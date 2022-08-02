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Глава МИД Польши Рау прибыл с визитом в Украину. ФОТО

Министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер польского председательства в ОБСЕ.

"Министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине", - говорится в сообщении.

Глава МИД Польши Рау прибыл с визитом в Украину 01

Читайте: Украина сама будет решать, когда в войне с РФ давать шанс дипломатии, - глава ОБСЕ Рау

ОБСЕ (4880) Польша (8441) МИД Польши (333) Рау Збигнев (69)


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Завжди раді нашим друзям з Польщі.
Сподіваємось, приїхав із гостинцями та смаколиками типу нового озброєння..
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02.08.2022 12:18 Ответить
Чому не видно завгоспа ОПи?
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02.08.2022 13:57 Ответить
Завгосп зараз зерном в Стамбуле торгує - він же у Зелі головний по всім питанням . Щукае рибка- приліпала собі містечко потепліше , щоб звалити з України
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02.08.2022 14:21 Ответить
 
 