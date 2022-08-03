РУС
Некоторые боятся злить Россию, но невозможно разозлить взбешенных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сама не хочет "сохранить лицо" и демонстрирует это уже 161-й день подряд.

Об этом глава государства заявил во время общения со студентами из 20 вузов Австралии, передает Цензор.НЕТ.

"Многие беспокоились, и возможно до сих пор беспокоятся о том, что нужно действовать деликатно и не злить Россию. Чтобы у России была возможность "сохранить лицо". Сейчас уже должно быть очевидным всем – все это не имеет никакого значения. Невозможно разозлить взбешенных. Невозможно сохранить лицо тому, кто сам этого не желает. РФ открыто демонстрирует это всем государствам уже 161-й день подряд", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, тот, кто хочет сохранить лицо, "не стирает с лица земли мирные города и села".

Глава государства вспомнил обстрел вокзала Краматорска, Винницы, Кременчуга.

+7
Ой, а хто ж хотів зберегти обличча куйлу, коли віддавав наказ відміняти операцію по вагнерівцям? а хто хотів зберегти обличча куйлу, коли за 2.5 роки планомірно знищував ЗСУ? хто той, хто хто призначив рашистських агентів - дєрьмака, наумова, татарова, дємченко, кулінича на вищі держ посади?
03.08.2022 14:00 Ответить
+7
Так само не можливо зробити патріота із малороса і колаборанта, або чесного президента із корупціонера і кокаїнщика.
03.08.2022 14:00 Ответить
+5
Зе: "Я вже заглядав путіну і в очі і в дупу, - все даремно".
03.08.2022 14:01 Ответить
Яке обличчя? В підераші колись було обличчя?
03.08.2022 13:58 Ответить
03.08.2022 14:08 Ответить
А де ви бачили у свиней обличчя-лише брудне свиняче рило...
03.08.2022 13:59 Ответить
Ой, а хто ж хотів зберегти обличча куйлу, коли віддавав наказ відміняти операцію по вагнерівцям? а хто хотів зберегти обличча куйлу, коли за 2.5 роки планомірно знищував ЗСУ? хто той, хто хто призначив рашистських агентів - дєрьмака, наумова, татарова, дємченко, кулінича на вищі держ посади?
03.08.2022 14:00 Ответить
Так само не можливо зробити патріота із малороса і колаборанта, або чесного президента із корупціонера і кокаїнщика.
03.08.2022 14:00 Ответить
Прочитала, как "кто-то боится слить россию". А ведь слить ее как раз и надо.
03.08.2022 14:00 Ответить
Зе: "Я вже заглядав путіну і в очі і в дупу, - все даремно".
03.08.2022 14:01 Ответить
03.08.2022 14:05 Ответить
Найвелычнишый лидор ти наш
03.08.2022 14:01 Ответить
Вова, ты же заглядывал Вове в глаз, шоколадный, и, что, ты там именно это увидел и тотчас начал укреплять обороноспособность страны?
03.08.2022 14:04 Ответить
А как же мир в глазах путина? Встретимся где-то посередине?
03.08.2022 14:07 Ответить
народ учится только на своем опыте, как видим. поэтому верховную раду, министров, близких друзей и т.п. отправить на линию соприкосновения и заставить построить и заседать в бомбоубежище на самом деле была очень резонная идея. а после пары прилетов был бы и патронный\снарядный завод и бомберы и мобилизация и визовый режим и ров на границе и бабло не в офшорах а в танках и кораблях т.п.
03.08.2022 14:58 Ответить
*в 14-м году
03.08.2022 14:59 Ответить
03.08.2022 14:11 Ответить
Огидне ЗЕлене тріпло
03.08.2022 14:42 Ответить
Ось тут він правий, а путлер закінчить війну коли захопить частину України...
03.08.2022 18:04 Ответить
https://t.me/illienko Андрій Іллєнко || офіційний канал

Дозволю собі своє особисте звернення до кожного, хто вважає себе українцем.

Пишу це за кількасот метрів від підарських позицій, під мінометним обстрілом і серед звуків арилерійської канонади та стрілецького бою, який не припиняється цілодобово.

Шановне панство!

Мені реально вже неприємно відкривати цей довбаний фейсбук. Не тому, що я прочитаю там про чергові звірства ублюдків. Жахлива розправа над полоненими аз0вцями і чергове вбивство українських дітей викликає лють і бажання знищувати ворогів.

Але цей абсолютно нескінченний потік внутрішнього срачу між своїми задовбав вже остаточно! Ви розумієте, що це деморалізує солдат на фронті? Вони це все читають. І питають в тому числі мене, як це все сприймати.

Я навіть не буду повторювати, що було останнім «срачем дня» і «срачем тижня». Це абсолютно порожнякова ахінея, це просто смішно, якби не було так сумно.

Іде люта, страшна війна за існування нашої нації. І якщо ми будемо зараз думати про наступні вибори - нам кінець.

Кажу це як український націоналіст, який ніколи не змінював і не змінить своєї ідеології та не бігав з партії в партію під кожні вибори. Але я при всьому своєму внутрішньому радикалізмі та детальному практичному знанні, якого гівна варті 90% нашого «політикуму» - не дозволив собі після 24.02. жодного разу зайнятися виясненням хто більший патріот. Хоча маю на це моральне право.

Так от. Не знаєте, що робити - ідіть в армію. Не можете в армію - волонтерте, допомагайте військовим, скидайте донати. Зрозумійте, що кожне ваше слово в публічному просторі - це зброя. Ваше слово чи ді наближають нашу перемогу чи віддаляють? Піднімають дух армії чи розкладають? Це єдині китерії, які зараз важливі. Все інше - сміття.
03.08.2022 22:01 Ответить
 
 