Вже третина російських мономіст постраждала від санкцій
Кожне третє з російських мономіст уже постраждало через введення західних санкцій і заходів у відповідь із боку влади РФ, решта відчують негативні наслідки до кінця року.
Про це йдеться у у доповіді російського Центру стратегічних розробок (ЦСР), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".
Мономісто – це населений пункт (не обов'язково місто, може бути і сільське поселення), сформований навколо одного підприємства або групи підприємств, пов'язаних єдиним виробничим ланцюжком. Таке підприємство називають містоутворювальним.
Від санкцій постраждало 134 містоутворювальні підприємства, на яких працює понад 500 тис. жителів Росії. Ще 38 таких підприємств зіткнулися з непрямими наслідками обмежень. Водночас значне погіршення ситуації – у 16 підприємств, де працює 182 тис. осіб. Найбільше постраждали лісопромисловість та деревообробка, металургія, транспортне машинобудування.
У ЦСР вважають, що основні негативні наслідки санкцій для соціально-економічного становища мономіст Росії виявляться в III і IV кварталах 2022 року. Ідеться про скорочення працівників, зменшення випуску продукції та навіть на закриття підприємств, не здатних адаптуватися в нових умовах.
Водночас дослідження виявило мономіста, стійкі до санкцій. Приблизно 50 містоутворювальних компаній змогли швидко адаптуватися до нових умов. У більш виграшному становищі опинилися підприємства військово-промислового комплексу та виробники автокомпонентів – аналогів імпортних деталей, а також організації з невисокими темпами модернізації та впровадження сучасних технологій.
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