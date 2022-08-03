УКР
Китай запровадив санкції проти Тайваню

Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг із заяви міністерства торгівлі КНР.

У відомстві зазначили, що влада вжила заходів "відповідно до чинного положення".

Китай припинив експорт натурального піску - основного матеріалу, який використовується в будівництві, а також імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби.

Відповідні санкції проти Тайваню почнуть діяти із 3 серпня 2022 року.

+30
А про імпорт чіпів з Тайваню забули?
03.08.2022 07:35 Відповісти
+25
Як можна запроваджувати санкції проти своєї теріторії? У жовтих мавп з логікою не все гаразд
03.08.2022 07:32 Відповісти
+22
Яка страшна мстя...
03.08.2022 07:32 Відповісти
03.08.2022 07:31 Відповісти
Мега санкції.. скоро тайванці будуть робити з китайцями теж саме, що ми з росіянами як на цьому відео https://www.youtube.com/watch?v=tDpvmfiyEH4 https://www.youtube.com/watch?v=tDpvmfiyEH4

03.08.2022 08:51 Відповісти
Як можна запроваджувати санкції проти своєї теріторії? У жовтих мавп з логікою не все гаразд
03.08.2022 07:32 Відповісти
На щастя Тайвань немає жодного відношення до комуністичного Китаю, Тайвань буде або незалежним, або Китай повинен повернутися в рідну гавань та приєднатися до Тайваню зі столицею в Тайпеї
03.08.2022 07:44 Відповісти
Есть. Это Китай.
03.08.2022 08:51 Відповісти
ЗЄ проти громадян України теж позапроваджував санкції
03.08.2022 08:26 Відповісти
Це перше, що спадає на думку у здорової людини.
Цим кроком китайці лише зайвий раз підтвердили, що Тайвань не їхня територія.
03.08.2022 08:28 Відповісти
"великий" Си, отчаянно нюхнул у Пелоси волосатую пелотку
03.08.2022 08:36 Відповісти
Яка страшна мстя...
03.08.2022 07:32 Відповісти
будуть тепер без піску
03.08.2022 07:32 Відповісти
весьма мудрое решение!
03.08.2022 07:35 Відповісти
А про імпорт чіпів з Тайваню забули?
03.08.2022 07:35 Відповісти
т-с-с, не подсказывыай. пускай обойдутся рыбкой и апельсинками
03.08.2022 07:37 Відповісти
"главноє - прокукарєкать"(кетай.мудр.)))
03.08.2022 07:37 Відповісти
хрен с теми санкциями. лишь бы не начали шмалять ракетами.
03.08.2022 07:38 Відповісти
Шмаляють, щоправда, так, для вигляду. І закрили небо навколо острова - як бабця Пелосі звідти вилетить до п'ятниці?
03.08.2022 07:51 Відповісти
закрыть небо над островом - ну хз ) лодкой отвезут а там подберут.
03.08.2022 07:52 Відповісти
сяде в літак і полетить,що би там комуністи не кукурікали,їм вже показали де їх місце
03.08.2022 08:36 Відповісти
ото і вся ядерна війна
03.08.2022 07:43 Відповісти
ну проти Штатів не сильно погавкаеш,бо можна лишитися без штанів а зі жратви будуть хіба комахи,у китайців добра пам*ять
03.08.2022 08:40 Відповісти
"Китай припинив експорт натурального піску..." Это самое высокотехнологичное, что производит Китай (по сравнению с микрочипами Тайваня).
03.08.2022 07:47 Відповісти
Самое смешное, что для чипов как раз нужен песок - кремний
показати весь коментар
03.08.2022 07:58 Відповісти
ну піску для чіпів тайванці і в кишенях наносять)
03.08.2022 08:06 Відповісти
Это строительный песок
Кремний для чипов в Японии производят
03.08.2022 08:36 Відповісти
Пісок у когось в голові. Будівельний для цих речей не годиться. Найчистіший кварц для мікрочіпів видобувають у США, у Спрус Пайні
03.08.2022 08:36 Відповісти
А усі вже приготувались до ядерної зими...
03.08.2022 07:49 Відповісти
лучше перебздеть ) мало нам проблем? утих шторм - и хрен бы с ним.
03.08.2022 07:55 Відповісти
03.08.2022 08:05 Відповісти
"Обісраться і не жить!" Левова частка експортної продукції Тайваню - мікроелектроніка Екоспорт харчів - мабуть і 1% не складає! Це все одно що накласти санкції на Україну стосовно експорту виноградних равликів (В Закарпатті декілька ферм цим займаються)
03.08.2022 08:10 Відповісти
В моїй області навіть місто з назвою - Виноградів є
03.08.2022 08:40 Відповісти
А когда китай санкции против США введет?
03.08.2022 08:11 Відповісти
никогда ) китай - страна - барыга. а барыге нужен сбыт своего барахла.
03.08.2022 08:14 Відповісти
капец они там все жлобы, за доллар удавятся. кто имел с ними дело, тот поймёт
03.08.2022 08:17 Відповісти
Сі робив страшну міну й погрожував збити літак. Штати м'яко натякнули, мовляв, тебе забули спитати, де нам літати. Тепер Сі зробив єдине можливе: начебто відповів, але нікому не зашкодив.
03.08.2022 08:14 Відповісти
Чтобы немного не так смешно было: песок, вапщета, стратегический ресурс. Кто курит инглиш - можно https://www.youtube.com/watch?v=6KzP-tobpMU посмотреть здесь.

tl;dr для строительства нужен песок с острыми краями, который добывается в реках или у морского побережья. Поэтому, к примеру, арабы песок вынуждены покупать, хоть и живут в песчаной пустыне. При этом, тот, кто песок продаёт, ещё и размывает свои собственные побережья. Многие страны сейчас делают стратегические запасы речного песка.

Тайваню теперь придётся переть песок не через пролив, а через тихий океан, что может существенно повысить стоимость строительства. Так что не исключено, что эффектом будет повышение цен на полупроводники.

Но так, конечно, круто. Когда Китай в прошлый раз ввёл санкции против австралийского угля, именно Китаю пришлось идти на попятную, а не Австралии, про которую трампофаги орали, де Китай её с потрохами купил. Будем посмотреть.
03.08.2022 08:16 Відповісти
зачем через тихий океан? рядом есть Австралия
03.08.2022 08:32 Відповісти
Технически - тоже через тихий океан. Потом, в Австралии рек не так много, и я не уверен, что они будут так просто разбазаривать свой песок. Но тут я не копенгаген.
03.08.2022 08:41 Відповісти
В'єтнам, Філіпіни, Індонезія - пісок не проблема.
03.08.2022 08:47 Відповісти
Финансовый "пузырь" на ипотечном рынке Китая составляет более 3 триллионов долларов. Какой там песок для строительства. А если Тайвань в ответ запретит экспорт в Китай микрочипов, то ракеты китайцы смогут сделать только из бамбука.
03.08.2022 08:31 Відповісти
Ну іпотечний кризис вони самі створили, щоб відібрати(націоналізувати) всю власність, Сі комуніст старої закалки, де верхушці все а низам в рабство...

А Тайвань продає чіпи в РФ зараз хоча ніби ввів санкції через Сінгапур, тому вони будуть і Китайцям продавати їм пох... на це... у мажор акціонерів тих компаній немає принципів...

Є одна велика проблема всі країни через дешеві китайські рідкоземельні метали, убили свії видуботок і виробництво... Штати в тому же числі... Трамп пробував відновлювати ввівши пошлину але при приході демів до влади, вони одразу відмінили...
03.08.2022 09:41 Відповісти
от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел
03.08.2022 08:33 Відповісти
О! Це жьосткій атвєт! Як і обіцяли...
03.08.2022 08:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gC697f-HW6k все, что могу
03.08.2022 08:39 Відповісти
я плакал от смеха
з.ы. коментарии под видео это нечто
03.08.2022 08:54 Відповісти
самое загадочное - вот кацапы - они всегда "плачу", "до слез", "ком" у них в горле ) *****, вот на кого это рассчитано?
03.08.2022 09:02 Відповісти
Учитывая что Тайвань суперморская держава, не сильно критично доставить по воде с других мест сырье.
03.08.2022 09:06 Відповісти
03.08.2022 09:18 Відповісти
Подавят Тайваньские апельсины и успокоятся
03.08.2022 09:42 Відповісти
Вчера кремлеботы на говно исходили что этот визит хуже сделает. Ну вот и все. Хуже стало. Компартии и ее сосуснкам.
03.08.2022 10:18 Відповісти
Политику "ОДНОГО КИТАЯ" нужно продолжить, только вот не тот Китай нужно признать ОФИЦИАЛЬНЫМ (Тайвань - законный Китай, а материковая часть захвачена и оккупирована "коммуняками" с помощью совка! Жаль, что мы живем в век БАРЫЖНОГО и МЕЩАНСКОГО капитализма, где главный принецип - это БАБЛО, а не ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, иначе так и было бы как я написал и нефтью с газом НИКТО не торговал бы с паРашкой (агрессором и оккупантом, а объявили бы не "санкции", а ПОЛНЫЙ БОЙКОТ и БЛОКАДУ)!
03.08.2022 11:20 Відповісти
********* тоже ввела санкции против всего нормального мира,и что?кому от этого стало хуже?
03.08.2022 11:55 Відповісти
Якщо це все, на що спроможний Китай, то це пук в калюжу... І слава Богу!
03.08.2022 15:01 Відповісти
 
 