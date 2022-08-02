Китай проведе військові навчання навколо Тайваню
Китай оголосив про військові навчання в Південно-Китайському морі навколо Тайваню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За даними Адміністрації морської безпеки китайської провінції Чжецзян, китайські військові проводитимуть навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі, починаючи з середи.
Адміністрація повідомила, що навчання відбуватимуться з 6:30 до 18:30 щодня до п'ятниці. Вона оприлюднила географічні координати зони навчань, попросивши кораблі, які не беруть участі у навчаннях, не заходити у зони.
Окремо інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що з 4 серпня до 7 серпня 2022 року Народно-визвольна армія Китаю "проводитиме важливі військові навчання та навчальні заходи", включаючи тренування з бойовою стрільбою, у шести морських районах і повітряному просторі навколо Тайваню. "З міркувань безпеки" вхід суден і повітряних суден у вищезазначений морський і повітряний простір заборонений.
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но кетайцев, походу задело за живое, что им в прямом эфире, на всю планету, отхлестали дряблом пипиской по толстым кетайским щекам
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1554505804010618882 16 мин
Я сподіваюся, ви знаєте, що Тайвань взяв на озброєння досвід знищення крейсеру «Москва», щоб потопити авіаносець «Ляонін», який дуже бикує?
Це той самий останній український авіаносець «Варяг», який де-факто у нас викрала КНР через агентів у Макао в 1990х.
Україна, до речі, теж не визнає незалежність Тайваню.
Хоча я таки на боці Тайваню!
Це Республіка Китай, від кого вона має прагнути визнавання незалежності, від самої себе?
Ви знаєте, що таке Republic of China?
Втім, у цьому рівнянні є ще один компонент: Сполучені Штати Америки.
Ми ж для Білого дому лиш сировинна країна східної Європи.
Кого та куди?
мабудь один дряблий дідуган підбадьорює іншого, щоб той показав зуби Штатам
Быдло Мавзолейное краснопузое...
СкреПОНОСные идиоты...ржу с вас Шариковых..что в Китае что на РабZee... 😝😂🤣
Китай- це легітимний китайський уряд, який комуністи витиснули на острів у 1950 році.
КНР це китайська ДНР яка за допомогою совку захопила всю країну окрім о.Тайвань.
Але в 1970 році світові держави дуже захотіли торгувати з КНР і визнали легітимним вже його, а законний уряд на Тайвані перестав бути таким