Китай ввел санкции против Тайваня

Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Aljazeera, обнародовавшее выписку из заявления министерства торговли КНР.

В ведомстве отметили, что власти приняли меры "в соответствии с действующим положением".

Китай прекратил экспорт натурального песка – основного материала, используемого в строительстве, а также импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Соответствующие санкции против Тайваня вступят в силу с 3 августа 2022 года.

