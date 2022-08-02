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Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая", - МИД КНР

китай

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, решительно осудив его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Европейскую правду"

Визит Пелоси китайский МИД назвал "серьезным нарушением принципа "одного Китая", который "серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе и посылает крайне неправильный сигнал сепаратистским силам относительно "независимости Тайваня".

"Китай решительно выступает против и сурово осуждает это, а также совершил серьезный демарш и решительный протест Соединенным Штатам", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что Тайвань является "неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай".

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"Китай однозначно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - добавляют в МИД КНР.

В свою очередь пресс-служба Пелоси в опубликованном сообщении утверждает, что ее визит "никаким образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем 1979 года и совместными коммюнике США и Китая.

Напомним, в МИД КНР заявили, что Китай предпримет строгие меры в случае визита Пелоси на Тайвань. Тем временем самолет с Пелоси приземлился в столице Тайваня.

Автор: 

Китай (3000) Тайвань (113) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+43
Так Пелоси как раз в тот самый один Китай и приехала. Какие проблемы?
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02.08.2022 18:34
+42
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02.08.2022 18:35
+39
а де ви були коли х..ло у крим літав
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02.08.2022 18:34
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Правила форума Совет форумчан
Укакались, узькоглазые?
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02.08.2022 18:33 Ответить
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02.08.2022 18:35 Ответить
Где ж она старуха то? Просто пожилая леди
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02.08.2022 18:46 Ответить
...ладно мой косяк и справил
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02.08.2022 19:02 Ответить
Теперь то, что надо!)
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02.08.2022 19:04 Ответить
Значно краще!
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02.08.2022 19:07 Ответить
Она еще и коррумпированная старуха, спасает свою дем партию от неминуемого поражения в ноябре. .
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02.08.2022 19:28 Ответить
"Часть силы той, что без числа

Творит добро, всему желая зла"?
(Гёте, "Фауст")
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02.08.2022 19:33 Ответить
Лососнули)))
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02.08.2022 18:37 Ответить
***** МЕНЯ ОДНОГО НАПРЯГАЕТ ВЕСЬ ЭТО ******* ПОСТ КОМУНЯСТКИЙ ШАБАШ РУССКИЙ МИР ЕДИННАЯ РАШКА...или ВЕЛИКИЙ И ЕДИННЫЙ КИТАЙ.... ***** ПЕКИН А КТО СКАЗАЛ ЧТО ТАЙВАНЬ ЭТО ВАША ТЕРРИТОРИЯ????? ********* ******** ********* закрыли ******** и притихло может вас 200 миллионов и оставят в живых и то зачем нафига если НОРМАЛЬНЫЕ КИТАЙЦЫ НЕ ПОРАЖЕННЫЕ БАЦИЛОЙ МАО КОММУНИЗМА И ПРОЧЕЙ ЖИВУТ АККУРАТ НА ТАЙВАНЕ....
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02.08.2022 18:39 Ответить
они же как тараканы. из 200 млн о5 1.5 млдр сделают
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02.08.2022 18:45 Ответить
ну на це піде трохи часу і ресурси не будуть переводити
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03.08.2022 07:13 Ответить
ну вообще-то бациллу коммунизма и с материка рано или поздно вытравлять прийдется. и большинству живущих на материке людей будет пох на партийную номенклатуру, они спокойно перейдут под управление республики Китай.
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02.08.2022 18:56 Ответить
Именно так и есть. Дебиловатая риторика кацапни и китаезов воспринимается в серьез. единые и неделимые помойки.
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02.08.2022 19:30 Ответить
Ні одного.У піонерському дитинстві гадав-чому населення технологічних та успішних держав ненавидить комуняк.Наче пуклуються за простих робітників?На справді це озлоблені потвори.Уся їх ненавість від заздрісті.Що нічого толкового не мають.Від того,що замість розвітку технологій гроші витрачають на озброєння та будівництво ГУЛАГІВ.Навіть видатний конструктор Корольов,який підняв довбаній Союз у космос,сидів...
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02.08.2022 21:02 Ответить
просто побачили як друга армія світу відгрібає пи..ди-а вони всього навсього третя
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02.08.2022 18:43 Ответить
Ми сильно стурбованi.
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02.08.2022 18:33 Ответить
просто касмічєскій рівень стурбованості...
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02.08.2022 18:40 Ответить
обстурбованість - це вже не актуально.

Ось як треба -

"Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - Єрмак

Джерело:
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02.08.2022 18:47 Ответить
а де ви були коли х..ло у крим літав
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02.08.2022 18:34 Ответить
Так Пелоси как раз в тот самый один Китай и приехала. Какие проблемы?
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02.08.2022 18:34 Ответить
У Китая проблема с населением. Всего лишь каких-то 1,4 миллиарда особей. Вот присоединят Тайвань, прибавят 24 миллиона, и как заживут!
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02.08.2022 19:16 Ответить
В Республике Китай никаких проблем с населением нет. Проблемы у кыныры.
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02.08.2022 19:40 Ответить
Та ви шо???
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02.08.2022 18:35 Ответить
nu kak vam kitaezi ? CHEI KRIM ?!
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02.08.2022 18:35 Ответить
Китай окуповує Тибет, вчиняє геноцид уйгурів...
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02.08.2022 18:35 Ответить
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02.08.2022 18:37 Ответить
Перевдягнений Арестович ?
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02.08.2022 18:39 Ответить
Его китайкий брат-близнец
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02.08.2022 18:52 Ответить
анекдот:
Дюймовочка, Спящая Красавича и Мальчик-Киздун пошли в вещую комнату узнать, они ли самые-самые в мире:
Выходит Дюймовочка и плачет:
- Есть еще мальчик с пальчик
Выходит Спящая Красавица и плачет:
- Есть еще Неписанная Красавица
Выходит Мальчик-Киздун и такой, чешет голову и озабоченно:
- Не понял, кто такой Арестович?
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02.08.2022 18:55 Ответить
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02.08.2022 19:26 Ответить
Прочитай имя и фамилию немного по другому и вопросы отпадут
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03.08.2022 08:29 Ответить
abdristovich 2.0 ?
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02.08.2022 18:39 Ответить
Льоня ша Піздун?
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02.08.2022 18:42 Ответить
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02.08.2022 18:45 Ответить
Льо Шапі Здун?
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02.08.2022 18:56 Ответить
Узкоглазые любители ***** ,проездили вам будем по мордам?))))
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02.08.2022 18:37 Ответить
серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигналДжерело:

а одобрямс ***** видалі на разгром незалежной України
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02.08.2022 18:38 Ответить
Я висловлюю свою стурбованість и глибоку занепокоєність. Наше перше завдання недопустити ескалації................
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02.08.2022 18:39 Ответить
Большую вам озабоченность в ж***пу. Едьте в Стамбул на переговоры с Тайванем.
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02.08.2022 18:39 Ответить
Здувся китайський Берлага. А воні було...
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02.08.2022 18:39 Ответить
Ну, тепер ще в Косово і можна додому.
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02.08.2022 18:40 Ответить
В Косово всё спокойно, там НАТОвский батальон стоит. Сербы уже вспомнили об этом нюансе)
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02.08.2022 18:53 Ответить
Браво Ненсі Пелосі! Без белькотіння про те, що мовляв треба "заглянуть в глаза" чи "гдє та дагаваріться па-сєрєдінє", а під прицілами ВПС та ВМФ КНР приземлилася на Тайвані.
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02.08.2022 18:40 Ответить
Заберите у Рашки Сибирь и не нойте. Никто вам и слова не скажет
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02.08.2022 18:41 Ответить
Чого це ніхто "слова не скажет "?

А "Дякую" від України?
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02.08.2022 18:44 Ответить
О, хлопці...А оце ви вже забздєлі!
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02.08.2022 18:42 Ответить
а нахєра ви тупі довбойоби зброєю бряцали? доречі, який єдний Китай, якщо Китай підтримує *********?
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02.08.2022 18:42 Ответить
На Тайвань, на Україну (???)
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02.08.2022 18:43 Ответить
tozhe zametil....
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02.08.2022 18:46 Ответить
Тайвань остров, поэтому "на"
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02.08.2022 18:58 Ответить
Минутка занудства. Тайвань - остров, поэтому используется "на" (на Тайвань, на Кубу и т.д.). Вроде, так по правилам, которыми сами русские порой не пользуются. Отсюда возникает вопрос: Почему русские говорят "на Украине"? Это действительно непонятно. На Франции, на Германии... звучит странно, не правда ли...
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02.08.2022 19:04 Ответить
всё уже давно разжевано самими пропагандистами. "на", помимо всего прочего и согласно правилам, применяется также к территориям, которые не имеют четко выраженных границ. как-то: бассейн, плато и т.д. поскольку кацапы демонстративно не признают существование Украины и её границ, используют "на" как к некой непризнанной территории
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02.08.2022 19:17 Ответить
кстати, именно поэтому правильно писать "НА Донбассе", а не по-пропагндистски "В"
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02.08.2022 19:18 Ответить
Тайвань - назва острову, а держава яка займає цей острів - Республіка Китай. Ну перш ніж щось писати хоч трішечки почитайте Вікіпедію. До речі саме Республіка Кітай була постійним членом Радбезу ООН.
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02.08.2022 19:12 Ответить
Про единый кетай уйгурам будете рассказывать
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02.08.2022 18:44 Ответить
а как там узкоглазики с крымом себя ведут!? отож
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02.08.2022 18:45 Ответить
Таки да, есть только один Китай! Китайские коммунисты захватили насильно и незаконно власть.
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02.08.2022 18:45 Ответить
А захоплені кацапами території Китаю на Далекому Сході, які в тисячі разів за перевищують площу Тайваню і де знаходяться неміряні природні ресурси, не порушують? Якщо "ні" то це "подвійні стандарти" Китаю.
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02.08.2022 18:47 Ответить
Жидко
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02.08.2022 18:48 Ответить
Молодець Пелосі! Потрібно було запропонувати КНР вернуть "исконно китайские земли на севере", а потім можливо і не літати на Тайвань! Інтереси Китаю повинні бути виключно на півночі де дуже багато сировини. Весь світ підтримає китайців у звільненні своїх територій. Джин переділу кордонів почався!
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02.08.2022 18:50 Ответить
Китайське МЗС: "Це є серйозним порушенням принципу "одного Китаю", порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Тайваню".
Ось і прилетів бумеранг Китаю після його голосувань в ООН на підтримку агресії паРаші.
Тепер хай китайці вивчать цей урок і зроблять нову заяву:
"Війна ***** в Україні є серйозним порушенням принципу "однієї України", порушує суверенітет і територіальну цілісність України, підриває мир і стабільність у Європі та всьому світі та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Донбасу."
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02.08.2022 18:54 Ответить
Цікава риторика.
Тобто, підтримувати сепаратизм парашної ********* в Україні в 2014 - нормально, да китай? А тепер самі завили про "один кетай", скотиняки вузькоглазі? Karma is a bitch, суки!
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02.08.2022 18:58 Ответить
Хватит пищать узкоглазые! Вы никогда не порвете отношения с Америкой. Потому, что США ваш главный торговый партнер. А денежки для вас важнее всего...
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02.08.2022 19:07 Ответить
На власні очі бачив в офіційній китайській англомовній газеті статтю, де стверджувалось що 80% китайського виробництва - це іноземні компаніі, в основному з США.

Ви праві, розрив з США, якщо американські компаніі поступово перенесуть виробництво в інші краіни -це катастрофа для Китаю.
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02.08.2022 19:28 Ответить
Красным недобиткам остается только скулить...
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02.08.2022 19:09 Ответить
Ці срані маоісти забувають другу частину об'єднання " Она країна - дві системи". Вони вже Гонконг наїбали.
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02.08.2022 19:09 Ответить
Приєднавши Гонконг в 2000 році Китай випатрав всі інтелектуальні та промислові надбання які там залишались після масової еміграції інтелектуальної та промислової еліти. Але навіть цей незначний ресурс дав суттєвий поштовх китайській економіці. Цей ресурс остаточно використано. За 20 років Китай повернувся до імперських амбіцій і це призвело до поступового відсторонення Китаю від ******** західних технологій. Красти і копіювіати стає складніше. А тут Тайвань - безумовний світовий лідер в сфері напівпровідників і нано-технологій. Тому дуже хочеться захопити щоб "випатрати" як свого часу Гонконг. Компартія Китаю не розуміє що інтелектуальне середовище яке створювалося на Тайвані протягом 4 поколінь після окупації зникне. Зовсім. Еліта емігрує разом з технологіями і знаннями, а високотехнологічні підприємства будуть знищені. "Досвід Гонконгу" враховують не тільки китайці...
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02.08.2022 19:58 Ответить
та ну його..... який один Китай? Тайвань це незалежна держава... Треба ЗША ставити на місце комуняк... Можна їм зброю поставляти... як Британія і США за нас, то за Тайвань США ще більше впишеться https://www.youtube.com/watch?v=qjrCY_KkOZ4 https://www.youtube.com/watch?v=qjrCY_KkOZ4

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02.08.2022 19:10 Ответить
Щось там відбувається між США та Китаєм на самому верху, про що широкий загал не знає.

США явнодемонструють Китаю і всьому світу свою силу та рішучість, а от чому саме зараз?

Сподіваюсь заради того, щоб у РФ не виникало сумнівів що США не тільки путінського рейху не бояться, а навіть Китаю.
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02.08.2022 19:23 Ответить
Проблема для Китая в том, что так грозно надували щеки, и, и все... Ничего за этим не последовало. Если угрожаешь стрельбой - стреляй. Не можешь - не угрожай. Китайцы слишком высоко подпрыгнули, и ... шлепнулись. Пелоси села в самолет и полетела. И прилетела. И села. Все последовательно. Пацан сказал - пацан сделал. И США продемонстрировала всему миру, кто на планете главный. И показали тем странам, которые делали ставку на Китай, считая его чем-то - его истинную мощь - никакую.
Если бы Китай ограничился только осуждением, то он бы сохранил лицо. А так он опустил себя ниже всякого плинтуса. И другие страны трижды подумают, прежде чем создавать политические комбинации с Китаем.
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02.08.2022 19:31 Ответить
👍
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02.08.2022 20:24 Ответить
Браво, Пелоси. Сначала идиота трампона выкинула на помойку истории, теперь китаёзов! Железная Леди!
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02.08.2022 19:35 Ответить
КНР соси ***
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02.08.2022 19:37 Ответить
Нравится, не нравится, терпи, узкоглазая красавица!
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02.08.2022 19:41 Ответить
Китайці "на слабо" не піддадуться.
Те, що китайці кинуться по справжньому на Штати десь 1:9.
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02.08.2022 19:43 Ответить
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02.08.2022 19:51 Ответить
це ти зняв трусики?
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02.08.2022 19:55 Ответить
китаю тайвань нах не впав. китай вже переманив до себе багато спеців з фабрики чіпів на тайвані, а більше там нема що взяти.... тільки про це чомусь ніхто ніде не пише.
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02.08.2022 20:00 Ответить
а ти звісно свічку тримав і взагалі, увесь цей цирк з маневрами в протоці нам просто приснився
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02.08.2022 20:04 Ответить
довожу до твого відома, що разом з пелосі там приплила аж ціла американська ********** група! І якби БУДЬ-ЯКА країна, коли до неї підпливає її противник (навіть теоретичний) також висуває свої кораблі для противаги, якщо ти не знав!!!

це тільки НЕлох готується до шашликів, коли на кордонах його держави стоять 200 тис. чортів.....
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02.08.2022 23:38 Ответить
Не противоречит? Почитайте статью которую Пелоси написала заранее в Washington Post. Намечается война до последнего тайваньца.
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02.08.2022 20:58 Ответить
Зайвохромосомний, тобі за руським корабльом
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02.08.2022 22:31 Ответить
блін, і все них як по лєкалам. до останнього українця, до останнього тайваньця, третя світова тут, третя світова там...
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02.08.2022 22:58 Ответить
москалі ніколи і ні разу не блищали творчістю. нащо щось видумувати, якщо вже все придумали до них?! на крайняк можна вкрасти...
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02.08.2022 23:39 Ответить
Ваня 934, здесь боярки не наливают. Пшел!!!
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03.08.2022 09:41 Ответить
И ШО !?)
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03.08.2022 00:31 Ответить
В ООН ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ ПРИНЦЫП ОДНОГО КИТАЯ !?)
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03.08.2022 00:40 Ответить
A кацапня то так ждала, так ждала, что вот сейчас Китай да как размахнется, да как даст этой Омерике! Да вместе с роисючкой, да весь мир в труху!
Да вот хер вам, казламордые, не взлетел у вас ни Тайвань ни Приштина, лососуйте тунца.
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03.08.2022 01:17 Ответить
ЄДИНИЙ КИТАЙ- ЦЕ КОМУНІСТИЧНА МАЯЧНЯ ПРО КЛАПТЕВУ КРАЇНУ!
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03.08.2022 04:30 Ответить
 
 