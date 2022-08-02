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Новости Санкции против России Война
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Канада расширила санкции против России

санкції

Канада ввела дополнительные санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций, которые "причастны к бессмысленному кровопролитию, устроенному президентом России Владимиром Путиным, в том числе ужасающим событиям в Буче".

"Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности в Буче", – отмечается в пресс-релизе правительства Канады.

Кроме того, Канада продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.

"Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину", - подчеркнула Мелани Жоли.

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Канада (2092) россия (95725) санкции (11326)


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Канада розширила санкції газовою турбіною для фінансування рашиста-терориста.
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02.08.2022 16:57 Ответить
тем что отдала турбину пареше? спасибо
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02.08.2022 16:59 Ответить
дипстосунки ще не розірвали? Ой, щось довго тягнуть волинку.
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02.08.2022 17:17 Ответить
краще зруйнуйте турбіну
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02.08.2022 17:19 Ответить
 
 