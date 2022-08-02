Провел дюжину консультаций со специалистами в области гражданства. Ни один из них не назвал решение Зеленского законным и обоснованным, - Корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан рассказал, что продолжает получать обращения от людей, желающих присоединиться к подписантам открытого письма президенту Владимиру Зеленскому о возвращении ему гражданства.

Об этом Корбан сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые друзья, если бы не обстоятельства, которые со мной произошли, я бы никогда не открыл для себя такое количество достойных смелых самодостаточных украинцев, с которыми мы ещё в будущем совершим немало хороших дел для нашей страны.

Целую неделю с момента, как меня лишили украинского паспорта и не впустили в страну, я продолжаю получать добрые слова, а главное - персональные подписи в мою поддержку за отмену незаконного указа и за мое возвращение в Украину. От людей, которые не побоялись высказать своё мнение и которые хотят жить в правовом государстве. Два предидущих списка опубликовал мэр Днепра Филатов.

Читайте также: Корбана лишили гражданства, хотя он был главой штаба обороны Днепра. ДОКУМЕНТ

Все спрашивают, каковы же истинные причины такого решения президента и главы его Офиса, принятого в разгар ожесточённой фазы войны?

Многие считают, что в основу такого решения по логике вещей должны быть положены веские аргументы. Некоторые даже подозревают, что я скрываю эти причины. Во время последней пресс-конференции президент ушёл от ответа короткой фразой: "Ніяких спекуляцій немає. Все по закону".

В то же время за последние три дня я провёл дюжину консультаций с ведущими украинскими и международными специалистами в области гражданства. Ни один из них не назвал это решение законным и обоснованным. По всей видимости президент и глава его Офиса обладают какими-то знаниями, которыми не обладают даже самые крутые профессионалы и уж тем более я.

В последние дни я успокоился.

Во-первых, в стране война, а значит голову нужно держать в холоде, сердце - в тепле - для родных и близких.

Во-вторых, опыт столкновений с предыдущими президентами научил меня быть толерантным, мудрым, воспитанным, меняться и расти над собой. Поэтому я пока воздержусь от критики в адрес людей, которые почему-то решили, что власть и война дали им право распоряжаться моей судьбой и разлучать меня с близкими.

А теперь о будущем и достойных людях, которые продолжают подписывать публичное письмо к президенту в мою поддержку. Я нуждаюсь в вашей поддержке. Чем больше нас, тем меньше они будут совершать глупости.

Присоединяйтесь", - написал Корбан и опубликовал перечень лиц, присоединившихся к подписантам письма к Зеленскому:

1. Олександр Турчинов - виконуючий обов'язки президента України (2014), голова Верховної ради України (2014), секретар РНБО (2014-2019)

2. Матвій Вайсберг – художник

3. Тетяна Циба – народна депутатка України IX скликання

4. Олена Балаба – журналістка, громадська активістка, м. Одеса

5. Артур Міхно - співзасновник та СЕО ВОРК.ua

6. Андрій Рева - міністр соціальної політики України у 2016 - 2019 роках, м. Вінниця

7. Ігор Мосійчук - журналіст, народний депутат VIII скликання, м. Київ

8. Юрій Любоненко – міський голова м. Кривий Ріг (1992-2010рр.), депутат Дніпропетровської обласної ради

9. Марк Гордієнко – громадський діяч, керівник "Ради Громадської Безпеки", м. Одеса

10. Олексій Лазаренко - хокеїст, майстер спорта міжнародного класу України з хокею з шайбою, член збірної команди України, чемпіон світу у складі збірної України у групі B, учасник трьох чемпіонатів світу у вищому дивізіоні, у воєнний час – доброволець-військовослужбовець 25 бригади ДШВ ЗСУ.

11. Володимир Шимальський, соціальний філософ, культуролог

12. Ольга Данилова - радниця Міністра у справах ветеранів, м. Київ

13. Микола Колесник, куратор батальйону Кривбас, м. Кривий Ріг

14. Лілія Коваленко (Liliya Kovalenko) - президентка Асоціації Українців Штату Вашингтон, США

15. Леонід Маслов - юрист, у воєнний час розвідник окремої розвідроти 92 ОМБР. м. Харків

16. Дмитро Карп - громадсько-політичний діяч, координатор ГО Автомайдан Київ, голова спілки "Гідність"

17. Олександр Курбатов - журналіст, редактор, продюсер, медіа-тренер, наразі військовий ЗСУ

18. Ольга Червакова, народна депутатка України VIII скликання, журналістка, громадська діячка

19. Павло Хазан – депутат Дніпропетровської обласної ради, еколог, громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ

20. Вадим Хомаха, Директор проектів Аналітичний центр Digests & Analytics Ukraine

21. Артем Дубров - член правління МБФ "Люди Миру", член політичної партії "Народна Правда", м. Київ

22. Олександр Безпечний - селищний голова, сел. Олександрівка Кіровоградської області

23. Сергій Сабов - міський голова міста Васильків у 2014-2015 р.р.

24. Олексій Бойко - волонтер, посол доброї волі у Польші, м.Вишгород Київської області

25. Олег Закревський - директор "ПП Омегатехносервіс", сел. Олександрівка Кіровоградської області

26. Віктор Коломієць - директор регіональної радіостанції "Богуслав-FM", депутат міської ради м. Богуслав Київської області

27. Юрій Руденко - голова спілки воїнів АТО Богуславської ТГ, депутат міської ради м.Богуслав Київської області

28. Ростислав Єрема - адвокат, депутат сільської ради с.Петрівці Київської області

29. Арсен Гаспарян - депутат Миколаївської міської ради, Голова правління Всеукраїнської Асоціації Кредитних установ, Голова ГО "Майбутнє Миколаєва"

30. Оксана Бойко - адміністраторка ТОВ "Академія сучасної освіти", депутатка сільської ради с. Петрівці Київської області

31. Сергій Жадан - приватний підприємець, депутат міської ради м.Вишгород Київської області

32. Артем Тютюнник - депутат міської ради м.Вишгород Київської області

33. Андрій Вагапов - депутат Одеської міської ради. Волонтер, військовослужбовець 35 Бригади морської піхоти

34. Богдан Ткачук - заслужений працівник газової промисловості України, м.Вишгород Київської області

35. Ольга Ткачук - інженерка-конструкторка, м.Вишгород Київської області

36. Вадим Данькевич - кандидат медичних наук, заслужений лікар України, м.Вишгород Київської області

37. Юрій Христензен – журналіст, аналітик медіа-центру "Одеська політична платформа", м. Одеса

38. Олександр Пугачов - винахідник, лікар, екс-голова асоціації медичних закладів України, м.Вишгород Київської області

39. Артур Терещенко - журналіст, телеведучий, м. Дніпро

40. Єгор Катеров - директор Благодійного фонду "Зелені іновації", м. Вишгород Київської області

41. Олександр Шамота - поет, художник, м. Вишгород Київської області

42. Тарас Сав‘юк - громадській діяч, м. Вишгород Київської області

43. Ольга Ляшенко - заступниця начальника Західного офісу Держаудитслужби, депутатка районної ради м.Дубно Рівненської області

44. Влада Миколюк - засновниця pr-агенції PRoector у м. Дніпро

45. Лариса Борисенко - керівниця ГО Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарєс, нагороджена орденом За сприяння ЗСУ, м. Павлоград

46. Микола Жадан - директор дитячого будинку для дітей-сиріт "Любисток", заслужений вчитель України, м. Вишгород Київської області

47. Ольга Білоус - письменниця, авторка книги "Щоденники Аліси у країні 700 островів", член Конгресу літераторів України, м. Київ

48. Алла Макух - керівниця ГО Всеукраїнський громадський рух матерів та родичів учасників АТО "Берегиня" у м. Дніпро

49. Олег Нагорний - голова профспілки Металургів, волонтер у м. Кам’янське

50. Олена Харченко – керівниця ГО "Молодь Павлограда", депутатка Павлоградської міської ради VI скликання

51. Юрій Кіслейко - начальник управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області

52. Ігор Іщенко - підполковник зенітно-ракетних військ, м.Вишгород Київської області

53. Сергій Верховський - директор заводу, голова правління ПАТ Запоріжнерудпром

54. Андрій Бокач - волонтер Чернігівської філії Волонтерського Центру Захисту України

55. Богдан Шоп'як - директор бурової компанії "Надра" у м. Дрогобич

56. Тетяна Архіпова - ріелторка, керівниця агентства нерухомості MAGIC-Estate у м. Дніпро

57. Лінда Суділовська - волонтерка ГО "Схід та Захід єдині", ГО нагороджена орденом Народний Герой України

58. Ольга Вертелецька - приватна підприємиця у м. Дніпро, суддя Кінологічної спілки України

59. Андрій Гусак - військовослужбовець, батальйон "Свобода", м. Львів

60. Мисник Валентина - керівниця Чернігівської філії "Волонтерський штаб захисту України", м. Чернігів

61. Людмила Івашова - доктор наук з державного управління, професор Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

62. Олена Іщенко - інженерка-будівельниця, м.Вишгород Київської області

63. Олександр Циганков – бадмінтоніст, майстер спорту України, чемпіон СРСР, бронзовий призер чемпіонату світу серед ветеранів, м. Дніпро

64. Олексій Архірєєв - письменник, журналіст (творче псевдо – Олекса Попович)

65. Наталія Шестакова - журналістка, редакторка, членкиня правління "Світлий дім" у м. Одеса

66. Світлана Чайка - співзасновниця польсько-української консалтингової компанії для розвитку бізнесу, м. Дніпро

67. Ольга Дерев'янко - підприємець, голова БО БФ Наш Фенікс у м. Новомосковськ

68. Олександр Шаповалов - зооволонтер ГО Ліга захисту тварин ШАНС, підприємець у м. Павлоград

69. Антон Шевельов - мандрівник, блогер, фотограф, м. Дніпро

70. Юрій Шуліпа - політолог, письменник, директор міжнародної спілки "Інститут національної політики", м. Київ

71. Сергій Жуков - волонтер, організатор мототуристичного проекту Burluk Raid, м. Харків

72. Анатолій Шинкаренко - спортивний журналіст, м. Дніпро

73. Вадим Тугай - підприємець, власник торгівельної мережі ProStor.

74. Ігор Каширін – заступник голови Дніпропетровської обласної ради

75. Ірина Войко – архітекторка, м.Вишгород Київської області

76. Маріанна Мірошніченко - депутатка Дніпропетровської обласної ради, громадська діячка, голова правління громадської організації захисту тварин "Вірність"

77. Андрій Мороз – депутат Дніпропетровської обласної ради

78. Гошгар Мухтаров - Заступник директора селянсько-фермерського господарства "Сяйво", депутат Дніпропетровської обласної ради

79. Альона Турчак – депутатка Дніпропетровської обласної ради

80. Володимир Березинський - Депутат Дніпропетровської обласної ради, доктор політичних наук, професор Дніпровської академії неперервної освіти

81. Олександр Колодій - адвокат, правозахисник, м. Вишгород Київської області

82. Петро Обухов - депутат Одеської міськради

83. Андрій Храпанов - майстер спорту України з фрі-файту. Голова ВП "Всеукраїнська федерація фрі-файту та контактних єдиноборств та змішаних бойових мистецтв" в Дніпропетровській області. Депутат Верхньодніпровської міської ради 2015-2022 р. Зараз мол. серж ДШБ ЗСУ.

84. Наталія Смутко – активістка, мати солдата, м Чернівці

85. Ігор Корнієнко – волонтер, громадський діяч, голова ГО "Господарі України", має нагороду "За сприяння Збройним силам України", смт. Козелець, Чернігівська область

86. Титарчук Тетяна, держслужбовиця, м.Київ

87. Тамара Луговська - директорка Центру планування родини у м. Дніпро

88. Анна Бугайова - керівниця проекту інклюзивних майстерень "Особливі майстерні. Важливий кожен", м. Одеса

89. Ігор Зоренко – підприємець, голова ГО "Волонтерський рух Ігоря Зоренка", смт. Гребінки Київської області

90. Олена Бокач - оперна співачка, Заслужена артистка України, м. Дніпро

91. Наталія Каширіна - архітекторка, співзасновниця бюро FILIMONOV & KASHIRINA architects, м. Дніпро

92. Валерій Маматов - заслужений працівник промисловості України, академік МАЗ, м. Івано-Франківськ

93. Сергій Карцев - депутат Миколаївської міської ради

94. Богдан Новодон - комерційний директор будівельної компанії "Фабрика ЖИТЛА", м. Дніпро

95. Сергій Приймаченко - Голова правління "Новоолександрівський цегельний завод", Новоалександрівка Дніпропетровської області

96. Павло Артемович - сержант ЗСУ, м. Кривий Ріг

97. Наталія Яремчук - інженерка- конструкторка ДП"КБ"Південне"

98. Олександр Скринський - голова Київського міського відділення ВГО "Українська спілка інвалідів - УСІ"

99. Вікторія Суходольська - засновниця ГО SPORT&HEALTH CITY, ідеолог проєкту BE HEALTHY, громадська діячка, волонтерка, м. Дніпро

100. Олександр Калюжний - голова консультаційної Ради учасників бойових дій Волині, радник голови Волинської ОДА з питань ветеранів, очільник Громадського формування БУГ, учасник бойових дій (АТО)

101. Аліна Сологубова - військова волонтерка з 2014 року, засновниця та Голова БО БФ збройно-повітряного флоту Вітчизни безпілотних літальних апаратів, м. Київ

102. Ігор Чабаненко - Генеральний директор Дніпропетровського обласного спеціалізованого реабілітаційного центру "Солоний лиман"

103. Алла Ряжських - підприємиця, депутатка Миколаївської обласної ради, лідерка ГО "Успішне місто Миколаїв"

104. Едмонд Саакян - військовий ЗСУ, головний сержант роти, адвокат, доброволець АТО, м. Дніпро

105. Тетяна Шапаренко - директорка Дніпровського художнього музею Олексій Валентіров – співзасновник компанії "Алюмінієві системи і профілі ASP", архітектор у VALENTIROV & PARTNERS, м. Дніпро

106. Марія Базелюк - Заслужена журналістка України, очолювала Український комітет Антибільшовицького блоку народів та газету "Шлях перемоги", м. Київ

107. Руслан Ригованов – кризовий керівник, кандидат у президенти України на виборах 2019 року, у воєнний час – сержант ЗСУ

108. Юрій Федун - громадський діяч, м. Київ

109. Дмитро Громаков – соціолог, Центр соціального інжинірігну "РАНД"

110. Богдан Гомілко - генеральний директор та засновник Livesounds Agency Ltd., м. Будапешт (Угорщина)

111. Маринкевич Ігор - директор транспортно-логістичної компанії Алавес Дніпро, м. Дніпро

112. Олег Городьков - журналіст Куст-медіа, м. Дніпро Михайло Драганчук - фермер, блогер, автор YouTube-каналу No-Tiller, 39.600 підписників

113. Олександра Бурцева - к.ю.н., адвокатка, директорка ТОВ СКІ, засновниця family space Куча-мала, співорганізаторка UA-FEST, м. Дніпро

114. Тетяна Каптєлова - заслужений лікар України, директорка Поліклініки Інтерпайп, волонтерка, громадська діячка, м. Дніпро

115. Макс Житар - проректор з науково-педагогічної роботи Міжнародного європейського університету, м. Київ

116. Максим Горобейко - д.мед.н., зав. кафедри хірургії КНУ ім Тараса Шевченка, м. Київ

117. Олександр Ставчанський - член виконавчого комітету Чернівецької міської ради, у воєнний час мол.сержант ЗСУ

118. Тетяна Куц - заступниця голови ГО "Набат Кривбас", м. Кривий Ріг

119. Артем Глиняний - солдат ЗСУ, учасник рок гурту МаніфестЪ, голова ГО "Фестиваль ВІЛЬНЕ МІСТО", м. Вільногірськ

120. Галина Одінцова - лікарка, керівниця центру первинної медико-санітарної допомоги №9, м. Дніпро

121. Георгій Лазеба - журналіст, активіст, філософ, перекладач, м. Одеса

122. Олег Нестеренко - доцент кафедри іспанської мови і перекладу Одеського національного політехнічного університету

123. Олена Мисник - журналістка, м. Дніпро

124. Руслан Діденко - заступник голови Адміністрації Амур-нижньодніпровського району Дніпровської міської ради

125. Дарина Сухоніс-Табацька - журналістка, волонтерка, м. Дніпро

126. Людмила Адашис - кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри міжнародного права Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

127. Мохаммад Ходжудж (Mohammad Hojouj) - к.м.н., доцент кафедри онкології та медичної радіології Дніпровського державного медичного університету, медичний онколог MD.MSO.PHD

128. Ірина Жельська - Завідувачка підрозділу Штурм Парус, волонтерка, м. Дніпро

129. Михайло Жирохов, воєнний історик, Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського, м. Чернігів.