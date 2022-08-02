Завдано ракетного удару по Червоноградському району, – Львівська ОВА
Рашисти завдали ракетного удару по Червоноградському району Львівської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав чиновник у телеграм-каналі.
Топ коментарі
+45 Sophia-Maria Duglass
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Це війна. Ті, хто розв'язують війни, не будуть звертати увагу на ООН і Червоний Хрест. Не для того їм була війна потрібна, щоб дослухатися до думки даних організацій.
Посол Ізраїлю постійно незадоволений героями України, які загинули від рук комуністів та нацистів - Шухевич, Бандера, Коновалець, Петлюра та інші.
Ти не зрозумів, про що я. Я писав зовсім про інше
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(у козлорилої популяції немає слова червоний, вони кажуть красний)
Але ж Львівська область...?
за таке радехівчани всіх готові вбити
· 4h
#Авдеевка наша арта молчит . Орки проводят зачистку Песок . Много непонятного
На другом ресурсе было, что из 7 ракет 6 сбили, а одна на Львовщине попала в наш зенитно-ракетный комплекс . . .
Такое впечатление, что нейтрализуют прикрытие неба в районе украинско-белорусской границы, чтобы облегчить последующую атаку с Беларуси . . . Уж не собрался ли усатый таки вторгаться ?