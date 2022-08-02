Відновлено сполучення півночі та півдня Сумської області, - Кубраков

В Україні відновлено сполучення півночі та півдня Сумської області. Було відремонтовано 12-метровий міст через канал біля села Шевченкове на автодорозі Р-60 Кролевець Конотоп Ромни Пирятин, який пошкодили окупанти ще в березні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у своєму Facebook.

"Наразі міст відкритий для проїзду всіх видів транспорту, очікуємо на покращення процесу доставки допомоги та необхідних товарів для жителів Сумщини", – зазначив він.

Глава міністерства зазначив, що демонтували зруйновані конструкції мосту, відновили пошкоджені насадки опор, змонтували нові прогонові будови. Також дорожники зробили нове асфальтобетонне покриття, монолітні тротуари, перильну та бар'єрну огорожу.

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"Найближчим часом завершимо усі роботи нанесенням дорожньої розмітки. На Сумщині все ще є багато роботи, зруйновано 10 штучних споруд – на двох рух вже відновлено завдяки зусиллям дорожників та тісній співпраці з нашими військовими. Працюємо для Перемоги", – підсумував Кубраков.

Цей міст пошкодили ще в березні російські окупанти.