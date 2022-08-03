РУС
18 524 56

Китай ввел санкции против Тайваня

китай

Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Aljazeera, обнародовавшее выписку из заявления министерства торговли КНР.

В ведомстве отметили, что власти приняли меры "в соответствии с действующим положением".

Китай прекратил экспорт натурального песка – основного материала, используемого в строительстве, а также импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Соответствующие санкции против Тайваня вступят в силу с 3 августа 2022 года.

Китай (3124) санкции (11762) Тайвань (122)
+30
А про імпорт чіпів з Тайваню забули?
03.08.2022 07:35
03.08.2022 07:35 Ответить
+25
Як можна запроваджувати санкції проти своєї теріторії? У жовтих мавп з логікою не все гаразд
03.08.2022 07:32
03.08.2022 07:32 Ответить
+22
Яка страшна мстя...
03.08.2022 07:32
03.08.2022 07:32 Ответить
03.08.2022 07:31
03.08.2022 07:31 Ответить
Мега санкції.. скоро тайванці будуть робити з китайцями теж саме, що ми з росіянами як на цьому відео https://www.youtube.com/watch?v=tDpvmfiyEH4 https://www.youtube.com/watch?v=tDpvmfiyEH4

03.08.2022 08:51
03.08.2022 08:51 Ответить
Як можна запроваджувати санкції проти своєї теріторії? У жовтих мавп з логікою не все гаразд
03.08.2022 07:32
03.08.2022 07:32 Ответить
На щастя Тайвань немає жодного відношення до комуністичного Китаю, Тайвань буде або незалежним, або Китай повинен повернутися в рідну гавань та приєднатися до Тайваню зі столицею в Тайпеї
03.08.2022 07:44
03.08.2022 07:44 Ответить
Есть. Это Китай.
03.08.2022 08:51
03.08.2022 08:51 Ответить
ЗЄ проти громадян України теж позапроваджував санкції
03.08.2022 08:26
03.08.2022 08:26 Ответить
Це перше, що спадає на думку у здорової людини.
Цим кроком китайці лише зайвий раз підтвердили, що Тайвань не їхня територія.
03.08.2022 08:28
03.08.2022 08:28 Ответить
"великий" Си, отчаянно нюхнул у Пелоси волосатую пелотку
03.08.2022 08:36
03.08.2022 08:36 Ответить
Яка страшна мстя...
03.08.2022 07:32
03.08.2022 07:32 Ответить
будуть тепер без піску
03.08.2022 07:32
03.08.2022 07:32 Ответить
весьма мудрое решение!
03.08.2022 07:35
03.08.2022 07:35 Ответить
А про імпорт чіпів з Тайваню забули?
03.08.2022 07:35
03.08.2022 07:35 Ответить
т-с-с, не подсказывыай. пускай обойдутся рыбкой и апельсинками
03.08.2022 07:37
03.08.2022 07:37 Ответить
"главноє - прокукарєкать"(кетай.мудр.)))
03.08.2022 07:37
03.08.2022 07:37 Ответить
хрен с теми санкциями. лишь бы не начали шмалять ракетами.
03.08.2022 07:38
03.08.2022 07:38 Ответить
Шмаляють, щоправда, так, для вигляду. І закрили небо навколо острова - як бабця Пелосі звідти вилетить до п'ятниці?
03.08.2022 07:51
03.08.2022 07:51 Ответить
закрыть небо над островом - ну хз ) лодкой отвезут а там подберут.
03.08.2022 07:52
03.08.2022 07:52 Ответить
сяде в літак і полетить,що би там комуністи не кукурікали,їм вже показали де їх місце
03.08.2022 08:36
03.08.2022 08:36 Ответить
ото і вся ядерна війна
03.08.2022 07:43
03.08.2022 07:43 Ответить
ну проти Штатів не сильно погавкаеш,бо можна лишитися без штанів а зі жратви будуть хіба комахи,у китайців добра пам*ять
03.08.2022 08:40
03.08.2022 08:40 Ответить
"Китай припинив експорт натурального піску..." Это самое высокотехнологичное, что производит Китай (по сравнению с микрочипами Тайваня).
03.08.2022 07:47
03.08.2022 07:47 Ответить
Самое смешное, что для чипов как раз нужен песок - кремний
03.08.2022 07:58
03.08.2022 07:58 Ответить
ну піску для чіпів тайванці і в кишенях наносять)
03.08.2022 08:06
03.08.2022 08:06 Ответить
Это строительный песок
Кремний для чипов в Японии производят
03.08.2022 08:36
03.08.2022 08:36 Ответить
Пісок у когось в голові. Будівельний для цих речей не годиться. Найчистіший кварц для мікрочіпів видобувають у США, у Спрус Пайні
03.08.2022 08:36
03.08.2022 08:36 Ответить
А усі вже приготувались до ядерної зими...
03.08.2022 07:49
03.08.2022 07:49 Ответить
лучше перебздеть ) мало нам проблем? утих шторм - и хрен бы с ним.
03.08.2022 07:55
03.08.2022 07:55 Ответить
03.08.2022 08:05
03.08.2022 08:05 Ответить
"Обісраться і не жить!" Левова частка експортної продукції Тайваню - мікроелектроніка Екоспорт харчів - мабуть і 1% не складає! Це все одно що накласти санкції на Україну стосовно експорту виноградних равликів (В Закарпатті декілька ферм цим займаються)
03.08.2022 08:10
03.08.2022 08:10 Ответить
В моїй області навіть місто з назвою - Виноградів є
03.08.2022 08:40
03.08.2022 08:40 Ответить
А когда китай санкции против США введет?
03.08.2022 08:11
03.08.2022 08:11 Ответить
никогда ) китай - страна - барыга. а барыге нужен сбыт своего барахла.
03.08.2022 08:14
03.08.2022 08:14 Ответить
капец они там все жлобы, за доллар удавятся. кто имел с ними дело, тот поймёт
03.08.2022 08:17
03.08.2022 08:17 Ответить
Сі робив страшну міну й погрожував збити літак. Штати м'яко натякнули, мовляв, тебе забули спитати, де нам літати. Тепер Сі зробив єдине можливе: начебто відповів, але нікому не зашкодив.
03.08.2022 08:14
03.08.2022 08:14 Ответить
Чтобы немного не так смешно было: песок, вапщета, стратегический ресурс. Кто курит инглиш - можно https://www.youtube.com/watch?v=6KzP-tobpMU посмотреть здесь.

tl;dr для строительства нужен песок с острыми краями, который добывается в реках или у морского побережья. Поэтому, к примеру, арабы песок вынуждены покупать, хоть и живут в песчаной пустыне. При этом, тот, кто песок продаёт, ещё и размывает свои собственные побережья. Многие страны сейчас делают стратегические запасы речного песка.

Тайваню теперь придётся переть песок не через пролив, а через тихий океан, что может существенно повысить стоимость строительства. Так что не исключено, что эффектом будет повышение цен на полупроводники.

Но так, конечно, круто. Когда Китай в прошлый раз ввёл санкции против австралийского угля, именно Китаю пришлось идти на попятную, а не Австралии, про которую трампофаги орали, де Китай её с потрохами купил. Будем посмотреть.
03.08.2022 08:16
03.08.2022 08:16 Ответить
зачем через тихий океан? рядом есть Австралия
03.08.2022 08:32
03.08.2022 08:32 Ответить
Технически - тоже через тихий океан. Потом, в Австралии рек не так много, и я не уверен, что они будут так просто разбазаривать свой песок. Но тут я не копенгаген.
03.08.2022 08:41
03.08.2022 08:41 Ответить
В'єтнам, Філіпіни, Індонезія - пісок не проблема.
03.08.2022 08:47
03.08.2022 08:47 Ответить
Финансовый "пузырь" на ипотечном рынке Китая составляет более 3 триллионов долларов. Какой там песок для строительства. А если Тайвань в ответ запретит экспорт в Китай микрочипов, то ракеты китайцы смогут сделать только из бамбука.
03.08.2022 08:31
03.08.2022 08:31 Ответить
Ну іпотечний кризис вони самі створили, щоб відібрати(націоналізувати) всю власність, Сі комуніст старої закалки, де верхушці все а низам в рабство...

А Тайвань продає чіпи в РФ зараз хоча ніби ввів санкції через Сінгапур, тому вони будуть і Китайцям продавати їм пох... на це... у мажор акціонерів тих компаній немає принципів...

Є одна велика проблема всі країни через дешеві китайські рідкоземельні метали, убили свії видуботок і виробництво... Штати в тому же числі... Трамп пробував відновлювати ввівши пошлину але при приході демів до влади, вони одразу відмінили...
03.08.2022 09:41
03.08.2022 09:41 Ответить
от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел
03.08.2022 08:33
03.08.2022 08:33 Ответить
О! Це жьосткій атвєт! Як і обіцяли...
03.08.2022 08:34
03.08.2022 08:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gC697f-HW6k все, что могу
03.08.2022 08:39
03.08.2022 08:39 Ответить
я плакал от смеха
з.ы. коментарии под видео это нечто
03.08.2022 08:54
03.08.2022 08:54 Ответить
самое загадочное - вот кацапы - они всегда "плачу", "до слез", "ком" у них в горле ) *****, вот на кого это рассчитано?
03.08.2022 09:02
03.08.2022 09:02 Ответить
Учитывая что Тайвань суперморская держава, не сильно критично доставить по воде с других мест сырье.
03.08.2022 09:06
03.08.2022 09:06 Ответить
03.08.2022 09:18
03.08.2022 09:18 Ответить
Подавят Тайваньские апельсины и успокоятся
03.08.2022 09:42
03.08.2022 09:42 Ответить
Вчера кремлеботы на говно исходили что этот визит хуже сделает. Ну вот и все. Хуже стало. Компартии и ее сосуснкам.
03.08.2022 10:18
03.08.2022 10:18 Ответить
Политику "ОДНОГО КИТАЯ" нужно продолжить, только вот не тот Китай нужно признать ОФИЦИАЛЬНЫМ (Тайвань - законный Китай, а материковая часть захвачена и оккупирована "коммуняками" с помощью совка! Жаль, что мы живем в век БАРЫЖНОГО и МЕЩАНСКОГО капитализма, где главный принецип - это БАБЛО, а не ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, иначе так и было бы как я написал и нефтью с газом НИКТО не торговал бы с паРашкой (агрессором и оккупантом, а объявили бы не "санкции", а ПОЛНЫЙ БОЙКОТ и БЛОКАДУ)!
03.08.2022 11:20
03.08.2022 11:20 Ответить
********* тоже ввела санкции против всего нормального мира,и что?кому от этого стало хуже?
03.08.2022 11:55
03.08.2022 11:55 Ответить
Якщо це все, на що спроможний Китай, то це пук в калюжу... І слава Богу!
03.08.2022 15:01
03.08.2022 15:01 Ответить
 
 