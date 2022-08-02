Глава МЗС Польщі Рау прибув із візитом в Україну. ФОТО

Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер польського головування в ОБСЄ.

"Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України. Попри російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні", - йдеться у повідомленні.

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