ОБСЕ запускает новую программу помощи Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о запуске новой обширной программы для поддержки Украины.
Об этом в Киеве во вторник заявили действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы запускаем обширную и амбициозную программу для Украины. Она основывается на доверительном партнерстве, а также немалом опыте, который мы получили за последние 28 лет", - отметил Рау.
Он подчеркнул, что ОБСЕ решительно настроена оставаться на местах и оказывать поддержку Украине на пути к "преодолению огромного количества вызовов и помощи с послевоенным восстановлением".
"Я убежден, что ОБСЕ будет играть важную роль в этих проектах", - сказал он.
Хельга Шмид заявила, что новая специальная программа ОБСЕ для Украины уже готова.
"Эта программа предусматривает помощь органам власти, обществу… Мы должны отреагировать на повышение рисков для гражданского населения в результате войны за счет противодействия разнообразным вооруженным мерам, борьбе с минами или нейтрализации влияния войны на женщин и детей", - отметила Шмид, не предоставив больше деталей о новой программе.
Напомним, руководители ОБСЕ Збигнев Рау и Хельга Шмид 2 августа посетили Бучу.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ОБСЕ найти способ приостановить полномочия России в связи с развязавшейся войной, отметив, что иначе РФ разрушит саму ОБСЕ.
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