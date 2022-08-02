Китай проведе військові навчання навколо Тайваню

Китай оголосив про військові навчання в Південно-Китайському морі навколо Тайваню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За даними Адміністрації морської безпеки китайської провінції Чжецзян, китайські військові проводитимуть навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі, починаючи з середи.

Адміністрація повідомила, що навчання відбуватимуться з 6:30 до 18:30 щодня до п'ятниці. Вона оприлюднила географічні координати зони навчань, попросивши кораблі, які не беруть участі у навчаннях, не заходити у зони.

Окремо інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що з 4 серпня до 7 серпня 2022 року Народно-визвольна армія Китаю "проводитиме важливі військові навчання та навчальні заходи", включаючи тренування з бойовою стрільбою, у шести морських районах і повітряному просторі навколо Тайваню. "З міркувань безпеки" вхід суден і повітряних суден у вищезазначений морський і повітряний простір заборонений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Пелосі на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю", - МЗС КНР