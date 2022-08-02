РУС
Восстановлено сообщение севера и юга Сумской области, - Кубраков

В Украине возобновлено сообщение севера и юга Сумской области. Был отремонтирован 12-метровый мост через канал у села Шевченково на автодороге Р-60 Кролевец Конотоп Ромны Пирятин, который повредили оккупанты еще в марте.

"В настоящее время мост открыт для проезда всех видов транспорта, ожидаем улучшения процесса доставки помощи и необходимых товаров для жителей Сумщины", - отметил он.

Глава министерства отметил, что демонтировали разрушенные конструкции моста, восстановили поврежденные насадки опор, смонтировали новые пролетные строения. Также дорожники сделали новое асфальтобетонное покрытие, монолитные тротуары, перильное и барьерное ограждение.

"В ближайшее время завершим все работы нанесением дорожной разметки. На Сумщине все еще много работы, разрушены 10 искусственных сооружений - на двоих движение уже восстановлено благодаря усилиям дорожников и тесному сотрудничеству с нашими военными. Работаем для Победы", - подытожил Кубраков.

Этот мост повредили еще в марте российские оккупанты.

То є добре
02.08.2022 19:36 Ответить
вечно журналисты выдумают новость на ровном месте...никто этот мост не перекрывал
02.08.2022 20:22 Ответить
 
 