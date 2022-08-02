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Новости Война
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В небе над Виннитчиной силы ПВО сбили 2 ракеты, - ОВА

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты над Винницкой областью.

Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Над Винницкой областью работает ПВО. 2 ракеты сбили. Оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"", - говорится в сообщении.

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Винница (726) Борзов Сергей (38)


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ЗСУ !!! Слава нашим воїнам !!!
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02.08.2022 18:02 Ответить
Ангелы хранители наши
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02.08.2022 18:05 Ответить
Гордість наша! Слава ЗСУ!!!
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02.08.2022 18:10 Ответить
респектище!!!
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02.08.2022 18:11 Ответить
Знаю ще про дві збиті. В іншій області. Молодці ВПС ППО! Дай Боже, щоб побільше збили!
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02.08.2022 18:19 Ответить
«Киберпартизаны» Белоруссии выложили в открытый доступ данные сотрудников Службы безопасности Лукашенко. Всего - 1083 человека.
charter97.org/ru/news/2022/8/2/509548/
blackmap.org/
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02.08.2022 19:05 Ответить
 
 