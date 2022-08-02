РУС
Новости
8 692 69

Китай проведет военные учения вокруг Тайваня

Китай объявил о военных учениях в Южно-Китайском море вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Китай проведет военные учения вокруг Тайваня 01

По данным Администрации морской безопасности китайской провинции Чжэцзян, китайские военные будут проводить учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море, начиная со среды.

Администрация сообщила, что учения будут проходить с 6:30 до 18:30 ежедневно до пятницы. Она обнародовала географические координаты зоны учений, попросив корабли, не участвующие в учениях, не заходить в зоны.

Отдельно информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что с 4 августа по 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет "проводить важные военные учения и учебные мероприятия", включая тренировки с боевой стрельбой, в шести морских районах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. "Из соображений безопасности" вход судов и воздушных судов в вышеупомянутое морское и воздушное пространство запрещен.

Автор: 

+20
«Тайванська спецоперація... повністю провалилася. Повністю», - Іген Гір Кін.
02.08.2022 19:30 Ответить
+18
Ещё море вокруг Тайваня можно плётками выпороть.
02.08.2022 19:30 Ответить
+17
Авианосные ударные группировки США могут тоже "поучаствовать" в этих учениях, но китаёзам в их последний день жизни это вряд ли успеет понравиться.
02.08.2022 19:29 Ответить
Сцикуни!
02.08.2022 19:28 Ответить
ваще, есть такая народная мудрость: "после драки руками не машут"!
но кетайцев, походу задело за живое, что им в прямом эфире, на всю планету, отхлестали дряблом пипиской по толстым кетайским щекам
02.08.2022 19:56 Ответить
нє отхлєсталі ,а натьорла.
02.08.2022 20:26 Ответить
" .... учения в Южно-Китайском море ВОКРУГ Тайваня ... " От знания географии ОХРЕНЕТЬ МОЖНО !!! . Бл.... , одни двоечники ....................
02.08.2022 23:16 Ответить
Авианосные ударные группировки США могут тоже "поучаствовать" в этих учениях, но китаёзам в их последний день жизни это вряд ли успеет понравиться.
02.08.2022 19:29 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1554505804010618882 16 мин

Я сподіваюся, ви знаєте, що Тайвань взяв на озброєння досвід знищення крейсеру «Москва», щоб потопити авіаносець «Ляонін», який дуже бикує?
Це той самий останній український авіаносець «Варяг», який де-факто у нас викрала КНР через агентів у Макао в 1990х.
02.08.2022 19:51 Ответить
«Тайванська спецоперація... повністю провалилася. Повністю», - Іген Гір Кін.
02.08.2022 19:30 Ответить
Нам то что от этого .Зато донецкая у врага имеет успех да не такой и не так быстро как им хотелось бы но имеет
02.08.2022 19:36 Ответить
иди поплачь в подушку зрадофил недобитый
02.08.2022 19:38 Ответить
У Китаю своя ТНР.
02.08.2022 19:30 Ответить
не, там наоборот!! настоящий Китай - это Тайвань! а вот тот понос, что растёкся по континенту - это кейский быкующий дыныэр
02.08.2022 19:55 Ответить
Ещё море вокруг Тайваня можно плётками выпороть.
02.08.2022 19:30 Ответить
02.08.2022 19:31 Ответить
Тепер почали вибухати китайські пукани...
02.08.2022 19:31 Ответить
Пізно пити боржомі, коли нирки відпали.
02.08.2022 19:32 Ответить
02.08.2022 19:34 Ответить
"суєтяться"? Саме так Пелосі і сказала? Чи це ти так переклав її слова українською? Так правильно - "метушаться" А дієслова "суєтяться" в українській мові нема! Існує лише "суєта" - іменник (церковнослов"янський архаїзм)
02.08.2022 19:57 Ответить
Боже, это же мем про пиромана. Оттуда фразы.
02.08.2022 20:03 Ответить
вы явно выпали из поп-культуры
02.08.2022 20:07 Ответить
все вірно - " суєта суєт"...- є таке....
02.08.2022 20:27 Ответить
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8
02.08.2022 21:00 Ответить
От і правильно, навчайтеся, глушіть рибу, ловіть раків .. Китай пєсня, Тайвань пєсня. Будьтє человєками!
02.08.2022 19:37 Ответить
Насправді незалежність Республіки Китай, як офіційно називається Тайвань, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#:~:text=%D0%A1%D1%83%D0%B1 визнають лише 15 держав - членів ООН , і то взагалі міроскопічні держави.

Україна, до речі, теж не визнає незалежність Тайваню.

Хоча я таки на боці Тайваню!
02.08.2022 19:37 Ответить
Від кого незалежність?

Це Республіка Китай, від кого вона має прагнути визнавання незалежності, від самої себе?
02.08.2022 19:52 Ответить
мова не про кнр, а кр, про тайвань!
02.08.2022 20:11 Ответить
кацап не пались
02.08.2022 21:25 Ответить
WTF?

Ви знаєте, що таке Republic of China?
02.08.2022 21:38 Ответить
Там питання стоїть не в самому острові, а в економіці Тайваню! Тайвань - один з ведучих експортерів мікроелектроніки у світі А Китаю вона дуже потрібна, бо його обмежують у доступі до технологій - як США, так і Південна Корея з Японією А, захопивши Тайвань він отримує і саму базу виробництва і підготовлений висококваліфікований персонал! (так само як він зробив з Гонконгом)
02.08.2022 20:02 Ответить
Так, там 5-нм апаратура стоїть, одна з найкращих у світі. Якщо комуняки собі злапають, це буде серйозний технологічний здобуток.

Втім, у цьому рівнянні є ще один компонент: Сполучені Штати Америки.
02.08.2022 20:33 Ответить
Корпорация TSMC особенно
02.08.2022 21:06 Ответить
все заводы в мире по производству чипов на сверхтонких кристаллах используют литографическое оборудование голландской фирмы ASML. Толку захватывать Тайвань только из- за этого. Прекратят голландцы сервисное обслуживание, и эти заводы встанут.
02.08.2022 21:15 Ответить
srazu vidno - "specialist"
02.08.2022 21:51 Ответить
Там технологии- космос. Летит капля олова, ее обстреливают лазером чтоб получить нужную длину волны, естественно все в вакууме. Это только часть автоматического процесса. 1 установка стоит больше 150 лямов зелени, а поставки этих установок расписаны на годы вперед. Кому продавать, кстати, тоже расписано Вашингтонским обкомом. Мокшане и китайцы с удовольствием бы построили несколько заводов у себя, да кто ж им даст. Но если китайцы тупо отожмут эти заводы, им это не сильно поможет. Скопировать эти установки они не смогут. Без голландского сервиса просто все остановится. Ну и изготовление чипа это только часть индустрии. А его еще надо спроектировать.
02.08.2022 23:26 Ответить
И обязательно запретить в Китай экспорт тайваньских помидоров
02.08.2022 19:38 Ответить
Там такие помидоры что без них вся китайская электроника остановится
02.08.2022 21:08 Ответить
У нас рашка тоже начинала типа с "учений"
02.08.2022 19:38 Ответить
Де ті генії які Бандену з Джонсоном вже співали дифірамби? Подивіться що робить США коли хоче допомогти, і плювати на всю військову міць, і на ядерну зброю, і на півтори тисячі гіперзвуових китайських ракет, і на півтора мільярда населення, коли хочуть допомогти пропливають на авіаносці з ударною групою, сотнями авіації включно з ядерними боєголовками і все, ворог здувається і зливається. На фоні Тайвань нам просто показали причадал.
02.08.2022 19:39 Ответить
Тайвань для них дуже важливий як мінімум з двох причин. Перше це напівпровідники, від яких залежить економіка і промисловість США. Друге-невтручання штатів, після подій в Афгані показало б, що свої інтереси і своїх союзників вони збройно не готові захищати. А це по суті переділ світу і катастрофа для Америки. Взагалі ******** Тайвань був побудований фактично під настанови США, починаючи навіть з земельної реформи і так далі. Тож тут дві країни мають справді СПІЛЬНІ інтереси і являються справді союзниками.
Ми ж для Білого дому лиш сировинна країна східної Європи.
02.08.2022 19:54 Ответить
ты идиот а твой мозг сировина для гумусу
02.08.2022 21:31 Ответить
Так. А коли х**ло цикнуло, "козак" (с) кораблики швиденько повернув. Правда, британці щось відправили натомість.
02.08.2022 20:43 Ответить
«***** цикнуло»(с) ?

Кого та куди?
02.08.2022 20:50 Ответить
не писти кацап -у тайваня в руководстве нет кремлевских кротов типа ермака и буратино зеленского
02.08.2022 21:30 Ответить
02.08.2022 19:49 Ответить
Вот если бы они зубы показали ДО начала войны в Украине, показали *****, то войны бы и не было...
02.08.2022 20:05 Ответить
І чому ж не показали за рік часу ?
02.08.2022 20:47 Ответить
Бо «***** цикнуло»(с)
02.08.2022 20:52 Ответить
потому что вы трампистские идиоты
02.08.2022 21:33 Ответить
***,які кончені.Ну нахєра вам той Тайвань як адмінодиниця?ну говорять же також китайською,нападати не збираються,співпрацюйте і їздіть в гості.Комунізм -це як і рашизм є шизофринічними проявами.
02.08.2022 19:51 Ответить
скоріш за все сказуються візити ***** до його подружки сі!
мабудь один дряблий дідуган підбадьорює іншого, щоб той показав зуби Штатам
02.08.2022 19:59 Ответить
Не підбадьорює ,а каже прямим текстом "ти,ета,нє сци,надувай щьокі,сіл у ніх нє хватіт,а ми с табой сіла,адной крові,помнішь".
02.08.2022 20:41 Ответить
Ну вот и вся история. Что и ожидалось. США показали кто главный и китайцы на это мудро согласились. Это тупое ***** с тупыми лаптями решили войну начать по настоящему. Теперь китайцам перепадёт кусочек сибири и штаты не будут против в счёт узвленного самолюбия признает сибирскую автономию в составе Китая.
02.08.2022 20:00 Ответить
Доволі жалюгідно.
02.08.2022 20:00 Ответить
В велику калюжу, великий пердь....
02.08.2022 20:10 Ответить
може очі роплющаться перед світовою країною №1
02.08.2022 20:19 Ответить
добре, будемо сподіватися, що ні.
02.08.2022 20:30 Ответить
Учєнія схожі на ті,котрі наші надумали після деокупації Київщини зробити.Хоч в нашому випадку вже треба хоч щось робити.
02.08.2022 20:42 Ответить
Вторая армия мира взяла Херсон за полгода...третья китайская голожопая армия возьмёт даже Японию...
Быдло Мавзолейное краснопузое...
СкреПОНОСные идиоты...ржу с вас Шариковых..что в Китае что на РабZee... 😝😂🤣
02.08.2022 20:56 Ответить
Пора уже амерам переносить производство с Китая в Украину и заканчивать проект под названием Китай. Пару месяцев перепроизводства и страна взорвется изнутри.
02.08.2022 21:14 Ответить
02.08.2022 21:19 Ответить
02.08.2022 21:21 Ответить
02.08.2022 21:24 Ответить
Скільки разів пояснювати що КНР і Китай це різні країни.
Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.

Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким
02.08.2022 21:34 Ответить
Exactly.
02.08.2022 21:59 Ответить
Поздно, обтекайте спокойно теперь.
02.08.2022 21:43 Ответить
После этой убогой твари по имени ***** , фраза , мы сейчас проведем учения , это смело можно готовится гнилому нападению .
02.08.2022 21:47 Ответить
Все таки ходять отримати пізди?
02.08.2022 22:36 Ответить
в кнр забыли что в отличии от УКРАИНЫ тайвань охраняет армия сша!пусть только рыпнутся
03.08.2022 12:13 Ответить
 
 