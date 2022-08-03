Некоторые боятся злить Россию, но невозможно разозлить взбешенных, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сама не хочет "сохранить лицо" и демонстрирует это уже 161-й день подряд.
Об этом глава государства заявил во время общения со студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.
"Многие беспокоились, и возможно до сих пор беспокоятся о том, что нужно действовать деликатно и не злить Россию. Чтобы у России была возможность "сохранить лицо". Сейчас уже должно быть очевидным всем – все это не имеет никакого значения. Невозможно разозлить взбешенных. Невозможно сохранить лицо тому, кто сам этого не желает. РФ открыто демонстрирует это всем государствам уже 161-й день подряд", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, тот, кто хочет сохранить лицо, "не стирает с лица земли мирные города и села".
Глава государства вспомнил обстрел вокзала Краматорска, Винницы, Кременчуга.
Дозволю собі своє особисте звернення до кожного, хто вважає себе українцем.
Пишу це за кількасот метрів від підарських позицій, під мінометним обстрілом і серед звуків арилерійської канонади та стрілецького бою, який не припиняється цілодобово.
Шановне панство!
Мені реально вже неприємно відкривати цей довбаний фейсбук. Не тому, що я прочитаю там про чергові звірства ублюдків. Жахлива розправа над полоненими аз0вцями і чергове вбивство українських дітей викликає лють і бажання знищувати ворогів.
Але цей абсолютно нескінченний потік внутрішнього срачу між своїми задовбав вже остаточно! Ви розумієте, що це деморалізує солдат на фронті? Вони це все читають. І питають в тому числі мене, як це все сприймати.
Я навіть не буду повторювати, що було останнім «срачем дня» і «срачем тижня». Це абсолютно порожнякова ахінея, це просто смішно, якби не було так сумно.
Іде люта, страшна війна за існування нашої нації. І якщо ми будемо зараз думати про наступні вибори - нам кінець.
Кажу це як український націоналіст, який ніколи не змінював і не змінить своєї ідеології та не бігав з партії в партію під кожні вибори. Але я при всьому своєму внутрішньому радикалізмі та детальному практичному знанні, якого гівна варті 90% нашого «політикуму» - не дозволив собі після 24.02. жодного разу зайнятися виясненням хто більший патріот. Хоча маю на це моральне право.
Так от. Не знаєте, що робити - ідіть в армію. Не можете в армію - волонтерте, допомагайте військовим, скидайте донати. Зрозумійте, що кожне ваше слово в публічному просторі - це зброя. Ваше слово чи ді наближають нашу перемогу чи віддаляють? Піднімають дух армії чи розкладають? Це єдині китерії, які зараз важливі. Все інше - сміття.