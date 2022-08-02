Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая", - МИД КНР
Министерство иностранных дел Китая отреагировало на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, решительно осудив его.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"
Визит Пелоси китайский МИД назвал "серьезным нарушением принципа "одного Китая", который "серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе и посылает крайне неправильный сигнал сепаратистским силам относительно "независимости Тайваня".
"Китай решительно выступает против и сурово осуждает это, а также совершил серьезный демарш и решительный протест Соединенным Штатам", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что Тайвань является "неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай".
"Китай однозначно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - добавляют в МИД КНР.
В свою очередь пресс-служба Пелоси в опубликованном сообщении утверждает, что ее визит "никаким образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем 1979 года и совместными коммюнике США и Китая.
Напомним, в МИД КНР заявили, что Китай предпримет строгие меры в случае визита Пелоси на Тайвань. Тем временем самолет с Пелоси приземлился в столице Тайваня.
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Творит добро, всему желая зла"?
(Гёте, "Фауст")
Ось як треба -
"Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - Єрмак
Джерело:
Дюймовочка, Спящая Красавича и Мальчик-Киздун пошли в вещую комнату узнать, они ли самые-самые в мире:
Выходит Дюймовочка и плачет:
- Есть еще мальчик с пальчик
Выходит Спящая Красавица и плачет:
- Есть еще Неписанная Красавица
Выходит Мальчик-Киздун и такой, чешет голову и озабоченно:
- Не понял, кто такой Арестович?
а одобрямс ***** видалі на разгром незалежной України
А "Дякую" від України?
Ось і прилетів бумеранг Китаю після його голосувань в ООН на підтримку агресії паРаші.
Тепер хай китайці вивчать цей урок і зроблять нову заяву:
"Війна ***** в Україні є серйозним порушенням принципу "однієї України", порушує суверенітет і територіальну цілісність України, підриває мир і стабільність у Європі та всьому світі та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Донбасу."
Тобто, підтримувати сепаратизм парашної ********* в Україні в 2014 - нормально, да китай? А тепер самі завили про "один кетай", скотиняки вузькоглазі? Karma is a bitch, суки!
Ви праві, розрив з США, якщо американські компаніі поступово перенесуть виробництво в інші краіни -це катастрофа для Китаю.
США явнодемонструють Китаю і всьому світу свою силу та рішучість, а от чому саме зараз?
Сподіваюсь заради того, щоб у РФ не виникало сумнівів що США не тільки путінського рейху не бояться, а навіть Китаю.
Если бы Китай ограничился только осуждением, то он бы сохранил лицо. А так он опустил себя ниже всякого плинтуса. И другие страны трижды подумают, прежде чем создавать политические комбинации с Китаем.
Те, що китайці кинуться по справжньому на Штати десь 1:9.
це тільки НЕлох готується до шашликів, коли на кордонах його держави стоять 200 тис. чортів.....
Да вот хер вам, казламордые, не взлетел у вас ни Тайвань ни Приштина, лососуйте тунца.