Некоторые боятся злить Россию, но невозможно разозлить взбешенных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сама не хочет "сохранить лицо" и демонстрирует это уже 161-й день подряд.

Об этом глава государства заявил во время общения со студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

"Многие беспокоились, и возможно до сих пор беспокоятся о том, что нужно действовать деликатно и не злить Россию. Чтобы у России была возможность "сохранить лицо". Сейчас уже должно быть очевидным всем – все это не имеет никакого значения. Невозможно разозлить взбешенных. Невозможно сохранить лицо тому, кто сам этого не желает. РФ открыто демонстрирует это всем государствам уже 161-й день подряд", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, тот, кто хочет сохранить лицо, "не стирает с лица земли мирные города и села".

Глава государства вспомнил обстрел вокзала Краматорска, Винницы, Кременчуга.

