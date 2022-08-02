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Близько 50-100 осіб щодня евакуюються з Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

З окупованого Маріуполя на Донеччині, де залишилася приблизно п'ята частина від довоєнного населення, продовжують виїжджати люди. На день - приблизно 50-100 осіб.

Про це розповів у ефірі телемарафону радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дом.

"Близько 50-100 осіб щодня виїжджають з Маріуполя. Охочі є. Зараз ми спостерігаємо нову хвилю охочих евакуюватися, це пов'язано безпосередньо з діями окупантів у місті. З'явилися знову московські куратори, колишні кримінальні маріупольські авторитети, скажімо так, і починається суцільний рекет. Навіть ті, хто засумнівався і вирішив збудувати новий бізнес у Маріуполі, почали звідти тікати", - розповів Андрющенко.

За його словами, у місті залишаються 120-130 тис. жителів. Це приблизно п'ята частина довоєнного населення. Минулого року місцева влада робила підрахунок за білінгом мобільного зв'язку, отримала орієнтовну кількість мешканців у 530 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини

Приблизно 60% людей, які залишаються у Маріуполі, - пенсіонери.

"Близько 70 тис., і за нашими підрахунками, і за підрахунками окупантів. Рідкісний випадок - ми сходимося в цифрах", - коментує радник мера Маріуполя.

Він також зазначив, що кілька десятків тисяч маріупольців чекають, коли їх випустять із міста.

Автор: 

Маріуполь (3237) окупація (6719) евакуація (2323) Андрющенко Петро (696)


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Коли ми дізнаємось правдиву цифру загиблих маріупольців?
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02.08.2022 16:14 Відповісти
Кто-то видел в реале мэра Мариуполя в живую? Только раднык за все отдувается
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02.08.2022 16:29 Відповісти
Навіщо він тобі потрібен? Віртуальний мер вже не існуючого міста.
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02.08.2022 16:47 Відповісти
прикинувши *** к носу рішили іхати
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02.08.2022 16:55 Відповісти
 
 