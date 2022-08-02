Около 50-100 человек ежедневно эвакуируются из Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

Из оккупированного Мариуполя в Донецкой области, где осталась примерно пятая часть от довоенного населения, продолжают выезжать люди. В день примерно 50-100 человек.

Об этом рассказал в эфире телемарафона советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

"Около 50-100 человек ежедневно уезжают из Мариуполя. Желающие есть. Сейчас мы наблюдаем новую волну желающих эвакуироваться, это связано непосредственно с действиями оккупантов в городе. Появились снова московские кураторы, бывшие криминальные мариупольские авторитеты, скажем так, сплошной рэкет. Даже те, кто усомнился и решил построить новый бизнес в Мариуполе, начали бежать оттуда", - рассказал Андрющенко.

По его словам, в городе остается 120-130 тыс. жителей. Это примерно пятая часть довоенного населения. В прошлом году местные власти производили подсчет по биллингу мобильной связи, получили ориентировочное количество жителей в 530 тыс.

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Около 60% остающихся в Мариуполе людей - пенсионеры.

"Около 70 тыс., и по нашим подсчетам, и по подсчетам оккупантов. Редкий случай - мы сходимся в цифрах", - комментирует советник мэра Мариуполя.

Он также отметил, что несколько десятков тысяч мариупольцев ждут, когда их выпустят из города.