В небе над Виннитчиной силы ПВО сбили 2 ракеты, - ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты над Винницкой областью.

Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Над Винницкой областью работает ПВО. 2 ракеты сбили. Оставайтесь в укрытиях до отбоя "Воздушной тревоги"", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Около 50-100 человек ежедневно эвакуируются из Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО