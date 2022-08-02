РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13598 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
3 696 8

ОБСЕ запускает новую программу помощи Украине

обсє

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о запуске новой обширной программы для поддержки Украины.

Об этом в Киеве во вторник заявили действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы запускаем обширную и амбициозную программу для Украины. Она основывается на доверительном партнерстве, а также немалом опыте, который мы получили за последние 28 лет", - отметил Рау.

Он подчеркнул, что ОБСЕ решительно настроена оставаться на местах и ​​оказывать поддержку Украине на пути к "преодолению огромного количества вызовов и помощи с послевоенным восстановлением".

"Я убежден, что ОБСЕ будет играть важную роль в этих проектах", - сказал он.

Читайте также: Глава МИД Польши Рау прибыл с визитом в Украину. ФОТО

Хельга Шмид заявила, что новая специальная программа ОБСЕ для Украины уже готова.

"Эта программа предусматривает помощь органам власти, обществу… Мы должны отреагировать на повышение рисков для гражданского населения в результате войны за счет противодействия разнообразным вооруженным мерам, борьбе с минами или нейтрализации влияния войны на женщин и детей", - отметила Шмид, не предоставив больше деталей о новой программе.

Напомним, руководители ОБСЕ Збигнев Рау и Хельга Шмид 2 августа посетили Бучу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ОБСЕ найти способ приостановить полномочия России в связи с развязавшейся войной, отметив, что иначе РФ разрушит саму ОБСЕ.

Автор: 

ОБСЕ (4880) помощь (7827) Рау Збигнев (69) Шмид Хельга (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такую?
показать весь комментарий
02.08.2022 16:40 Ответить
Нічого не чую і не бачу!
показать весь комментарий
02.08.2022 16:41 Ответить
Знову відправлять сюди коригувальників лаптєленду, під назвою "моніторингова місія", як у 14-му? Нах.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:41 Ответить
от не було і є
показать весь комментарий
02.08.2022 16:46 Ответить
ОБСЄ - антиукраїнські паразити, в більшості випадків агентура рашистів.
показать весь комментарий
02.08.2022 16:47 Ответить
Шо, знов "обеспокоїлись"? Переловили рашистських шпигунів, так вони знову лізуть?
показать весь комментарий
02.08.2022 16:50 Ответить
Хтось пiдсипав мабуть бабла , то й заворушилися...
показать весь комментарий
02.08.2022 17:09 Ответить
ОБСЄ має залишатись в Украіні , тільки без представників із параші !!
показать весь комментарий
02.08.2022 19:30 Ответить
 
 