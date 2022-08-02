Китай проведет военные учения вокруг Тайваня
Китай объявил о военных учениях в Южно-Китайском море вокруг Тайваня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По данным Администрации морской безопасности китайской провинции Чжэцзян, китайские военные будут проводить учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море, начиная со среды.
Администрация сообщила, что учения будут проходить с 6:30 до 18:30 ежедневно до пятницы. Она обнародовала географические координаты зоны учений, попросив корабли, не участвующие в учениях, не заходить в зоны.
Отдельно информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что с 4 августа по 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет "проводить важные военные учения и учебные мероприятия", включая тренировки с боевой стрельбой, в шести морских районах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. "Из соображений безопасности" вход судов и воздушных судов в вышеупомянутое морское и воздушное пространство запрещен.
но кетайцев, походу задело за живое, что им в прямом эфире, на всю планету, отхлестали дряблом пипиской по толстым кетайским щекам
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1554505804010618882 16 мин
Я сподіваюся, ви знаєте, що Тайвань взяв на озброєння досвід знищення крейсеру «Москва», щоб потопити авіаносець «Ляонін», який дуже бикує?
Це той самий останній український авіаносець «Варяг», який де-факто у нас викрала КНР через агентів у Макао в 1990х.
Україна, до речі, теж не визнає незалежність Тайваню.
Хоча я таки на боці Тайваню!
Це Республіка Китай, від кого вона має прагнути визнавання незалежності, від самої себе?
Ви знаєте, що таке Republic of China?
Втім, у цьому рівнянні є ще один компонент: Сполучені Штати Америки.
Ми ж для Білого дому лиш сировинна країна східної Європи.
Кого та куди?
мабудь один дряблий дідуган підбадьорює іншого, щоб той показав зуби Штатам
Быдло Мавзолейное краснопузое...
СкреПОНОСные идиоты...ржу с вас Шариковых..что в Китае что на РабZee... 😝😂🤣
Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.
Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким