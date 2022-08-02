Глава МИД Польши Рау прибыл с визитом в Украину. ФОТО
Министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер польского председательства в ОБСЕ.
"Министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине", - говорится в сообщении.
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