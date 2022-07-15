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Новости Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
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ОБСЕ подтверждает, что российские оккупанты насиловали и убивали детей

обсе

Во втором отчете "Московского механизма" ОБСЕ, в рамках которого была создана экспертная миссия для изучения последствий вторжения России в Украину, подтверждены неоднократные случаи сексуального насилия, совершенного российскими военными, а также массовые убийства гражданского населения, в том числе детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, второй отчет ОБСЕ, охватывающий период 1 апреля по 25 июня, "было мучительно читать". Он привел отрывки из отчета, которые подтверждают, что российские военные прибегали к сексуальному насилию в городах Украины.

"Масштабы зверств России огромны. Например, миссия сослалась на "множество" сообщений об изнасиловании и сексуальном насилии в отношении женщин и девочек со стороны российских Вооруженных сил. В докладе упоминается дело 23-летней Карины Ершовой в Буче, которая была похищена, изнасилована, подвергнута пыткам и, наконец, застрелена российскими войсками. В отчете также упоминается сообщение уполномоченного по правам человека Денисовой о том, что 25 девочек в возрасте от 14 до 24 лет содержались в подвале в Буче и подверглись групповому изнасилованию российскими войсками, в результате чего девять из них забеременели. В отчете также говорится, что годовалый мальчик подвергся сексуальному насилию, а 78-летняя женщина была изнасилована российскими военнослужащими", - говорит Карпентер.

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Миссия посетила Бучу и Ирпень в Киевской области. Участники миссии утверждают, что события в этих городах являются "показательными примерами нарушений международного гуманитарного права" и "представляют собой военные преступления". Также в докладе подтверждают, что российские войска совершали преступления против человечности, говорит Карпентер.

Посол США при ОБСЕ подчеркнул, что "апологеты режима, творящего эти ужасы", хотят, чтобы весь мир поверил, что Украина совершает эти преступления.

"Но на нашей стороне факты, и не просто факты, а доказательства", - добавил он.

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Карпентер подчеркнул, что эксперты, ссылаясь на фото и видеодоказательства, утверждают, что "российские силы осуществляли целенаправленные, организованные убийства мирных жителей в Буче", жертв "часто находили застреленными со связанными за спиной руками".

На заседании Постоянного совета в Вене он процитировал отрывок из доклада об импровизированных камерах пыток, созданных россиянами в этом населенном пункте, где людей пытали и убивали: "В летнем лагере в Буче обнаружен ряд камер пыток, разделенных бетонными стенами. Была комната, которая, по-видимому, использовалась для казней, с пулевыми отверстиями в стенах. В следующей комнате было два стула, пустой кувшин и деревянная доска. Россияне принесли две металлические пружины и прислонили их к стене в другой. Картины навели украинских следователей на мысль, что заключенных здесь пытали: привязывали к пружинкам и допрашивали; привязывали к доске и топили. В этой камере были обнаружены пятеро мертвых мужчин, одетых в штатское. Они были покрыты ожогами, синяками и рваными ранами. Также в селе Забучье Бучинского района в подвале обнаружено 18 изувеченных тел убитых мужчин, женщин и детей, у некоторых отрезаны уши".

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Автор: 

насилие (393) Буча (460)


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Топ комментарии
+75
За що, з порушенням Закону, пліснява звільнила Денисову, замінивши її беніною бяшкою?
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15.07.2022 21:59
+67
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15.07.2022 22:02
+54
ця підорська продажна сліпа обсє 8 років підігравала росії
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15.07.2022 21:57
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ця підорська продажна сліпа обсє 8 років підігравала росії
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15.07.2022 21:57 Ответить
Виходить що Денисова не брехала?
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15.07.2022 23:47 Ответить
якщо в нас дипломати за допомогою їх звітів не змогли до 24.02 донести до світової спільноти, що вони варвари, це не обсє винуваті, але ви мабуть не 1 звіт обсє і в очі не бачили
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16.07.2022 00:03 Ответить
От не повірив би, якби не ОБСЄ
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15.07.2022 21:57 Ответить
Это руzzкий мир детка
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15.07.2022 21:59 Ответить
Да, там это норма.
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15.07.2022 22:01 Ответить
По другому руский мир не построиш
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15.07.2022 22:33 Ответить
А что ботоксный педофил об этом думает ?
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15.07.2022 23:16 Ответить
Одобрямс 😠
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16.07.2022 11:10 Ответить
За що, з порушенням Закону, пліснява звільнила Денисову, замінивши її беніною бяшкою?
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15.07.2022 21:59 Ответить
та беніна бяшка пусте місце жодного коментаря від нього чи звіту взагалі як його і не існує те що хотіли зелені молчаніе
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15.07.2022 22:02 Ответить
Та просто рашисти припинили вчиняти злочини, для договорняків їх треба представляти миротворцями.
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15.07.2022 22:09 Ответить
так він вже любить у нас незаконне збагачення, цей бяшка, а тут і робити-то нічого не треба. Мовчи собі і збагачуйся незаконно.
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15.07.2022 22:20 Ответить
И шо? Это оправдание? Или быть может индунгельция? Вы тут ржали или сомневались, черти малоросские! Тем временем, ваших детей и женщин насаживали на член, обизьяны...ваши дочки и внучки, родят обезьян!!!!!!!!!!!!!

Вам смешно? Вы довольны? Вас дети "угу-ага" устраивают?

Если вам - да, то мне - нет! Скоро вас во всех регионах Украины рвать будут
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15.07.2022 22:53 Ответить
так. мабуть вирішили що Денісова своїми заявами перешкодить сайтісь пасрєдінє... навіть з-виборці можуть возмущатися.
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15.07.2022 22:02 Ответить
Та навіть якщо зелупа думає що може віддати половину України і це закінчть війну то ні, це закінчить війну на рік-два. Кацапи (як мінімум доки живе *****) ніколи не зупиняться доки не захоплять всю країну, кацапи будуть збирати нові сили та будуть знову нападати нападати набагато більш продуманіше ніж в лютому через рік-два
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15.07.2022 22:13 Ответить
не важливо живий чи ні путін, вони виберуть іншого, такого ж якщо не більшого людоєда. Це їх традиція, то ж не треба плєкати непотрібних сподівань. У них було завжди набагато більше ніж у іншіх щоб жити як люди. і вони ніби завжди того прагнули. І що? Натура перемогла.
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15.07.2022 22:22 Ответить
як тільки зняли Денисову, рашиські потвори одразу "перестали" гвалтувати та вбивати.

совпадєніє?
не думаю.....
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15.07.2022 22:50 Ответить
А ви помітили як у нас поліпшилась ситуація з дотримання прав людини під час війни?
Тиша і спокій в ЗМІ і ТВ. Новий гарний гарний омбудсмен вже 2 тижні без роботи, не чутно і не видно людини.
От же Денісова погана, вигадувала всякі зґвалтування там, вбивства, а у нас то все ок
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15.07.2022 23:31 Ответить
Справедливости ради надо заметить что любому человеку на новой должности нужно освоиться. Я когда на новую работу перешёл, результат стал показывать где-то на третий месяц.
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16.07.2022 01:29 Ответить
"когда на новую работу перешёл, результат стал показывать где-то на третий месяц." Значит, на уровне госудврства, результатьІ будут показьІвать где-то на третий год.
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16.07.2022 06:54 Ответить
Це не виправдяння, на дев'ятому рокі війни, ні для омбудсмена, ні, тим більше, для презЕдента. Їх наука, це людські життя. А судячи по результатам, ці учні й не планували навчатися мудростям військового уравління. Від слова "взагалі".
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16.07.2022 10:39 Ответить
Кацапы должны здохнуть
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15.07.2022 22:00 Ответить
пішіть вже українською чи російською, а не мовою 2 класи церковно-приходськрї
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15.07.2022 22:05 Ответить
Любою мовою написано вірно...
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15.07.2022 22:29 Ответить
Интересно, а как было нашим переговорщикам в Стамбуле сидеть с убийцами и насильниками детей за одним столом и о чем то договариваться?
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15.07.2022 22:01 Ответить
вони для них свої, одного рівня, пітерські гопніки проти криворізьких, звичайна братва
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15.07.2022 22:03 Ответить
И КРОВАВЫЕ РУКИ ПОЖИМАТЬ ‼️‼️
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15.07.2022 22:07 Ответить
Це не є перешкодою для бізнесу.
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15.07.2022 22:07 Ответить
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15.07.2022 22:02 Ответить
У 2014 ми зрозуміли, що вони нам не брати. У 2022 зрозуміли, що вони навіть не люди...

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15.07.2022 22:03 Ответить
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15.07.2022 22:27 Ответить
.
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15.07.2022 22:05 Ответить
СУПячка вважає, що Денісова перебільшувала злочини рашистів, бо доказане тільки одне зґвалтування. Слуги з ОПЗЖ за дискредитацію орди рашистівс і зняли з посади.
ОБСЄ видно теж займаються "дискредитацією".
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15.07.2022 22:06 Ответить
где ракеты на мацкву?
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15.07.2022 22:06 Ответить
Правильно, за это США теперь разрешили насильников и убийц лечить зарубежными лекарствами.
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15.07.2022 22:06 Ответить
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15.07.2022 22:09 Ответить
Орки тоже самое творили в Чечне и в Сирии.
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15.07.2022 22:14 Ответить
А чим кращі від орків ті слуги, які звільнили в незаконний спосіб Денісову, щоб та не доносила всієї правди про злочини рашистів?
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15.07.2022 22:22 Ответить
Юродиві слуги гірші за орків!
Орки, принаймі, не приховують своїх намірів! І їх можна спокійно вбивати...
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16.07.2022 00:29 Ответить
багато людських трагедій сталося через те, що той хто мав величезну владу проігнорував попередження про неминучий напад..
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15.07.2022 22:24 Ответить
І хто обрав того, "хто мав величезну владу"? Я? Чи, може, Ви?
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15.07.2022 22:39 Ответить
"УП" ау!? Сегвиль-Мусаева, иди с поста главреда!!!
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15.07.2022 22:26 Ответить
Упячка швидко перераховує рублі - чи не продешевила сявгіль...
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15.07.2022 22:31 Ответить
Проклятое отродье упырей!😡
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15.07.2022 22:35 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC6-GcmKoXTtEhB1hbIi-F_g Toli der Geiger

Почему военные преступления русских стали возможны? Потому что в Нюрнберге на скамье подсудимых сидели только немецкие нацисты, а русские были среди обвинителей. Хотя должны были сидеть рядом с Герингом, Риббентропом и прочими.
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15.07.2022 22:43 Ответить
про зраду Шефіра та іншої Зе-сволоти👇

Корчинський - Ситуація на передовій: Херсон, Запоріжжя. Контрнаступ ЗСУ та медицина на фронті
https://youtu.be/pezkkRg2nyw
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15.07.2022 23:04 Ответить
в ********* світі ніхто не буде судити москалів, для цього треба мати залізний норов. нажаль світом правлять ліваки а вони втратили свідомість, їм би нажертися до несхочу, а такі поняття як правда справедливість відплати та відповідальність їм не знайомі. коли все скінчиться усі побіжуть святкувати та будувати плани на подальше життя і ни хто не буде думати що необхідно покарати зло і всіх причетниїх і лише після цього все загоювати душевні рани
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15.07.2022 23:07 Ответить
Проблема України 2022 року - несвоєчасна евакуація місцевого населення при
наступі кацапів, Зе влада перкрасно знала що території захоплять і нічого не
зробила щоб евакуювати населення той же Бучі і Ірпеня та інших міст і містечок.
Кацапи кончені, який з них спрос - тільки вбивати їх, а от злочин Зе влади в тому
що вона залишила мирне населення один на один з виродками кацапськими
військовими. Тому половина провини у цих сатанинських злочинах це провина
Зе влади і Зе особисто
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15.07.2022 23:15 Ответить

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15.07.2022 23:17 Ответить
Але з Денісовою влада встигла розібратися вчасно, порушивши при цьому процедуру.
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15.07.2022 23:20 Ответить
Не только процедуру, но и Закон!
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15.07.2022 23:37 Ответить
дінісова проститутка, вона помагала вовку провалити реформу суду, такі гниди в т.ч. виновані що нас не прийняли в НАТО і не дали озброєння
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15.07.2022 23:41 Ответить
А я вважаю що кремлівська хвойда це саме ти.
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16.07.2022 10:16 Ответить
если бы это были дети "гуттерешей-макронов-шольцев".то кремлёвские лидеры наполовину бы заполнили камеры в тюрьмах ЕС.а другая половина кремлядей бы заполнила кладбища..Но это не дети "гуттерешей-шольцев"...
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16.07.2022 00:02 Ответить
Так, це не їх справа. І коли чорножопі емігранти в Німеччині гвалтували жінок - Вам теж було пох. І нікого там не розстріляли нажаль. Пора усвідомити що кожен сам за себе. А нам, бачите, всі все винні. Перешёл нам треба розібратися з зе і ко. І вже ой як давно на часі... Інакше нам всім п*изда
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16.07.2022 04:36 Ответить
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16.07.2022 00:21 Ответить
Ну що юродиві слуги?
ОБСЄ також "дискридитує" Україну?
Може ноту протесту направите?...
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16.07.2022 00:23 Ответить
Ось така вона сучроскультура.

І такою ж вона була за часів Лермонтова. Як він писав про солдат в імперії "манду до жопи раздерут".
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16.07.2022 01:42 Ответить
Кожному новополоненому кацапу вручати його свіжовідрізаний хвуй.
І потім нехай пищить - який він невинуватий, і як він хоче додому.
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16.07.2022 02:19 Ответить
После заяв моральных дебилов про Денисову это уже имеет другой эффект. К тому же была заявка оон. Ермак должен в Америке пройти детектор. Слишком много совпадений
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16.07.2022 07:17 Ответить
Країна терорист з ґвалтівниками та бандитами далі буде гірше
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16.07.2022 07:52 Ответить
Интересно, что мировые лидеры воздерживаются обвинить лично Путина в убийстве мирных украинцев, хотя все прекрасно знают, кто дает добро на запуск десятков ракет в день по украинским городам. Пора нормализовать этот момент и попросту назвать выродка выродком, не заслуживающим снисхождения. Чтобы не позволить Путину давить на какого-то конкретного лидера, сделать это должны все лидеры сразу одновременно - от Байдена до Макрона, от Дуды до Шольца, от Науседы до Кисиды. Понятно, что это является переходом всех красных линий дипломатии, но это оправдано в условиях, когда сам Путин перешел все красные линии и занимается неприкрытым геноцидом. Таракан, возомнивший себя богом, заслуживает хорошего тапка, а не телефонных звонков.
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16.07.2022 08:16 Ответить
И что дальше...?!
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16.07.2022 08:17 Ответить
Так это значит что Денисова все правильно говорила про зверства армии РФ?
Это значит что Денисова подвинули с должности что бы люди не узнали правду об изнасилованиях и убийствах содеянных русней?
Кто это провернул, Ермак с арахамией?
Это безуглая педалировала, Маршака 50?
Кто топил за отстранение Денисовой?
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16.07.2022 09:50 Ответить
Так верните Денисову, ***** путинские !
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16.07.2022 09:56 Ответить
Цікаво що саме за цю доповідь, на яку посилається ОБСЄ, і була звільнена Денісова.
Виходить що все це правда і її звільнили безпідставно щоб посадити туди якусь свою ручну мавпочку.
Сподіваюсь, після війни наші патріоти знесуть цю кримінальну, антиукраїнську владу і примусять цю сволоту за все відповісти.
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16.07.2022 10:12 Ответить
зелені гниди сказали що то фейк і звільнили Денісову.
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16.07.2022 11:15 Ответить
Отныне и навсегда для всего мира расеяне - животные. И это задокументировано и вживлено во всемирную информационную сеть.

Расеянцы всегда вели себя так - например, в Германии во 2МВ. Но там они были типа на стороне добра, и их половые зверства не обсуждались активно.
А теперь орда никаких индульгенций не получит.

Раша отныне и до ее бесславного конца - территория недоразвитых недолюдей.
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16.07.2022 11:33 Ответить
Навіть сліпе обсє побачило ці жахливі злочини, а новий омбудсмен все ніяк не може від аналу колоМойши відірватися та зайнятися своїми обов'язками.
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16.07.2022 12:40 Ответить
 
 