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Китай проведе військові навчання навколо Тайваню

Китай оголосив про військові навчання в Південно-Китайському морі навколо Тайваню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Китай проведе військові навчання навколо Тайваню 01

За даними Адміністрації морської безпеки китайської провінції Чжецзян, китайські військові проводитимуть навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі, починаючи з середи.

Адміністрація повідомила, що навчання відбуватимуться з 6:30 до 18:30 щодня до п'ятниці. Вона оприлюднила географічні координати зони навчань, попросивши кораблі, які не беруть участі у навчаннях, не заходити у зони.

Окремо інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що з 4 серпня до 7 серпня 2022 року Народно-визвольна армія Китаю "проводитиме важливі військові навчання та навчальні заходи", включаючи тренування з бойовою стрільбою, у шести морських районах і повітряному просторі навколо Тайваню. "З міркувань безпеки" вхід суден і повітряних суден у вищезазначений морський і повітряний простір заборонений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Пелосі на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю", - МЗС КНР

Автор: 

Китай (4636) Тайвань (181) військові навчання (2778)


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Топ коментарі
+20
«Тайванська спецоперація... повністю провалилася. Повністю», - Іген Гір Кін.
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02.08.2022 19:30
+18
Ещё море вокруг Тайваня можно плётками выпороть.
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02.08.2022 19:30
+17
Авианосные ударные группировки США могут тоже "поучаствовать" в этих учениях, но китаёзам в их последний день жизни это вряд ли успеет понравиться.
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02.08.2022 19:29
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02.08.2022 19:28 Відповісти
ваще, есть такая народная мудрость: "после драки руками не машут"!
но кетайцев, походу задело за живое, что им в прямом эфире, на всю планету, отхлестали дряблом пипиской по толстым кетайским щекам
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02.08.2022 19:56 Відповісти
нє отхлєсталі ,а натьорла.
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02.08.2022 20:26 Відповісти
" .... учения в Южно-Китайском море ВОКРУГ Тайваня ... " От знания географии ОХРЕНЕТЬ МОЖНО !!! . Бл.... , одни двоечники ....................
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02.08.2022 23:16 Відповісти
Авианосные ударные группировки США могут тоже "поучаствовать" в этих учениях, но китаёзам в их последний день жизни это вряд ли успеет понравиться.
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02.08.2022 19:29 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1554505804010618882 16 мин

Я сподіваюся, ви знаєте, що Тайвань взяв на озброєння досвід знищення крейсеру «Москва», щоб потопити авіаносець «Ляонін», який дуже бикує?
Це той самий останній український авіаносець «Варяг», який де-факто у нас викрала КНР через агентів у Макао в 1990х.
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02.08.2022 19:51 Відповісти
«Тайванська спецоперація... повністю провалилася. Повністю», - Іген Гір Кін.
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02.08.2022 19:30 Відповісти
Нам то что от этого .Зато донецкая у врага имеет успех да не такой и не так быстро как им хотелось бы но имеет
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02.08.2022 19:36 Відповісти
иди поплачь в подушку зрадофил недобитый
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02.08.2022 19:38 Відповісти
У Китаю своя ТНР.
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02.08.2022 19:30 Відповісти
не, там наоборот!! настоящий Китай - это Тайвань! а вот тот понос, что растёкся по континенту - это кейский быкующий дыныэр
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02.08.2022 19:55 Відповісти
Ещё море вокруг Тайваня можно плётками выпороть.
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02.08.2022 19:30 Відповісти
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02.08.2022 19:31 Відповісти
Тепер почали вибухати китайські пукани...
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02.08.2022 19:31 Відповісти
Пізно пити боржомі, коли нирки відпали.
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02.08.2022 19:32 Відповісти
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02.08.2022 19:34 Відповісти
"суєтяться"? Саме так Пелосі і сказала? Чи це ти так переклав її слова українською? Так правильно - "метушаться" А дієслова "суєтяться" в українській мові нема! Існує лише "суєта" - іменник (церковнослов"янський архаїзм)
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02.08.2022 19:57 Відповісти
Боже, это же мем про пиромана. Оттуда фразы.
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02.08.2022 20:03 Відповісти
вы явно выпали из поп-культуры
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02.08.2022 20:07 Відповісти
все вірно - " суєта суєт"...- є таке....
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02.08.2022 20:27 Відповісти
https://youtu.be/3aAOSUcV5n8
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02.08.2022 21:00 Відповісти
От і правильно, навчайтеся, глушіть рибу, ловіть раків .. Китай пєсня, Тайвань пєсня. Будьтє человєками!
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02.08.2022 19:37 Відповісти
Насправді незалежність Республіки Китай, як офіційно називається Тайвань, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#:~:text=%D0%A1%D1%83%D0%B1 визнають лише 15 держав - членів ООН , і то взагалі міроскопічні держави.

Україна, до речі, теж не визнає незалежність Тайваню.

Хоча я таки на боці Тайваню!
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02.08.2022 19:37 Відповісти
Від кого незалежність?

Це Республіка Китай, від кого вона має прагнути визнавання незалежності, від самої себе?
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02.08.2022 19:52 Відповісти
мова не про кнр, а кр, про тайвань!
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02.08.2022 20:11 Відповісти
кацап не пались
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02.08.2022 21:25 Відповісти
WTF?

Ви знаєте, що таке Republic of China?
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02.08.2022 21:38 Відповісти
Там питання стоїть не в самому острові, а в економіці Тайваню! Тайвань - один з ведучих експортерів мікроелектроніки у світі А Китаю вона дуже потрібна, бо його обмежують у доступі до технологій - як США, так і Південна Корея з Японією А, захопивши Тайвань він отримує і саму базу виробництва і підготовлений висококваліфікований персонал! (так само як він зробив з Гонконгом)
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02.08.2022 20:02 Відповісти
Так, там 5-нм апаратура стоїть, одна з найкращих у світі. Якщо комуняки собі злапають, це буде серйозний технологічний здобуток.

Втім, у цьому рівнянні є ще один компонент: Сполучені Штати Америки.
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02.08.2022 20:33 Відповісти
Корпорация TSMC особенно
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02.08.2022 21:06 Відповісти
все заводы в мире по производству чипов на сверхтонких кристаллах используют литографическое оборудование голландской фирмы ASML. Толку захватывать Тайвань только из- за этого. Прекратят голландцы сервисное обслуживание, и эти заводы встанут.
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02.08.2022 21:15 Відповісти
srazu vidno - "specialist"
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02.08.2022 21:51 Відповісти
Там технологии- космос. Летит капля олова, ее обстреливают лазером чтоб получить нужную длину волны, естественно все в вакууме. Это только часть автоматического процесса. 1 установка стоит больше 150 лямов зелени, а поставки этих установок расписаны на годы вперед. Кому продавать, кстати, тоже расписано Вашингтонским обкомом. Мокшане и китайцы с удовольствием бы построили несколько заводов у себя, да кто ж им даст. Но если китайцы тупо отожмут эти заводы, им это не сильно поможет. Скопировать эти установки они не смогут. Без голландского сервиса просто все остановится. Ну и изготовление чипа это только часть индустрии. А его еще надо спроектировать.
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02.08.2022 23:26 Відповісти
И обязательно запретить в Китай экспорт тайваньских помидоров
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02.08.2022 19:38 Відповісти
Там такие помидоры что без них вся китайская электроника остановится
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02.08.2022 21:08 Відповісти
У нас рашка тоже начинала типа с "учений"
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02.08.2022 19:38 Відповісти
Де ті генії які Бандену з Джонсоном вже співали дифірамби? Подивіться що робить США коли хоче допомогти, і плювати на всю військову міць, і на ядерну зброю, і на півтори тисячі гіперзвуових китайських ракет, і на півтора мільярда населення, коли хочуть допомогти пропливають на авіаносці з ударною групою, сотнями авіації включно з ядерними боєголовками і все, ворог здувається і зливається. На фоні Тайвань нам просто показали причадал.
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02.08.2022 19:39 Відповісти
Тайвань для них дуже важливий як мінімум з двох причин. Перше це напівпровідники, від яких залежить економіка і промисловість США. Друге-невтручання штатів, після подій в Афгані показало б, що свої інтереси і своїх союзників вони збройно не готові захищати. А це по суті переділ світу і катастрофа для Америки. Взагалі ******** Тайвань був побудований фактично під настанови США, починаючи навіть з земельної реформи і так далі. Тож тут дві країни мають справді СПІЛЬНІ інтереси і являються справді союзниками.
Ми ж для Білого дому лиш сировинна країна східної Європи.
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02.08.2022 19:54 Відповісти
ты идиот а твой мозг сировина для гумусу
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02.08.2022 21:31 Відповісти
Так. А коли х**ло цикнуло, "козак" (с) кораблики швиденько повернув. Правда, британці щось відправили натомість.
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02.08.2022 20:43 Відповісти
«***** цикнуло»(с) ?

Кого та куди?
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02.08.2022 20:50 Відповісти
не писти кацап -у тайваня в руководстве нет кремлевских кротов типа ермака и буратино зеленского
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02.08.2022 21:30 Відповісти
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02.08.2022 19:49 Відповісти
Вот если бы они зубы показали ДО начала войны в Украине, показали *****, то войны бы и не было...
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02.08.2022 20:05 Відповісти
І чому ж не показали за рік часу ?
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02.08.2022 20:47 Відповісти
Бо «***** цикнуло»(с)
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02.08.2022 20:52 Відповісти
потому что вы трампистские идиоты
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02.08.2022 21:33 Відповісти
***,які кончені.Ну нахєра вам той Тайвань як адмінодиниця?ну говорять же також китайською,нападати не збираються,співпрацюйте і їздіть в гості.Комунізм -це як і рашизм є шизофринічними проявами.
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02.08.2022 19:51 Відповісти
скоріш за все сказуються візити ***** до його подружки сі!
мабудь один дряблий дідуган підбадьорює іншого, щоб той показав зуби Штатам
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02.08.2022 19:59 Відповісти
Не підбадьорює ,а каже прямим текстом "ти,ета,нє сци,надувай щьокі,сіл у ніх нє хватіт,а ми с табой сіла,адной крові,помнішь".
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02.08.2022 20:41 Відповісти
Ну вот и вся история. Что и ожидалось. США показали кто главный и китайцы на это мудро согласились. Это тупое ***** с тупыми лаптями решили войну начать по настоящему. Теперь китайцам перепадёт кусочек сибири и штаты не будут против в счёт узвленного самолюбия признает сибирскую автономию в составе Китая.
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02.08.2022 20:00 Відповісти
Доволі жалюгідно.
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02.08.2022 20:00 Відповісти
В велику калюжу, великий пердь....
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02.08.2022 20:10 Відповісти
може очі роплющаться перед світовою країною №1
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02.08.2022 20:19 Відповісти
добре, будемо сподіватися, що ні.
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02.08.2022 20:30 Відповісти
Учєнія схожі на ті,котрі наші надумали після деокупації Київщини зробити.Хоч в нашому випадку вже треба хоч щось робити.
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02.08.2022 20:42 Відповісти
Вторая армия мира взяла Херсон за полгода...третья китайская голожопая армия возьмёт даже Японию...
Быдло Мавзолейное краснопузое...
СкреПОНОСные идиоты...ржу с вас Шариковых..что в Китае что на РабZee... 😝😂🤣
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02.08.2022 20:56 Відповісти
Пора уже амерам переносить производство с Китая в Украину и заканчивать проект под названием Китай. Пару месяцев перепроизводства и страна взорвется изнутри.
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02.08.2022 21:14 Відповісти
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02.08.2022 21:19 Відповісти
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02.08.2022 21:21 Відповісти
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02.08.2022 21:24 Відповісти
Скільки разів пояснювати що КНР і Китай це різні країни.
Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.

Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким
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02.08.2022 21:34 Відповісти
Exactly.
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02.08.2022 21:59 Відповісти
Поздно, обтекайте спокойно теперь.
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02.08.2022 21:43 Відповісти
После этой убогой твари по имени ***** , фраза , мы сейчас проведем учения , это смело можно готовится гнилому нападению .
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02.08.2022 21:47 Відповісти
Все таки ходять отримати пізди?
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02.08.2022 22:36 Відповісти
в кнр забыли что в отличии от УКРАИНЫ тайвань охраняет армия сша!пусть только рыпнутся
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03.08.2022 12:13 Відповісти
 
 