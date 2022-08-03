Китай запровадив санкції проти Тайваню

Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг із заяви міністерства торгівлі КНР.

У відомстві зазначили, що влада вжила заходів "відповідно до чинного положення".

Китай припинив експорт натурального піску - основного матеріалу, який використовується в будівництві, а також імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби.

Відповідні санкції проти Тайваню почнуть діяти із 3 серпня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай проведе військові навчання навколо Тайваню