенджерам, за сина співчуття, в мене молодший брат командир батареї на фронті, 48 років. Тільки попереджайте, не завжди на зв'язку.
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02.08.2022 17:10 Відповісти
я думал еще в феврале, насчет инет программ. увы. тут все под колпаком.
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02.08.2022 17:11 Відповісти
дай бог чтоб брат вернулся живым. когда все началось, я сутки не спал, у меня не укладывалось в голове все это.....
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02.08.2022 17:12 Відповісти
Ну как говорит брат, ми только виходим на паритет в огневих контактах, не хватало снарядов, мин, ракет. Народ очень злой на россиян, боюсь перекинется таки на россию
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02.08.2022 17:16 Відповісти
поверьте, я все понимаю. и понимаю что у вас теперь есть моральное право, отплатить тем же, с чем к вам пришли. и моя жена тоже это понимает.
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02.08.2022 17:18 Відповісти
Глубина проблеми больше, условно говоря, россия больше не является славянским государством, и возникает вопрос в исходе славян с ее территории. А куда? Варианти, Украина, Польша, Беларусь, Чехия, Словакия и где их примут и как их фильтровать?
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02.08.2022 17:23 Відповісти
Беларусь, пока там лука, отпадает сразу.
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02.08.2022 17:25 Відповісти
Лука переживет і вашего и нашего, ви еще увидите как он чернокрасний флаг поднимает, уникальний хамелеон.
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02.08.2022 17:27 Відповісти
да, это возможно. он очень скользкий.
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02.08.2022 17:31 Відповісти
Піднять-то він підніме От тільки що це йому дасть?
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02.08.2022 17:49 Відповісти
Головне не впускати до України, бо міграційна законодавча база в України дуже слабка і іі нихто не хоче адаптувати з міграційнимиЗАКОНАМИ ЕС.
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02.08.2022 17:25 Відповісти
у меня всего один человек разделяет мои взгляды, остальное бидло, орет уря -уря! орут и те которым за 70, до меня это не доходит.
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02.08.2022 17:16 Відповісти
Ну так за 70, єто норма для них, даже наши беженци с востока боятся у нас бандеровцев, что говорить про россиян. А так, фуйло очень много сделал для популяризации украинского и героизации Бандери.
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02.08.2022 17:20 Відповісти
тем кому за 70, неужели было мало афгана? оттуда шел караван гробов......
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02.08.2022 17:20 Відповісти
А что Афган, он коснулся глубинки россии и республик, я там бил, москвичей и питерцев не видел, максимум писари и каптери, а так чечени, казаки, украинці, сябри и балтици. При чем если в учебке "бандеровци" рубились с "чехами", то в бой лучше друг з другом, чем с москалями. Вот такая фигня, с россиян боле менее єто Кубань, Ставрополь и помори с Архангельска.
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02.08.2022 17:26 Відповісти
о афгане и о том что там гибнут, знали все, и в том числе те, чьи дети туда не попадали. но увы, знание не пошло в толк.
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02.08.2022 17:30 Відповісти
ТОй "караван" за ДЕСЯТЬ РОКІВ склав усього 14,5 тис чоловік! А у кацапів зараз (ЗА П"ЯТЬ МІСЯЦІВ) СОРОК ОДНА ТИСЯЧА!!! Бо тоді країною керували політики А зараз - бандити!
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02.08.2022 17:46 Відповісти
скажу честно. о Бандере, я до 2014, не знал вообще ничего. история правда никогда не была моим любимым предметом.
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02.08.2022 17:24 Відповісти
Блин, та Бандера ето что то типа Суслова, идеолог, он не убил ни одного коммуниста, Шухевич єто да.
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02.08.2022 17:28 Відповісти
Про Суслова я конечно знаю, помню его смерть. О Шухевиче увы, знаю столько же, сколько о Бандере.
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02.08.2022 17:32 Відповісти
"Сусловим" у ОУН-Б був Лев Ребет Головний "нацист" - єврей за національністю Теж був убитий НКВС
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02.08.2022 17:43 Відповісти
Ну тут может быть как, они тупо перехватят борт и потребуют немедленно улететь с пространства, под угрозой сбития. В таком случае пилоты будут вынуждены повернуть
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02.08.2022 15:50 Відповісти
авіаносна група США там дарма плаває ?
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02.08.2022 16:21 Відповісти
а что ей помешает долететь? Китайцы без американского и европейского рынка превратятся опять в пожирателей воробьев. Сколько бы не пыжился Китай, он далеко не самодостаточный, и из за какого-то пятачка - Тайваня, рисковать всем? Как бы это не обернулось для Китая катастрофой.
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02.08.2022 15:39 Відповісти
Си дзи пиню жопа осенью, его партия не переоберет, он загнаной крысы можно ожидать чо хоч
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02.08.2022 15:46 Відповісти
І шо? Він там далеко не імператор, а еліти розуміють, що без західних ринків їм швидкий гаплик.
Нічого не буде, окрім смороду від різних дипломатів.
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02.08.2022 16:04 Відповісти
Ні хера собі КПК демократизувалася! Гєнсєк знає, що змовники в ЦК вже змовились, і всі досі живі!
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02.08.2022 16:29 Відповісти
Шось багато "загнаних пацюкiв" зiбралось в цьому роцi...
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02.08.2022 17:45 Відповісти
Китайці хитрозроблені - ідіть у дупу
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02.08.2022 15:42 Відповісти
ну что, народ, - чипсы и наблюдаем 3 и последнюю? Илон Маск чуть опоздал.
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02.08.2022 15:49 Відповісти
а що нам з того? у нас проблем немає ? дивитись за китаєтайванцями...
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02.08.2022 15:49 Відповісти
ну Пелосі - вона як Байден

чогось нема в обох
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02.08.2022 15:50 Відповісти
https://www.flightradar24.com/SPAR19/2ce4f83f летить
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02.08.2022 15:51 Відповісти
На косой козе едет?
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02.08.2022 15:57 Відповісти
Там головне на якому літаку військовому чи гражданському.
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02.08.2022 16:13 Відповісти
Boeing C-40C
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02.08.2022 16:15 Відповісти
гарний літачок - дальнобой
якось літав на гражданській версії - Boeing Model 737-700C
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02.08.2022 16:26 Відповісти
Як переліт однієї американки може розпалити світову війну, вони такі могутні? Он московські вірмени типу калантаряну літають і нічого.
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02.08.2022 16:39 Відповісти
вже біля маніли
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02.08.2022 16:11 Відповісти
китай соснет тунца
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02.08.2022 16:14 Відповісти
сiбаса?...
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02.08.2022 17:46 Відповісти
https://uk.upwiki.one/wiki/Boeing_C-40_Clipper
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02.08.2022 16:17 Відповісти
Воздушное пространство забито самолетами. Пролив забит кораблями. Сравниваю с тем что у нас было. Спектакль. Потешают. У кого-то будут имиджевые потери, но не более
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02.08.2022 16:19 Відповісти
Ну знаю...Гадаю що зара у декого бiля червоних кнопок вже "цеглини" закоксувалися...
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02.08.2022 17:51 Відповісти
Стиглиц идет по коридору
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02.08.2022 16:20 Відповісти
Я так розумію,любими шляхами хочуть втягнути расєю у ще одну війну, бо до зими треба додавити цей непотріб,світ втомився від них. Договорняк США з Китаєм. А відмовити Китаю руZке не можуть ніяк.
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02.08.2022 16:22 Відповісти
китайців поставили перед вибором:

імперське вялічіє Поднєбєсной чи миска теплого рису

китайці розумна нація, боярку не пьють....
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02.08.2022 16:23 Відповісти
Китайцы поумнее лаптей будут. Попсихуют, сглотнут,а через месяц про это уже и забудут. И в данной ситуации это будет мудрым решением.
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02.08.2022 16:27 Відповісти
Пусть радуются что не эскадра B-2 летит
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02.08.2022 16:38 Відповісти
Хтось взагалі може пояснити, на який вона туди попхалася? Надати хоч одну перевагу цієї геніальної ідеї.
Якщо все ж долетить, у найкращому випадку, якщо не війна, то принаймні це ще більше об`єднає Китай з парашкою проти Штатів, але і військова загроза більш ніж реальна. А якщо після цього шуму все ж не полетить, то Америка перед усім світом виглядатиме так, немов боїться Китаю. Чому одразу було не сказати, що це фейки і ніхто туди їхати і не планував?
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02.08.2022 16:53 Відповісти
ти краще скажи, чому раніше інші конгресмени бували у Тайвані і такого цирку з боку китаю не було?
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02.08.2022 16:58 Відповісти
Штаты просто покажут что в мире есть только одна сверхдержава и парочка сильных региональных в том числе Китай. Вот и все. Ну и раха, но той выделили звание православного аналога Ирана. Китайцы попсихуют и переведут танки на северные границы. Им нужна будет победа и восстановление статуса. Там у них шансов больше скоро будет.. ... ну или дядюшку Си просто уйдут.
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02.08.2022 17:02 Відповісти
Тайвань американский форпост против Китая. Как Украина против рашки.
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02.08.2022 17:23 Відповісти
 
 