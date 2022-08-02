В небі над Вінниччиною сили ППО збили 2 ракети, - ОВА
Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети над Вінницькою областю.
Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Над Вінницькою областю працює ППО. 2 ракети збили. Залишайтесь в укриттях до відбою "Повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
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