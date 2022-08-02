ОБСЕ запускает новую программу помощи Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о запуске новой обширной программы для поддержки Украины.

Об этом в Киеве во вторник заявили действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы запускаем обширную и амбициозную программу для Украины. Она основывается на доверительном партнерстве, а также немалом опыте, который мы получили за последние 28 лет", - отметил Рау.

Он подчеркнул, что ОБСЕ решительно настроена оставаться на местах и ​​оказывать поддержку Украине на пути к "преодолению огромного количества вызовов и помощи с послевоенным восстановлением".

"Я убежден, что ОБСЕ будет играть важную роль в этих проектах", - сказал он.

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Хельга Шмид заявила, что новая специальная программа ОБСЕ для Украины уже готова.

"Эта программа предусматривает помощь органам власти, обществу… Мы должны отреагировать на повышение рисков для гражданского населения в результате войны за счет противодействия разнообразным вооруженным мерам, борьбе с минами или нейтрализации влияния войны на женщин и детей", - отметила Шмид, не предоставив больше деталей о новой программе.

Напомним, руководители ОБСЕ Збигнев Рау и Хельга Шмид 2 августа посетили Бучу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ОБСЕ найти способ приостановить полномочия России в связи с развязавшейся войной, отметив, что иначе РФ разрушит саму ОБСЕ.