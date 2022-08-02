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Завдано ракетного удару по Червоноградському району, – Львівська ОВА

вибух,обстріл

Рашисти завдали ракетного удару по Червоноградському району Львівської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав чиновник у телеграм-каналі.

Також читайте: В небі над Вінниччиною сили ППО збили 2 ракети, - ОВА

Автор: 

обстріл (28725) ракети (4033) Козицький Максим (126) Львівська область (2443)


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Топ коментарі
+45
А шо, зерно быриги вывозят ? А небо над Украиной не закрывают? ООН уже даже не возмущается убийством азовцев. ДОУПРАВЛЯЛИСЬ СЛУГИ
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02.08.2022 19:12
+26
Ракетний удар, це звичайно величезна трагедія, але постає питання - а якої холери на 32-му році незалежної України на Заході України, на кордоні з Польщею ще існує камуняцька назва - Червоноград?
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02.08.2022 19:16
+15
если не будем продавать зерно - не будет следующего урожая, и курс 47 увидим быстро. Бросьте свой идиотизм с зерном.
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02.08.2022 19:15
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скоты безрогие кацапские
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02.08.2022 19:10 Відповісти
А шо, зерно быриги вывозят ? А небо над Украиной не закрывают? ООН уже даже не возмущается убийством азовцев. ДОУПРАВЛЯЛИСЬ СЛУГИ
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02.08.2022 19:12 Відповісти
Де ті Бігуси зі свинарчукми... Тоді поросячий вихг з усих помийоу лився
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02.08.2022 19:14 Відповісти
О чем ты, лишенец? Ты уже рассказывало, что хуже не будит. И как не хуже? 10 лярдов ЗВР за 3 месяца, как с куста. И т.д. Что там Свинарчуки украли? На 3 или 4 дня вашего 2,5 летнего крадивництва со срусским битумом?
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02.08.2022 19:26 Відповісти
замовлення та оплати не було....
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02.08.2022 19:40 Відповісти
ви в Туреччині на відпочинку ?
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02.08.2022 19:15 Відповісти
Супроводжує зерновий конвой із Одеси.
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02.08.2022 19:25 Відповісти
если не будем продавать зерно - не будет следующего урожая, и курс 47 увидим быстро. Бросьте свой идиотизм с зерном.
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02.08.2022 19:15 Відповісти
А у нас фактически не будет следующего урожая, потому что 28% территории уже окупированы и эта цифра продолжает расти, а остальную полируют и будут полировать ракетами 24/7 выжигая поля и посевы. И доллар по 47 ты не увидишь, потому что умные головы из Нацбанка запретили показывать курс в обменниках. Так что идиотизм это твой комментарий.Увы.
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02.08.2022 19:24 Відповісти
таблетки от паники забыл принять?
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02.08.2022 19:38 Відповісти
Он все правильно пишет. В будущем году и 20 лямов тонн под большим вопросом. Плюс как только в Украине будет дефицит зерна сразу начнутся атаки Раиссы на элеваторы.
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02.08.2022 19:43 Відповісти
своими проблемами озаботьтесь, не надо нас пугать.
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02.08.2022 19:53 Відповісти
Дурашка, это общие реалии. А пугать тебя еще не начинали
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02.08.2022 20:05 Відповісти
домом займись, у тебя тайга с одной стороны горит, а с другой ее китайцы вырубают. А про "мы еще не начинали" украинцы уже от твоего ***** слышали.
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02.08.2022 21:12 Відповісти
Кого це вас? Заспокійливо-переможний відосік вже подивились?
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03.08.2022 00:14 Відповісти
не слуги , эти дегенераты от рождения , а фсб не плохо ,, управляет ,, в раде.
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02.08.2022 19:21 Відповісти
А що ви хочете від ООН? Дуже ООН допомогло у В'єтнамі, Іраку, Афганістані в 80-х, Боснії, Хорватії чи тій же Сирії нещодавно(Алеппо з тисячами жертв мирних)? Чи може Червоний Хрест дуже допоміг євреям, щоб їх не спалювали сотнями тисяч в Освенціумі та інших таборах сметрі?

Це війна. Ті, хто розв'язують війни, не будуть звертати увагу на ООН і Червоний Хрест. Не для того їм була війна потрібна, щоб дослухатися до думки даних організацій.
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02.08.2022 19:36 Відповісти
Ракетний удар, це звичайно величезна трагедія, але постає питання - а якої холери на 32-му році незалежної України на Заході України, на кордоні з Польщею ще існує камуняцька назва - Червоноград?
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02.08.2022 19:16 Відповісти
Прикинь, є і Новомосковськ.
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02.08.2022 19:23 Відповісти
Ось тому й кажуть - Не клич лихо, саме прийде. А всі ці назви, Червоноград, Новомосковськ, Кіровоград, Дніпропетровськ та ін. та ін., вони не те, що покликали московське лихо, воно заявилося, як до себе в рідний дім.
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02.08.2022 19:27 Відповісти
повільно відбувається декомунізація - багато хто проти, особливо Ізраїль та євреї в Україні - Бужанські, Рабіновичі, Дубинські і тд.

Посол Ізраїлю постійно незадоволений героями України, які загинули від рук комуністів та нацистів - Шухевич, Бандера, Коновалець, Петлюра та інші.
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02.08.2022 19:24 Відповісти
На івриті про таку ситуацію кажуть - "Ма а кешер бейн махат ле тахат", що у вільному перекладі означає - Який зв'язок між голкою та дупою.
Ти не зрозумів, про що я. Я писав зовсім про інше
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02.08.2022 19:30 Відповісти
посол Израиля, который тащит за собой совок еще из ленинграда, идет туда, куде его лучше всего может послать Хасман Мандик Жиси.
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02.08.2022 19:34 Відповісти
вероятно, по причине того, что среди местного населения не осталось в живых тех, кто жил при старом названии. Это как Донецку вернуть его историческое название ) Шахтёры - они такие...
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02.08.2022 19:25 Відповісти
Я у 1984 р. був на змаеаннях У Червонограді. Водили на екскурсію до Краєзнавчого музею. До початку 50-х минулого століття місто мало назву Кристинопіль. Запам"ятав, бо за партою сидів з дівчино Христиною.
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02.08.2022 19:35 Відповісти
а вони не забувають:
"Офіційно: фірма "Ладан" із Червонограда, для своїх ми товариство з Кристинопіль - Старе місто" https://ladan-shop.com.ua/dostavka-%D1%96-oplata.html
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02.08.2022 19:47 Відповісти
Донецьк треба перейменувати в Бандеру, щоб усі, хто там живе, були бандерівцями. Хто не згоден, нехай вагінить за порєбрік. Щоб і згадки не було, про якусь там "ДНР". А Луганськ - в Шухевич.
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02.08.2022 20:32 Відповісти
взагалі то комуняцька назва у цього міста звучала ось так:
(у козлорилої популяції немає слова червоний, вони кажуть красний)

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02.08.2022 20:04 Відповісти
При всій повазі- Червоноград почав існувати в 1951. у вказаному в документі році це був Кристинопіоль і територія Польщі. І направду- ніколи не писали в документах як Красноград
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02.08.2022 21:43 Відповісти
До 1951 Червоноград був Кристинополем. Засновник міста - краківський воєвода, багатій Фелікс-Казимир Потоцький у 1692 році назвав місто на честь дружини - Кристини, з Любомирських
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02.08.2022 21:40 Відповісти
Це зрозуміло, і було б зрозуміло подвійно, якби цей Червоноград перебував у ДеНеРе/ЛеНеРе. В них по два Ленина на кв. метр.
Але ж Львівська область...?
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02.08.2022 21:49 Відповісти
З білорусі стріляли?
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02.08.2022 19:20 Відповісти
То кацапи хочуть розпорошити, відтягти наші ППО з південного сходу
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02.08.2022 19:27 Відповісти
Пишуть, що з боку Каспію...
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02.08.2022 19:34 Відповісти
Дайте ще зерна голодним озабочєнцам!
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02.08.2022 19:23 Відповісти
Не пора ли этот район переименовать?
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02.08.2022 19:27 Відповісти
спиртзавод напевно попали

за таке радехівчани всіх готові вбити
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02.08.2022 19:30 Відповісти
Здіваюця над меншим -- нічо ми ім ше притулим
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02.08.2022 19:31 Відповісти
@bamr69

· 4h

#Авдеевка наша арта молчит . Орки проводят зачистку Песок . Много непонятного
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02.08.2022 19:31 Відповісти
Капець. Вісім років тримали. Зараз все посиплеться.
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02.08.2022 20:40 Відповісти
Був раз в Червонограді на гучній гулянці.Нічого стратегічного там не побачив))Певно,дуже гулянкою був зайнятий)
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02.08.2022 19:58 Відповісти
Удар по Червонограду на Львовщине - это в сторону белорусской границы . . .
На другом ресурсе было, что из 7 ракет 6 сбили, а одна на Львовщине попала в наш зенитно-ракетный комплекс . . .

Такое впечатление, что нейтрализуют прикрытие неба в районе украинско-белорусской границы, чтобы облегчить последующую атаку с Беларуси . . . Уж не собрался ли усатый таки вторгаться ?
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02.08.2022 20:23 Відповісти
Червоноград - це впритул польського кордону, кордону НАТО. Дразнять?
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02.08.2022 21:42 Відповісти
мозги выключи если они есть.... Чеввоноград это красивый город!!! тфу читьть противно
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02.08.2022 21:43 Відповісти
 
 