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В небі над Вінниччиною сили ППО збили 2 ракети, - ОВА

ппо

Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети над Вінницькою областю.

Про це у Telegram повідомляє глава ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Вінницькою областю працює ППО. 2 ракети збили. Залишайтесь в укриттях до відбою "Повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Вінниця (621) Борзов Сергій (50)


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ЗСУ !!! Слава нашим воїнам !!!
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02.08.2022 18:02 Відповісти
Ангелы хранители наши
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02.08.2022 18:05 Відповісти
Гордість наша! Слава ЗСУ!!!
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02.08.2022 18:10 Відповісти
респектище!!!
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02.08.2022 18:11 Відповісти
Знаю ще про дві збиті. В іншій області. Молодці ВПС ППО! Дай Боже, щоб побільше збили!
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02.08.2022 18:19 Відповісти
«Киберпартизаны» Белоруссии выложили в открытый доступ данные сотрудников Службы безопасности Лукашенко. Всего - 1083 человека.
charter97.org/ru/news/2022/8/2/509548/
blackmap.org/
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02.08.2022 19:05 Відповісти
 
 