ОБСЄ підтверджує, що російські окупанти ґвалтували і вбивали дітей
У другому звіті "Московського механізму" ОБСЄ, в рамках якого була створена експертна місія для вивчення наслідків вторгнення Росії в Україну, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі — дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.
За його словами, другий звіт ОБСЄ, що охоплює період 1 квітня по 25 червня, "було болісно читати". Він навів уривки зі звіту, які підтверджують, що російські військові вдавалися до сексуального насильства в містах України.
"Масштаби звірств Росії величезні. Наприклад, місія послалася на "безліч" повідомлень про зґвалтування і сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток з боку російських збройних сил. У доповіді згадується справа 23-річної Карини Єршової в Бучі, яка була викрадена, зґвалтована, піддана тортурам і, нарешті, застрелена російськими військами. У звіті також згадується повідомлення Уповноваженого з прав людини Денісової про те, що 25 дівчаток у віці від 14 до 24 років утримувалися в підвалі в Бучі і піддалися груповому зґвалтуванню російськими військами, внаслідок чого дев’ять з них завагітніли. У звіті також йдеться, що однорічний хлопчик піддався сексуальному насильству, а 78-річна жінка була зґвалтована російськими військовослужбовцями", — говорить Карпентер.
Місія відвідала Бучу та Ірпінь у Київській області. Учасники місії стверджують, що події в цих містах є "показовими прикладами порушень міжнародного гуманітарного права" і "являють собою військові злочини". Також у доповіді підтверджують, що російські війська скоювали злочини проти людяності, каже Карпентер.
Посол США при ОБСЄ наголосив, що "апологети режиму, який творить ці жахи", хочуть, щоб весь світ повірив, що Україна скоює ці злочини.
"Але на нашому боці факти, і не просто факти, а докази", — додав він.
Карпентер наголосив, що експерти, посилаючись на фото і відеодокази, стверджують, що "російські сили здійснювали цілеспрямовані, організовані вбивства мирних жителів в Бучі", жертв "часто знаходили застреленими зі зв’язаними за спиною руками".
На засіданні Постійної ради у Відні він процитував уривок з доповіді про імпровізовані камери тортур, створені росіянами в цьому населеному пункті, де людей катували і вбивали: "У літньому таборі в Бучі виявлено низку камер тортур, розділених бетонними стінами. Була кімната, яка, мабуть, використовувалася для страт, з кульовими отворами в стінах. У наступній кімнаті було два стільці, порожній глечик і дерев’яна дошка. Росіяни принесли дві металеві пружини і притулили їх до стіни в інший. Картини навели українських слідчих на думку, що ув’язнених тут катували: прив’язували до пружинок і допитували; прив’язували до дошки і топили. У цій камері були виявлені п’ятеро мертвих чоловіків, одягнених в цивільне. Вони були покриті опіками, синцями і рваними ранами. Також в селі Забуччя Бучинського району в підвалі виявлено 18 понівечених тіл убитих чоловіків, жінок і дітей: у деяких відрізані вуха".
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Вам смешно? Вы довольны? Вас дети "угу-ага" устраивают?
Если вам - да, то мне - нет! Скоро вас во всех регионах Украины рвать будут
совпадєніє?
не думаю.....
Тиша і спокій в ЗМІ і ТВ. Новий гарний гарний омбудсмен вже 2 тижні без роботи, не чутно і не видно людини.
От же Денісова погана, вигадувала всякі зґвалтування там, вбивства, а у нас то все ок
ОБСЄ видно теж займаються "дискредитацією".
Орки, принаймі, не приховують своїх намірів! І їх можна спокійно вбивати...
Почему военные преступления русских стали возможны? Потому что в Нюрнберге на скамье подсудимых сидели только немецкие нацисты, а русские были среди обвинителей. Хотя должны были сидеть рядом с Герингом, Риббентропом и прочими.
Корчинський - Ситуація на передовій: Херсон, Запоріжжя. Контрнаступ ЗСУ та медицина на фронті
https://youtu.be/pezkkRg2nyw
наступі кацапів, Зе влада перкрасно знала що території захоплять і нічого не
зробила щоб евакуювати населення той же Бучі і Ірпеня та інших міст і містечок.
Кацапи кончені, який з них спрос - тільки вбивати їх, а от злочин Зе влади в тому
що вона залишила мирне населення один на один з виродками кацапськими
військовими. Тому половина провини у цих сатанинських злочинах це провина
Зе влади і Зе особисто
ОБСЄ також "дискридитує" Україну?
Може ноту протесту направите?...
І такою ж вона була за часів Лермонтова. Як він писав про солдат в імперії "манду до жопи раздерут".
І потім нехай пищить - який він невинуватий, і як він хоче додому.
Это значит что Денисова подвинули с должности что бы люди не узнали правду об изнасилованиях и убийствах содеянных русней?
Кто это провернул, Ермак с арахамией?
Это безуглая педалировала, Маршака 50?
Кто топил за отстранение Денисовой?
Виходить що все це правда і її звільнили безпідставно щоб посадити туди якусь свою ручну мавпочку.
Сподіваюсь, після війни наші патріоти знесуть цю кримінальну, антиукраїнську владу і примусять цю сволоту за все відповісти.
Расеянцы всегда вели себя так - например, в Германии во 2МВ. Но там они были типа на стороне добра, и их половые зверства не обсуждались активно.
А теперь орда никаких индульгенций не получит.
Раша отныне и до ее бесславного конца - территория недоразвитых недолюдей.