В небе над Виннитчиной силы ПВО сбили 2 ракеты, - ОВА
Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты над Винницкой областью.
Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Над Винницкой областью работает ПВО. 2 ракеты сбили. Оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"", - говорится в сообщении.
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