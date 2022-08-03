Китай ввел санкции против Тайваня
Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Aljazeera, обнародовавшее выписку из заявления министерства торговли КНР.
В ведомстве отметили, что власти приняли меры "в соответствии с действующим положением".
Китай прекратил экспорт натурального песка – основного материала, используемого в строительстве, а также импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.
Соответствующие санкции против Тайваня вступят в силу с 3 августа 2022 года.
Цим кроком китайці лише зайвий раз підтвердили, що Тайвань не їхня територія.
Кремний для чипов в Японии производят
tl;dr для строительства нужен песок с острыми краями, который добывается в реках или у морского побережья. Поэтому, к примеру, арабы песок вынуждены покупать, хоть и живут в песчаной пустыне. При этом, тот, кто песок продаёт, ещё и размывает свои собственные побережья. Многие страны сейчас делают стратегические запасы речного песка.
Тайваню теперь придётся переть песок не через пролив, а через тихий океан, что может существенно повысить стоимость строительства. Так что не исключено, что эффектом будет повышение цен на полупроводники.
Но так, конечно, круто. Когда Китай в прошлый раз ввёл санкции против австралийского угля, именно Китаю пришлось идти на попятную, а не Австралии, про которую трампофаги орали, де Китай её с потрохами купил. Будем посмотреть.
А Тайвань продає чіпи в РФ зараз хоча ніби ввів санкції через Сінгапур, тому вони будуть і Китайцям продавати їм пох... на це... у мажор акціонерів тих компаній немає принципів...
Є одна велика проблема всі країни через дешеві китайські рідкоземельні метали, убили свії видуботок і виробництво... Штати в тому же числі... Трамп пробував відновлювати ввівши пошлину але при приході демів до влади, вони одразу відмінили...
з.ы. коментарии под видео это нечто