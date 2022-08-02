Канада расширила санкции против России

Канада ввела дополнительные санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций, которые "причастны к бессмысленному кровопролитию, устроенному президентом России Владимиром Путиным, в том числе ужасающим событиям в Буче".

"Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности в Буче", – отмечается в пресс-релизе правительства Канады.

Кроме того, Канада продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.

"Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину", - подчеркнула Мелани Жоли.

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