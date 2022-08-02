Китай проведет военные учения вокруг Тайваня

Китай объявил о военных учениях в Южно-Китайском море вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным Администрации морской безопасности китайской провинции Чжэцзян, китайские военные будут проводить учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море, начиная со среды.

Администрация сообщила, что учения будут проходить с 6:30 до 18:30 ежедневно до пятницы. Она обнародовала географические координаты зоны учений, попросив корабли, не участвующие в учениях, не заходить в зоны.

Отдельно информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что с 4 августа по 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет "проводить важные военные учения и учебные мероприятия", включая тренировки с боевой стрельбой, в шести морских районах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. "Из соображений безопасности" вход судов и воздушных судов в вышеупомянутое морское и воздушное пространство запрещен.

