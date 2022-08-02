ОБСЄ запускає нову програму допомоги Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі оголосила про запуск нової великої програми для підтримки України.

Про це у Києві у вівторок заявили чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау та генсек організації Гельґа Шмід, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми запускаємо велику й амбітну програму для України. Вона ґрунтується на довірливому партнерстві, а також чималому досвіді, який ми отримали протягом останніх 28 років", - зазначив Рау.

Він підкреслив, що ОБСЄ рішуче налаштована залишатись на місцях і надавати підтримку Україні на шляху до "подолання величезної кількості викликів та у допомозі з післявоєнним відновленням".

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"Я переконаний, що ОБСЄ відіграватиме важливу роль у цих проєктах", - сказав він.

Гельґа Шмід заявила, що нова спеціальна програма ОБСЄ для України вже готова.

"Ця програма передбачає допомогу органам влади, суспільству… Ми маємо відреагувати на підвищення ризиків для цивільного населення внаслідок війни шляхом протидії різноманітним збройним заходам, боротьби з мінами чи нейтралізації впливу війни на жінок та дітей", - зазначила Шмід, не надавши більше деталей про нову програму.

Нагадаємо, керівники ОБСЄ Збігнєв Рау та Гельґа Шмід 2 серпня відвідали Бучу.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження Росії у зв’язку з війною, яку вона розв’язала, зазначивши, що інакше РФ зруйнує саму ОБСЄ.