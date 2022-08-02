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Глава МЗС Польщі Рау прибув із візитом в Україну. ФОТО

Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер польського головування в ОБСЄ.

"Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України. Попри російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні", - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС Польщі Рау прибув із візитом в Україну 01

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Автор: 

ОБСЄ (3507) Польща (8540) МЗС Польщі (216) Рау Збіґнев (105)


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Завжди раді нашим друзям з Польщі.
Сподіваємось, приїхав із гостинцями та смаколиками типу нового озброєння..
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02.08.2022 12:18 Відповісти
Чому не видно завгоспа ОПи?
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02.08.2022 13:57 Відповісти
Завгосп зараз зерном в Стамбуле торгує - він же у Зелі головний по всім питанням . Щукае рибка- приліпала собі містечко потепліше , щоб звалити з України
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02.08.2022 14:21 Відповісти
 
 