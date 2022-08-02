Завдано ракетного удару по Червоноградському району, – Львівська ОВА

Рашисти завдали ракетного удару по Червоноградському району Львівської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав чиновник у телеграм-каналі.

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