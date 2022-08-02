Нанесен ракетный удар по Червоноградскому району, – Львовская ОВА

Рашисты нанесли ракетный удар по Червоноградскому району Львовской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали позже", - написал чиновник в телеграм-канале.

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