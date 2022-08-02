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Канада розширила санкції проти Росії

санкції

Канада запровадила додаткові санкції проти Росії через її вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Зазначається, що нові санкції запроваджено проти 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які "причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Володимир Путіна, зокрема жахливі події в Бучі".

"Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі", - зазначається в пресрелізі уряду.

Також Канада продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

"Ми не дозволимо Володимиру Путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну", - наголосила глава МЗС Мелані Жолі.

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Канада (2208) росія (65442) санкції (11900)


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Канада розширила санкції газовою турбіною для фінансування рашиста-терориста.
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02.08.2022 16:57 Відповісти
тем что отдала турбину пареше? спасибо
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02.08.2022 16:59 Відповісти
дипстосунки ще не розірвали? Ой, щось довго тягнуть волинку.
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02.08.2022 17:17 Відповісти
краще зруйнуйте турбіну
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02.08.2022 17:19 Відповісти
 
 