Канада розширила санкції проти Росії

Канада запровадила додаткові санкції проти Росії через її вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Зазначається, що нові санкції запроваджено проти 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які "причетні до безглуздого кровопролиття президента Росії Володимир Путіна, зокрема жахливі події в Бучі".

"Канада рішуче засуджує вбивства мирних жителів в Україні та використовуватиме всі наявні засоби, щоб забезпечити повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі", - зазначається в пресрелізі уряду.

Також Канада продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

"Ми не дозволимо Володимиру Путіну та його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну", - наголосила глава МЗС Мелані Жолі.

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