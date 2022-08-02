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Новости Война
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Нанесен ракетный удар по Червоноградскому району, – Львовская ОВА

вибух,обстріл

Рашисты нанесли ракетный удар по Червоноградскому району Львовской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара. Оперативные службы выехали на место. Детали позже", - написал чиновник в телеграм-канале.

Также читайте: Зеленский обсудил с Рау освобождение из плена украинцев, входивших в состав СММ ОБСЕ

обстрел (27405) ракеты (3578) Козицкий Максим (98) Львовская область (2918)


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Топ комментарии
+45
А шо, зерно быриги вывозят ? А небо над Украиной не закрывают? ООН уже даже не возмущается убийством азовцев. ДОУПРАВЛЯЛИСЬ СЛУГИ
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02.08.2022 19:12
+26
Ракетний удар, це звичайно величезна трагедія, але постає питання - а якої холери на 32-му році незалежної України на Заході України, на кордоні з Польщею ще існує камуняцька назва - Червоноград?
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02.08.2022 19:16
+15
если не будем продавать зерно - не будет следующего урожая, и курс 47 увидим быстро. Бросьте свой идиотизм с зерном.
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02.08.2022 19:15
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скоты безрогие кацапские
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02.08.2022 19:10 Ответить
А шо, зерно быриги вывозят ? А небо над Украиной не закрывают? ООН уже даже не возмущается убийством азовцев. ДОУПРАВЛЯЛИСЬ СЛУГИ
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02.08.2022 19:12 Ответить
Де ті Бігуси зі свинарчукми... Тоді поросячий вихг з усих помийоу лився
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02.08.2022 19:14 Ответить
О чем ты, лишенец? Ты уже рассказывало, что хуже не будит. И как не хуже? 10 лярдов ЗВР за 3 месяца, как с куста. И т.д. Что там Свинарчуки украли? На 3 или 4 дня вашего 2,5 летнего крадивництва со срусским битумом?
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02.08.2022 19:26 Ответить
замовлення та оплати не було....
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02.08.2022 19:40 Ответить
ви в Туреччині на відпочинку ?
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02.08.2022 19:15 Ответить
Супроводжує зерновий конвой із Одеси.
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02.08.2022 19:25 Ответить
если не будем продавать зерно - не будет следующего урожая, и курс 47 увидим быстро. Бросьте свой идиотизм с зерном.
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02.08.2022 19:15 Ответить
А у нас фактически не будет следующего урожая, потому что 28% территории уже окупированы и эта цифра продолжает расти, а остальную полируют и будут полировать ракетами 24/7 выжигая поля и посевы. И доллар по 47 ты не увидишь, потому что умные головы из Нацбанка запретили показывать курс в обменниках. Так что идиотизм это твой комментарий.Увы.
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02.08.2022 19:24 Ответить
таблетки от паники забыл принять?
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02.08.2022 19:38 Ответить
Он все правильно пишет. В будущем году и 20 лямов тонн под большим вопросом. Плюс как только в Украине будет дефицит зерна сразу начнутся атаки Раиссы на элеваторы.
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02.08.2022 19:43 Ответить
своими проблемами озаботьтесь, не надо нас пугать.
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02.08.2022 19:53 Ответить
Дурашка, это общие реалии. А пугать тебя еще не начинали
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02.08.2022 20:05 Ответить
домом займись, у тебя тайга с одной стороны горит, а с другой ее китайцы вырубают. А про "мы еще не начинали" украинцы уже от твоего ***** слышали.
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02.08.2022 21:12 Ответить
Кого це вас? Заспокійливо-переможний відосік вже подивились?
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03.08.2022 00:14 Ответить
не слуги , эти дегенераты от рождения , а фсб не плохо ,, управляет ,, в раде.
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02.08.2022 19:21 Ответить
А що ви хочете від ООН? Дуже ООН допомогло у В'єтнамі, Іраку, Афганістані в 80-х, Боснії, Хорватії чи тій же Сирії нещодавно(Алеппо з тисячами жертв мирних)? Чи може Червоний Хрест дуже допоміг євреям, щоб їх не спалювали сотнями тисяч в Освенціумі та інших таборах сметрі?

Це війна. Ті, хто розв'язують війни, не будуть звертати увагу на ООН і Червоний Хрест. Не для того їм була війна потрібна, щоб дослухатися до думки даних організацій.
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02.08.2022 19:36 Ответить
Ракетний удар, це звичайно величезна трагедія, але постає питання - а якої холери на 32-му році незалежної України на Заході України, на кордоні з Польщею ще існує камуняцька назва - Червоноград?
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02.08.2022 19:16 Ответить
Прикинь, є і Новомосковськ.
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02.08.2022 19:23 Ответить
Ось тому й кажуть - Не клич лихо, саме прийде. А всі ці назви, Червоноград, Новомосковськ, Кіровоград, Дніпропетровськ та ін. та ін., вони не те, що покликали московське лихо, воно заявилося, як до себе в рідний дім.
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02.08.2022 19:27 Ответить
повільно відбувається декомунізація - багато хто проти, особливо Ізраїль та євреї в Україні - Бужанські, Рабіновичі, Дубинські і тд.

Посол Ізраїлю постійно незадоволений героями України, які загинули від рук комуністів та нацистів - Шухевич, Бандера, Коновалець, Петлюра та інші.
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02.08.2022 19:24 Ответить
На івриті про таку ситуацію кажуть - "Ма а кешер бейн махат ле тахат", що у вільному перекладі означає - Який зв'язок між голкою та дупою.
Ти не зрозумів, про що я. Я писав зовсім про інше
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02.08.2022 19:30 Ответить
посол Израиля, который тащит за собой совок еще из ленинграда, идет туда, куде его лучше всего может послать Хасман Мандик Жиси.
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02.08.2022 19:34 Ответить
вероятно, по причине того, что среди местного населения не осталось в живых тех, кто жил при старом названии. Это как Донецку вернуть его историческое название ) Шахтёры - они такие...
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02.08.2022 19:25 Ответить
Я у 1984 р. був на змаеаннях У Червонограді. Водили на екскурсію до Краєзнавчого музею. До початку 50-х минулого століття місто мало назву Кристинопіль. Запам"ятав, бо за партою сидів з дівчино Христиною.
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02.08.2022 19:35 Ответить
а вони не забувають:
"Офіційно: фірма "Ладан" із Червонограда, для своїх ми товариство з Кристинопіль - Старе місто" https://ladan-shop.com.ua/dostavka-%D1%96-oplata.html
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02.08.2022 19:47 Ответить
Донецьк треба перейменувати в Бандеру, щоб усі, хто там живе, були бандерівцями. Хто не згоден, нехай вагінить за порєбрік. Щоб і згадки не було, про якусь там "ДНР". А Луганськ - в Шухевич.
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02.08.2022 20:32 Ответить
взагалі то комуняцька назва у цього міста звучала ось так:
(у козлорилої популяції немає слова червоний, вони кажуть красний)

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02.08.2022 20:04 Ответить
При всій повазі- Червоноград почав існувати в 1951. у вказаному в документі році це був Кристинопіоль і територія Польщі. І направду- ніколи не писали в документах як Красноград
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02.08.2022 21:43 Ответить
До 1951 Червоноград був Кристинополем. Засновник міста - краківський воєвода, багатій Фелікс-Казимир Потоцький у 1692 році назвав місто на честь дружини - Кристини, з Любомирських
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02.08.2022 21:40 Ответить
Це зрозуміло, і було б зрозуміло подвійно, якби цей Червоноград перебував у ДеНеРе/ЛеНеРе. В них по два Ленина на кв. метр.
Але ж Львівська область...?
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02.08.2022 21:49 Ответить
З білорусі стріляли?
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02.08.2022 19:20 Ответить
То кацапи хочуть розпорошити, відтягти наші ППО з південного сходу
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02.08.2022 19:27 Ответить
Пишуть, що з боку Каспію...
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02.08.2022 19:34 Ответить
Дайте ще зерна голодним озабочєнцам!
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02.08.2022 19:23 Ответить
Не пора ли этот район переименовать?
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02.08.2022 19:27 Ответить
спиртзавод напевно попали

за таке радехівчани всіх готові вбити
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02.08.2022 19:30 Ответить
Здіваюця над меншим -- нічо ми ім ше притулим
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02.08.2022 19:31 Ответить
@bamr69

· 4h

#Авдеевка наша арта молчит . Орки проводят зачистку Песок . Много непонятного
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02.08.2022 19:31 Ответить
Капець. Вісім років тримали. Зараз все посиплеться.
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02.08.2022 20:40 Ответить
Був раз в Червонограді на гучній гулянці.Нічого стратегічного там не побачив))Певно,дуже гулянкою був зайнятий)
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02.08.2022 19:58 Ответить
Удар по Червонограду на Львовщине - это в сторону белорусской границы . . .
На другом ресурсе было, что из 7 ракет 6 сбили, а одна на Львовщине попала в наш зенитно-ракетный комплекс . . .

Такое впечатление, что нейтрализуют прикрытие неба в районе украинско-белорусской границы, чтобы облегчить последующую атаку с Беларуси . . . Уж не собрался ли усатый таки вторгаться ?
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02.08.2022 20:23 Ответить
Червоноград - це впритул польського кордону, кордону НАТО. Дразнять?
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02.08.2022 21:42 Ответить
мозги выключи если они есть.... Чеввоноград это красивый город!!! тфу читьть противно
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02.08.2022 21:43 Ответить
 
 