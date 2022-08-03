Китай запровадив санкції проти Тайваню
Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Aljazeera, яке оприлюднило витяг із заяви міністерства торгівлі КНР.
У відомстві зазначили, що влада вжила заходів "відповідно до чинного положення".
Китай припинив експорт натурального піску - основного матеріалу, який використовується в будівництві, а також імпорт тайванських цитрусових і деяких видів риби.
Відповідні санкції проти Тайваню почнуть діяти із 3 серпня 2022 року.
Топ коментарі
+30 MyronMaG mm
показати весь коментар03.08.2022 07:35 Відповісти Посилання
+25 Олег Кущ #490032
показати весь коментар03.08.2022 07:32 Відповісти Посилання
+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.08.2022 07:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цим кроком китайці лише зайвий раз підтвердили, що Тайвань не їхня територія.
Кремний для чипов в Японии производят
tl;dr для строительства нужен песок с острыми краями, который добывается в реках или у морского побережья. Поэтому, к примеру, арабы песок вынуждены покупать, хоть и живут в песчаной пустыне. При этом, тот, кто песок продаёт, ещё и размывает свои собственные побережья. Многие страны сейчас делают стратегические запасы речного песка.
Тайваню теперь придётся переть песок не через пролив, а через тихий океан, что может существенно повысить стоимость строительства. Так что не исключено, что эффектом будет повышение цен на полупроводники.
Но так, конечно, круто. Когда Китай в прошлый раз ввёл санкции против австралийского угля, именно Китаю пришлось идти на попятную, а не Австралии, про которую трампофаги орали, де Китай её с потрохами купил. Будем посмотреть.
А Тайвань продає чіпи в РФ зараз хоча ніби ввів санкції через Сінгапур, тому вони будуть і Китайцям продавати їм пох... на це... у мажор акціонерів тих компаній немає принципів...
Є одна велика проблема всі країни через дешеві китайські рідкоземельні метали, убили свії видуботок і виробництво... Штати в тому же числі... Трамп пробував відновлювати ввівши пошлину але при приході демів до влади, вони одразу відмінили...
з.ы. коментарии под видео это нечто