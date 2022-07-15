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Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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ОБСЄ підтверджує, що російські окупанти ґвалтували і вбивали дітей

обсе

У другому звіті "Московського механізму" ОБСЄ, в рамках якого була створена експертна місія для вивчення наслідків вторгнення Росії в Україну, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі — дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, другий звіт ОБСЄ, що охоплює період 1 квітня по 25 червня, "було болісно читати". Він навів уривки зі звіту, які підтверджують, що російські військові вдавалися до сексуального насильства в містах України.

"Масштаби звірств Росії величезні. Наприклад, місія послалася на "безліч" повідомлень про зґвалтування і сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток з боку російських збройних сил. У доповіді згадується справа 23-річної Карини Єршової в Бучі, яка була викрадена, зґвалтована, піддана тортурам і, нарешті, застрелена російськими військами. У звіті також згадується повідомлення Уповноваженого з прав людини Денісової про те, що 25 дівчаток у віці від 14 до 24 років утримувалися в підвалі в Бучі і піддалися груповому зґвалтуванню російськими військами, внаслідок чого дев’ять з них завагітніли. У звіті також йдеться, що однорічний хлопчик піддався сексуальному насильству, а 78-річна жінка була зґвалтована російськими військовослужбовцями", — говорить Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ООН закликають до правосуддя над російськими військовими-ґвалтівниками

Місія відвідала Бучу та Ірпінь у Київській області. Учасники місії стверджують, що події в цих містах є "показовими прикладами порушень міжнародного гуманітарного права" і "являють собою військові злочини". Також у доповіді підтверджують, що російські війська скоювали злочини проти людяності, каже Карпентер.

Посол США при ОБСЄ наголосив, що "апологети режиму, який творить ці жахи", хочуть, щоб весь світ повірив, що Україна скоює ці злочини.

"Але на нашому боці факти, і не просто факти, а докази", — додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Карпентер наголосив, що експерти, посилаючись на фото і відеодокази, стверджують, що "російські сили здійснювали цілеспрямовані, організовані вбивства мирних жителів в Бучі", жертв "часто знаходили застреленими зі зв’язаними за спиною руками".

На засіданні Постійної ради у Відні він процитував уривок з доповіді про імпровізовані камери тортур, створені росіянами в цьому населеному пункті, де людей катували і вбивали: "У літньому таборі в Бучі виявлено низку камер тортур, розділених бетонними стінами. Була кімната, яка, мабуть, використовувалася для страт, з кульовими отворами в стінах. У наступній кімнаті було два стільці, порожній глечик і дерев’яна дошка. Росіяни принесли дві металеві пружини і притулили їх до стіни в інший. Картини навели українських слідчих на думку, що ув’язнених тут катували: прив’язували до пружинок і допитували; прив’язували до дошки і топили. У цій камері були виявлені п’ятеро мертвих чоловіків, одягнених в цивільне. Вони були покриті опіками, синцями і рваними ранами. Також в селі Забуччя Бучинського району в підвалі виявлено 18 понівечених тіл убитих чоловіків, жінок і дітей: у деяких відрізані вуха".

Також читайте: Зґвалтування під час війни – теж воєнний злочин, - у офісі ГПУ провели спецнараду щодо розслідуванняя статевих злочинів

Автор: 

насилля (294) ОБСЄ (3503) Буча (540)


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Топ коментарі
+75
За що, з порушенням Закону, пліснява звільнила Денисову, замінивши її беніною бяшкою?
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15.07.2022 21:59
+67
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15.07.2022 22:02
+54
ця підорська продажна сліпа обсє 8 років підігравала росії
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15.07.2022 21:57
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ця підорська продажна сліпа обсє 8 років підігравала росії
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15.07.2022 21:57 Відповісти
Виходить що Денисова не брехала?
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15.07.2022 23:47 Відповісти
якщо в нас дипломати за допомогою їх звітів не змогли до 24.02 донести до світової спільноти, що вони варвари, це не обсє винуваті, але ви мабуть не 1 звіт обсє і в очі не бачили
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16.07.2022 00:03 Відповісти
От не повірив би, якби не ОБСЄ
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15.07.2022 21:57 Відповісти
Это руzzкий мир детка
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15.07.2022 21:59 Відповісти
Да, там это норма.
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15.07.2022 22:01 Відповісти
По другому руский мир не построиш
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15.07.2022 22:33 Відповісти
А что ботоксный педофил об этом думает ?
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15.07.2022 23:16 Відповісти
Одобрямс 😠
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16.07.2022 11:10 Відповісти
За що, з порушенням Закону, пліснява звільнила Денисову, замінивши її беніною бяшкою?
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15.07.2022 21:59 Відповісти
та беніна бяшка пусте місце жодного коментаря від нього чи звіту взагалі як його і не існує те що хотіли зелені молчаніе
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15.07.2022 22:02 Відповісти
Та просто рашисти припинили вчиняти злочини, для договорняків їх треба представляти миротворцями.
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15.07.2022 22:09 Відповісти
так він вже любить у нас незаконне збагачення, цей бяшка, а тут і робити-то нічого не треба. Мовчи собі і збагачуйся незаконно.
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15.07.2022 22:20 Відповісти
И шо? Это оправдание? Или быть может индунгельция? Вы тут ржали или сомневались, черти малоросские! Тем временем, ваших детей и женщин насаживали на член, обизьяны...ваши дочки и внучки, родят обезьян!!!!!!!!!!!!!

Вам смешно? Вы довольны? Вас дети "угу-ага" устраивают?

Если вам - да, то мне - нет! Скоро вас во всех регионах Украины рвать будут
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15.07.2022 22:53 Відповісти
так. мабуть вирішили що Денісова своїми заявами перешкодить сайтісь пасрєдінє... навіть з-виборці можуть возмущатися.
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15.07.2022 22:02 Відповісти
Та навіть якщо зелупа думає що може віддати половину України і це закінчть війну то ні, це закінчить війну на рік-два. Кацапи (як мінімум доки живе *****) ніколи не зупиняться доки не захоплять всю країну, кацапи будуть збирати нові сили та будуть знову нападати нападати набагато більш продуманіше ніж в лютому через рік-два
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15.07.2022 22:13 Відповісти
не важливо живий чи ні путін, вони виберуть іншого, такого ж якщо не більшого людоєда. Це їх традиція, то ж не треба плєкати непотрібних сподівань. У них було завжди набагато більше ніж у іншіх щоб жити як люди. і вони ніби завжди того прагнули. І що? Натура перемогла.
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15.07.2022 22:22 Відповісти
як тільки зняли Денисову, рашиські потвори одразу "перестали" гвалтувати та вбивати.

совпадєніє?
не думаю.....
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15.07.2022 22:50 Відповісти
А ви помітили як у нас поліпшилась ситуація з дотримання прав людини під час війни?
Тиша і спокій в ЗМІ і ТВ. Новий гарний гарний омбудсмен вже 2 тижні без роботи, не чутно і не видно людини.
От же Денісова погана, вигадувала всякі зґвалтування там, вбивства, а у нас то все ок
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15.07.2022 23:31 Відповісти
Справедливости ради надо заметить что любому человеку на новой должности нужно освоиться. Я когда на новую работу перешёл, результат стал показывать где-то на третий месяц.
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16.07.2022 01:29 Відповісти
"когда на новую работу перешёл, результат стал показывать где-то на третий месяц." Значит, на уровне госудврства, результатьІ будут показьІвать где-то на третий год.
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16.07.2022 06:54 Відповісти
Це не виправдяння, на дев'ятому рокі війни, ні для омбудсмена, ні, тим більше, для презЕдента. Їх наука, це людські життя. А судячи по результатам, ці учні й не планували навчатися мудростям військового уравління. Від слова "взагалі".
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16.07.2022 10:39 Відповісти
Кацапы должны здохнуть
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15.07.2022 22:00 Відповісти
пішіть вже українською чи російською, а не мовою 2 класи церковно-приходськрї
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15.07.2022 22:05 Відповісти
Любою мовою написано вірно...
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15.07.2022 22:29 Відповісти
Интересно, а как было нашим переговорщикам в Стамбуле сидеть с убийцами и насильниками детей за одним столом и о чем то договариваться?
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15.07.2022 22:01 Відповісти
вони для них свої, одного рівня, пітерські гопніки проти криворізьких, звичайна братва
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15.07.2022 22:03 Відповісти
И КРОВАВЫЕ РУКИ ПОЖИМАТЬ ‼️‼️
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15.07.2022 22:07 Відповісти
Це не є перешкодою для бізнесу.
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15.07.2022 22:07 Відповісти
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15.07.2022 22:02 Відповісти
У 2014 ми зрозуміли, що вони нам не брати. У 2022 зрозуміли, що вони навіть не люди...

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15.07.2022 22:03 Відповісти
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15.07.2022 22:27 Відповісти
.
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15.07.2022 22:05 Відповісти
СУПячка вважає, що Денісова перебільшувала злочини рашистів, бо доказане тільки одне зґвалтування. Слуги з ОПЗЖ за дискредитацію орди рашистівс і зняли з посади.
ОБСЄ видно теж займаються "дискредитацією".
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15.07.2022 22:06 Відповісти
где ракеты на мацкву?
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15.07.2022 22:06 Відповісти
Правильно, за это США теперь разрешили насильников и убийц лечить зарубежными лекарствами.
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15.07.2022 22:06 Відповісти
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15.07.2022 22:09 Відповісти
Орки тоже самое творили в Чечне и в Сирии.
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15.07.2022 22:14 Відповісти
А чим кращі від орків ті слуги, які звільнили в незаконний спосіб Денісову, щоб та не доносила всієї правди про злочини рашистів?
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15.07.2022 22:22 Відповісти
Юродиві слуги гірші за орків!
Орки, принаймі, не приховують своїх намірів! І їх можна спокійно вбивати...
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16.07.2022 00:29 Відповісти
багато людських трагедій сталося через те, що той хто мав величезну владу проігнорував попередження про неминучий напад..
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15.07.2022 22:24 Відповісти
І хто обрав того, "хто мав величезну владу"? Я? Чи, може, Ви?
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15.07.2022 22:39 Відповісти
"УП" ау!? Сегвиль-Мусаева, иди с поста главреда!!!
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15.07.2022 22:26 Відповісти
Упячка швидко перераховує рублі - чи не продешевила сявгіль...
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15.07.2022 22:31 Відповісти
Проклятое отродье упырей!😡
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15.07.2022 22:35 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC6-GcmKoXTtEhB1hbIi-F_g Toli der Geiger

Почему военные преступления русских стали возможны? Потому что в Нюрнберге на скамье подсудимых сидели только немецкие нацисты, а русские были среди обвинителей. Хотя должны были сидеть рядом с Герингом, Риббентропом и прочими.
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15.07.2022 22:43 Відповісти
про зраду Шефіра та іншої Зе-сволоти👇

Корчинський - Ситуація на передовій: Херсон, Запоріжжя. Контрнаступ ЗСУ та медицина на фронті
https://youtu.be/pezkkRg2nyw
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15.07.2022 23:04 Відповісти
в ********* світі ніхто не буде судити москалів, для цього треба мати залізний норов. нажаль світом правлять ліваки а вони втратили свідомість, їм би нажертися до несхочу, а такі поняття як правда справедливість відплати та відповідальність їм не знайомі. коли все скінчиться усі побіжуть святкувати та будувати плани на подальше життя і ни хто не буде думати що необхідно покарати зло і всіх причетниїх і лише після цього все загоювати душевні рани
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15.07.2022 23:07 Відповісти
Проблема України 2022 року - несвоєчасна евакуація місцевого населення при
наступі кацапів, Зе влада перкрасно знала що території захоплять і нічого не
зробила щоб евакуювати населення той же Бучі і Ірпеня та інших міст і містечок.
Кацапи кончені, який з них спрос - тільки вбивати їх, а от злочин Зе влади в тому
що вона залишила мирне населення один на один з виродками кацапськими
військовими. Тому половина провини у цих сатанинських злочинах це провина
Зе влади і Зе особисто
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15.07.2022 23:15 Відповісти

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15.07.2022 23:17 Відповісти
Але з Денісовою влада встигла розібратися вчасно, порушивши при цьому процедуру.
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15.07.2022 23:20 Відповісти
Не только процедуру, но и Закон!
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15.07.2022 23:37 Відповісти
дінісова проститутка, вона помагала вовку провалити реформу суду, такі гниди в т.ч. виновані що нас не прийняли в НАТО і не дали озброєння
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15.07.2022 23:41 Відповісти
А я вважаю що кремлівська хвойда це саме ти.
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16.07.2022 10:16 Відповісти
если бы это были дети "гуттерешей-макронов-шольцев".то кремлёвские лидеры наполовину бы заполнили камеры в тюрьмах ЕС.а другая половина кремлядей бы заполнила кладбища..Но это не дети "гуттерешей-шольцев"...
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16.07.2022 00:02 Відповісти
Так, це не їх справа. І коли чорножопі емігранти в Німеччині гвалтували жінок - Вам теж було пох. І нікого там не розстріляли нажаль. Пора усвідомити що кожен сам за себе. А нам, бачите, всі все винні. Перешёл нам треба розібратися з зе і ко. І вже ой як давно на часі... Інакше нам всім п*изда
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16.07.2022 04:36 Відповісти
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16.07.2022 00:21 Відповісти
Ну що юродиві слуги?
ОБСЄ також "дискридитує" Україну?
Може ноту протесту направите?...
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16.07.2022 00:23 Відповісти
Ось така вона сучроскультура.

І такою ж вона була за часів Лермонтова. Як він писав про солдат в імперії "манду до жопи раздерут".
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16.07.2022 01:42 Відповісти
Кожному новополоненому кацапу вручати його свіжовідрізаний хвуй.
І потім нехай пищить - який він невинуватий, і як він хоче додому.
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16.07.2022 02:19 Відповісти
После заяв моральных дебилов про Денисову это уже имеет другой эффект. К тому же была заявка оон. Ермак должен в Америке пройти детектор. Слишком много совпадений
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16.07.2022 07:17 Відповісти
Країна терорист з ґвалтівниками та бандитами далі буде гірше
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16.07.2022 07:52 Відповісти
Интересно, что мировые лидеры воздерживаются обвинить лично Путина в убийстве мирных украинцев, хотя все прекрасно знают, кто дает добро на запуск десятков ракет в день по украинским городам. Пора нормализовать этот момент и попросту назвать выродка выродком, не заслуживающим снисхождения. Чтобы не позволить Путину давить на какого-то конкретного лидера, сделать это должны все лидеры сразу одновременно - от Байдена до Макрона, от Дуды до Шольца, от Науседы до Кисиды. Понятно, что это является переходом всех красных линий дипломатии, но это оправдано в условиях, когда сам Путин перешел все красные линии и занимается неприкрытым геноцидом. Таракан, возомнивший себя богом, заслуживает хорошего тапка, а не телефонных звонков.
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16.07.2022 08:16 Відповісти
И что дальше...?!
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16.07.2022 08:17 Відповісти
Так это значит что Денисова все правильно говорила про зверства армии РФ?
Это значит что Денисова подвинули с должности что бы люди не узнали правду об изнасилованиях и убийствах содеянных русней?
Кто это провернул, Ермак с арахамией?
Это безуглая педалировала, Маршака 50?
Кто топил за отстранение Денисовой?
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16.07.2022 09:50 Відповісти
Так верните Денисову, ***** путинские !
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16.07.2022 09:56 Відповісти
Цікаво що саме за цю доповідь, на яку посилається ОБСЄ, і була звільнена Денісова.
Виходить що все це правда і її звільнили безпідставно щоб посадити туди якусь свою ручну мавпочку.
Сподіваюсь, після війни наші патріоти знесуть цю кримінальну, антиукраїнську владу і примусять цю сволоту за все відповісти.
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16.07.2022 10:12 Відповісти
зелені гниди сказали що то фейк і звільнили Денісову.
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16.07.2022 11:15 Відповісти
Отныне и навсегда для всего мира расеяне - животные. И это задокументировано и вживлено во всемирную информационную сеть.

Расеянцы всегда вели себя так - например, в Германии во 2МВ. Но там они были типа на стороне добра, и их половые зверства не обсуждались активно.
А теперь орда никаких индульгенций не получит.

Раша отныне и до ее бесславного конца - территория недоразвитых недолюдей.
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16.07.2022 11:33 Відповісти
Навіть сліпе обсє побачило ці жахливі злочини, а новий омбудсмен все ніяк не може від аналу колоМойши відірватися та зайнятися своїми обов'язками.
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16.07.2022 12:40 Відповісти
 
 